Эксперт рассказал, почему нагревается смартфон

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин сказал, что существует ряд популярных причин, из-за которых смартфон может нагреваться, передает агентство «Прайм».

Он рассказал, что таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, необходим быстрый интернет. Если такой интернет отсутствует – приложение начинает отправлять большое количество запросов. Из-за этого происходит батарейка гаджета падает быстрее и аппарат нагревается.

В качестве другой причины эксперт назвал перегрев процессора. Это случается при активном использовании интернета, Wi-Fi, GPS и Bluetooth, указал специалист.

«Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат», — сказал Щельцин.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт рассказал о вредных экранах смартфонов

— Эксперт объяснил, почему не нужно носить смартфон в чехле

— Ученые выяснили, что смотреть в телефон вредно для спермы