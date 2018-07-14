Мбаппе не волнуют разговоры о большом количестве темнокожих в сборной Франции

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал многочисленные высказывания о большом количестве темнокожих в составе национальной команды. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Никогда не слышал, чтобы французская команда выигрывала турнир в любом виде спорта, а люди говорили: «Ах, они выиграли, но в команде было слишком много темнокожих».

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Когда вы проигрываете, это становится спортивной проблемой, когда выигрываете, это становится спортивным успехом», — цитирует футболиста Le Mondе.

Ранее бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац указал на происхождение игроков сборной Франции перед финалом чемпионата мира по футболу в России между французами и хорватами.