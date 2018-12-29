Металлург Мг

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После мощного щелчка Бирюкова шайба угодила в защитника и, описав дугу, вылетела за пределы площадки.
«Магнитка» старается зажать соперника в его зоне и высоко прессингует. Только что два броска нанесли Валерий Васильев и Роман Любимов, но в первом случае спас вратарь, а во втором снаряд пролетел куда-то совсем в сторону — Романа придерживали клюшкой и не дали забросить.
«Нюрнберг» ни разу не пропустил в меньшинстве на этом Кубке Шпенглера. Очень четко действуют немцы в обороне. Не удалось пробить их и «Магнитке». Большинство закончилось, и счет по-прежнему 1:0 в пользу соперника.
У «Металлурга» большинство! Надо забивать! А вместо этого пускаем к воротам чужого нападающего и чуть не пропускаем...
Николаю Кулемину прилетела шайбу в лицо, под защиту! Какое-то время капитан российской команды проведет на скамейке запасных, приходя в себя.
Пока что игра проходит под диктовку немецкой команды. Они больше владеют шайбой и часто прижимают «Магнитку» к воротам.
Игра начнется в 17:10 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча между магнитогорским «Металлургом» и «Нюрнбергом». Это уже четвертьфинал Кубка Шпенглера.