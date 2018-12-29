Металлург Мг

«Магнитка» старается зажать соперника в его зоне и высоко прессингует. Только что два броска нанесли Валерий Васильев и Роман Любимов, но в первом случае спас вратарь, а во втором снаряд пролетел куда-то совсем в сторону — Романа придерживали клюшкой и не дали забросить.