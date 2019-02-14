«Россия может доиграться»: экс-представитель НАТО обвинил Москву в «ударе в спину»

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Экс-представитель НАТО на территории России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что российская сторона нанесла Украине «удар в спину». Об этом сообщает «Апостроф».

По его мнению, воссоединение Крыма с Россией противоречит Будапештскому меморандуму. Он заметил, что в прошлом украинская сторона считала Россию «братской страной».

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«Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом», — сказал Табах.

Он добавил, что страны, которые вовлечены в территориальные конфликты, не могут претендовать на вступление в альянс, но для Украины могут сделать исключение. Табах заключил, что в этом случае российская сторона «может доиграться».

Ранее сообщалось, что билль США о санкциях против России усложнит выход из НАТО.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.