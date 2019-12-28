Россия U20

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В полном составе сборная Канады!
Пытались пробить канадскую защиту впятером россияне, но не смогли. Еще минута в большинстве, но теперь в форме 5 на 4.
Вбрасывание на стороне России выигрывают канадцы, атакую ворота, но Митахов вторым касанием прижимает шайбу ко льду, не отпуская ее далеко. После этого вбрасывание переходит на стороне Канады, выигрывают его россияне, но игра почти сразу переходит к российским воротам.
Канадцы в последнее время усилили натиск на ворота сборной России, происходит много борьбы на ледовой половине России. Но пока справляются хоккеисты, удерживая натиск противника и проводя свои атаки! Дорофеев наносит сильный удар, но врезается в сетку ворот с внешней стороны.
Кстати, стоит сказать, что пока ничего опасного (кроме заброшенной шайбы, конечно) команды не создали, несмотря на проведенные атаки. Хорошо справляется защита обеих сборных.
Что ж, очень неплохо начали матч россияне. Атаки попеременные, но пока ничего опасного не создают канадцы, уверенно выводят шайбу из своей зоны хоккеисты России.
Рванули сразу российские хоккеисты в атаку. Подколзин нанес удар по воротам, но надежно сыграла канадская защита.
И поехали! Шайба на льду!
Закончена разминка, и появляются команды на льду. Совсем скоро прозвучит стартовый свисток.
Считанные минуты остаются до хоккейной классики! Команды уже начали разминку.
Встречу судят Михаэль Черриг из Швейцарии и финн Кристиан Викман.
Напомним еще третью печальную вещь (надеемся, что матч прервет эту печальную тенденцию) — в первом матче молодежного чемпионата мира Россия проиграла команде Чехии со счетом 3:4. На протяжении всей встречи россиянам пришлось отыгрываться, но сил команде не хватило.
И еще одна тоже печальная вещь — на трибунах, как сообщает корреспондент Sport24, подавляющее большинство канадских фанатов.
Стоит отметить весьма печальный факт — сегодня Германия обыграла Чехию со счетом 4:3, что означает такую вещь — в нашей группе Россия стала единственной командой, которая еще не набрала очков. Конечно, сегодня это нужно исправлять.
А вот такой состав на матч заявляет тренерский штаб:
Вратари: Мифтахов, Аскаров. Первое звено: Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов — Соколов. Второе звено: Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров. Третье звено: Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин. Четвертое звено: Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Сама игра начнется в 21.00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас в текстовой онлайн-трансляции матча Россия — Канада на молодежном чемпионате мира, который проходит сейчас в Чехии.