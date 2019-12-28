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Россия U20 Канада U20

Хоккейная классика: Россия трижды забила Канаде. LIVE

Молодежный ЧМ. Группа В. Россия — Канада. ОНЛАЙН

В своем втором матче на молодежном чемпионате мира — 2020 сборная России под руководством Валерия Брагина встречается с Канадой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28 декабря 21:00   |  1 период
Россия U20
Россия U20
3:0
Канада U20
Канада U20
3:0
Стадион «Остравар-Арена», Острава | Судьи: Михаэль Черриг  (Швейцария), Кристиан Викман  (Финляндия)
1:0Хованов
2:0Дорофеев
3:0Ртищев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Велено2'
Доус2'
Бернард-Докер2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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18

В полном составе сборная Канады!

17

Пытались пробить канадскую защиту впятером россияне, но не смогли. Еще минута в большинстве, но теперь в форме 5 на 4.

16

Через минуту после одного штрафа, еще один канадец отправляется на скамейку штрафников. 49 секунд у России в формате 5 на 3.

16

А тем временем у Канады еще одно удаление! Что-то сыпется канадская команда, но России это только на руку. Доус провоцирует нашего нападающего, что приводит к удалению! Отбывать штраф отправился защитник Драйсдейл.

14

ГООООООООООЛ!! Никита Ртищев забрасывает третью шайбу России! А ведь до этого с отличной атаки не попал в ворота Хованов, но подоспел на пятак Никита, и счет становится 3:0 в пользу российской сборной.

12

Игрок канадской команды Джо Велено жестко нарушил правила на российском хоккеисте в попытках сохранить шайбу. Это не удалось, а у нас первое удаление в матче. Штраф Канаде 2 минуты.

11

ГОООООООЛ!! Дорофеев увеличивает преимущество России! Прекрасная комбинационная атака, начавшаяся из-за ворот канадцев, привела к прекрасному голу. Ведет Россия со счетом 2:0!

10

Вбрасывание на стороне России выигрывают канадцы, атакую ворота, но Митахов вторым касанием прижимает шайбу ко льду, не отпуская ее далеко. После этого вбрасывание переходит на стороне Канады, выигрывают его россияне, но игра почти сразу переходит к российским воротам.

8

Канадцы в последнее время усилили натиск на ворота сборной России, происходит много борьбы на ледовой половине России. Но пока справляются хоккеисты, удерживая натиск противника и проводя свои атаки! Дорофеев наносит сильный удар, но врезается в сетку ворот с внешней стороны.

6

Кстати, стоит сказать, что пока ничего опасного (кроме заброшенной шайбы, конечно) команды не создали, несмотря на проведенные атаки. Хорошо справляется защита обеих сборных.

4

Что ж, очень неплохо начали матч россияне. Атаки попеременные, но пока ничего опасного не создают канадцы, уверенно выводят шайбу из своей зоны хоккеисты России.

2

ГОООООООООЛ!!! Александр Хованов открывает счет в этом матче! Прекрасно начала сборная России, ничего канадцы не смогли противопоставить.

1

Рванули сразу российские хоккеисты в атаку. Подколзин нанес удар по воротам, но надежно сыграла канадская защита.

0

И поехали! Шайба на льду!

21:06

Закончена разминка, и появляются команды на льду. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток.

21:00

Считанные минуты остаются до хоккейной классики! Команды уже начали разминку.

20:57

Встречу судят Михаэль Черриг из Швейцарии и финн Кристиан Викман.

20:55

Напомним еще третью печальную вещь (надеемся, что матч прервет эту печальную тенденцию) — в первом матче молодежного чемпионата мира Россия проиграла команде Чехии со счетом 3:4. На протяжении всей встречи россиянам пришлось отыгрываться, но сил команде не хватило.

20:50

И еще одна тоже печальная вещь — на трибунах, как сообщает корреспондент Sport24, подавляющее большинство канадских фанатов.

20:45

Стоит отметить весьма печальный факт — сегодня Германия обыграла Чехию со счетом 4:3, что означает такую вещь — в нашей группе Россия стала единственной командой, которая еще не набрала очков. Конечно, сегодня это нужно исправлять.

20:40

А вот такой состав на матч заявляет тренерский штаб:

Вратари: Мифтахов, Аскаров. Первое звено: Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов — Соколов. Второе звено: Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров. Третье звено: Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин. Четвертое звено: Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

20:35

Сама игра начнется в 21.00 мск.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас в текстовой онлайн-трансляции матча Россия — Канада на молодежном чемпионате мира, который проходит сейчас в Чехии.