Экс-полковника армии Австрии приговорили к трем годам за шпионаж в пользу РФ

Присяжные Земельного суда в Зальцбурге приговорили 71-летнего полковника австрийских вооруженных сил в отставке Мартина М. к трем годам по делу о разглашении военных секретов страны в пользу РФ, передает РИА «Новости».

«Суд приговорил (обвиняемого) к трем годам за разглашение государственной тайны», — сообщили в суде.

Ранее прокуратура Зальцбурга предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведкой с 1992 года, работал на российские спецслужбы в ущерб Австрии, разглашал государственные и военные тайны.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен позже сообщил, что Вена настроена на продолжение сотрудничества с Россией, но намерена не допускать шпионажа в своей стране.

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