«Скорее, наоборот»: власти Эстонии опровергли слова Зеленского о грядущем «нападении России»

Эстония не видит признаков подготовки России к «нападению» на государства Балтии, заявил глава МИД страны Маргус Цахкна. Так он ответил на заявление Владимира Зеленского, утверждавшего, что Москва якобы готовится к военным действиям, а участие НАТО в защите республик при этом не гарантировано. Цахкна подчеркнул, что подобные высказывания «никак не упрощают сотрудничество» и, кроме того, «в них нет правды». А в эстонском парламенте обвинили Зеленского в подрыве доверия к пятой статье договора НАТО.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы «готовит нападение» на страны Прибалтики. Об этом сообщает портал национального эстонского телевидения и радио ERR.

«Такие высказывания не соответствуют нашим разведданным и нашей оценке угроз. Мы не видим того, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще как-либо готовилась в военном отношении к нападению на НАТО или страны Балтии — скорее, наоборот», — заявил Цакхна.

По его словам, подобные высказывания украинского президента «никак не упрощают сотрудничество» и, кроме того, «в них нет правды» .

Кроме того, Цакхна выразил мнение о нерушимости пятой статьи НАТО о взаимопомощи в случае нападения — Зеленский в своем заявлении также утверждал, что в случае нападения «не все страны» альянса «захотят поддержать» Балтию.

«Конечно, не добавляет силы то, что президент США [Дональд] Трамп критически относится к европейским союзникам в контексте НАТО. Но это не означает, что НАТО не способно реагировать. НАТО абсолютно точно отреагирует, если то или иное государство-член будет атаковано, здесь нет никаких сомнений», — заявил глава МИД Эстонии, добавив, что у республики есть и собственные вооруженные силы.

Солидарность с министром выразил председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Он напомнил, что руководство Украины уже неоднократно заявляло, что «страны Балтии — следующие».

По его словам, украинские власти «как бы грозят пальцем» в сторону прибалтийских стран: «Мол, смотрите, если мы как-то окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы». Он назвал такие высказывания неприятными и отметил, что в случае опасности «союзники должны обмениваться такими сообщениями между собой, а не поднимать шум в СМИ». При этом, по его мнению, передаваемые через прессу сигналы «зачастую остаются на уровне спекуляций».

«Зеленский подчеркнул, что НАТО должно быть единым <...> Я согласен, что ни один человек не подрывал доверие к пятой статье так сильно, как президент США Дональд Трамп, но и президент Украины сейчас его подрывает », — заявил Михкельсон.

В России также неоднократно заявляли, что не намерены нападать на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные утверждения «ложью и бредом», а глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москве «совершенно ни к чему» война с Европой.

«Нарва — следующая?»

В конце марта и начале апреля в поле зрения европейских и российских СМИ попали распространившиеся в соцсетях видеоролики и мемы о создании «Нарвской народной республики». Нарва — третий по численности населения город Эстонии, расположенный на границе с Россией, напротив Ивангорода. Анонимные аккаунты публиковали сообщения, призывающие к автономии эстонского уезда Ида-Вирумаа и захвату Нарвы, называя ее «русской землей».

Это привело в город множество иностранных журналистов, что вызвало явное раздражение у местных властей.

«Я отчитываю всех, кто раздул из этого шум, и говорю им: теперь у меня с этим проблема, а не у вас», — заявила мэр Нарвы Катри Райк.

По ее словам, вопрос «Is Narva next?» (англ. «Нарва — следующая?») «кормит западных журналистов уже с десяток лет», и сейчас наблюдается лишь очередной всплеск интереса к этой теме.

В итоге на вышедший из-под контроля пранк с котиками, флагами и публикациями «распорядка дня нарвского ополчения» с некоторыми аллюзиями в сторону фильма «Тот самый Мюнхгаузен» отреагировали на государственном уровне. Департамент полиции безопасности Эстонии охарактеризовал проект «Нарвской народной республики» как «простую и дешевую» информационную атаку. Премьер-министр Кристен Михал прямо назвал это «российской информационной операцией», а министр иностранных дел Маргус Цахкна заверил, что Нарва «была и останется эстонским городом».