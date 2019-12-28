Россия U20

Вбрасывание на стороне России выигрывают канадцы, атакую ворота, но Митахов вторым касанием прижимает шайбу ко льду, не отпуская ее далеко. После этого вбрасывание переходит на стороне Канады, выигрывают его россияне, но игра почти сразу переходит к российским воротам.