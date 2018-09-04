МиГ-27 индийских ВВС разбился на западе страны

Истребитель МиГ-27 ВВС Индии потерпел крушение в штате Раджастхан, пилот выжил. Об этом сообщает Hindustan Times.

Судно вылетело с авиабазы в городе Джодхпур.

«МиГ-27... разбился этим утром в ходе регулярной миссии. Пилот успешно катапультировался. Следственная комиссия будет расследовать причину инцидента», — сообщил представитель минобороны Индии.

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В результате крушения истребителя никто не пострадал. Представители военного ведомства оцепили район крушения МиГ-27.

Ранее сообщалось, что власти Индии одобрили закупку для своих ВМС 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных.