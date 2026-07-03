«Кто туда приехал — враги Америки?» В США недовольны церемонией прощания с лидером Ирана

Делегация России во главе с зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым посетила проходящую в Тегеране церемонию прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. В нее также вошли представители МИД, мусульманского духовенства и РПЦ. Всего на панихиде были представлены около 100 государств, в том числе некоторые — на уровне президентов и премьер-министров. Европейские страны на церемонию приглашены не были.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Тегеране посетил церемонию прощания с убитым американским ударом бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет РИА Новости.

«В церемонии прощания также принял участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев», — добавляет издание.

Кроме того, в состав российской делегации вошли сотрудники МИД России, а также представители Русской православной церкви (РПЦ) епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий (глава делегации) и представитель синодального Отдела внешних церковных связей иеромонах Григорий Матрусов.

Панихиду посетили и заместители председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Рушан Аббясов и Ильдар Галеев, а также представитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад, сообщили пресс-службы организаций. В ДУМ подчеркнули, что визит делегации состоялся по приглашению властей Ирана.

Сам Медведев в Telegram-канале еще раз выразил иранцам соболезнования в связи со смертью аятоллы:

«От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой».

По данным МИД Ирана, всего в церемонии прощания участвуют делегации около 100 стран мира. При этом Тегеран не направлял приглашения государствам, поддержавшим американские удары, в том числе странам Европы. Среди посетивших панихиду политиков оказались и несколько глав государств и правительств. В их числе — премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Критика из США

Визит Кавелашвили в Тегеран вызвал резкую критику в Вашингтоне. Конгрессмен США Джо Уилсон заявил, что якобы «похороны диктатора Хаменеи собирают вместе наихудших ненавистников Америки со всего мира, а фейковый президент «Грузинской мечты» (название правящей в стране партии, — «Газета.Ru») Михаил Кавелашвили планирует присутствовать, чтобы углубить антиамериканский союз между Ираном и «Грузинской мечтой». Он также выразил мнение, будто результаты выборов президента Грузии были сфальсифицированы, а власти республики «продают страну Коммунистической партии Китая».

На высказывания конгрессмена ответил депутат от «Грузинской мечты» Тенгиз Шарманашвили, передает радио «Sputnik Грузия».

«Джо Уилсон сделал позорное заявление. Те, кто туда приезжает, — враги Америки? Тогда составьте список «особых врагов Америки»: премьер Армении, руководство Азербайджана — это тоже враги? Можете вписать туда и Грузию»,

— сказал парламентарий.

Он указал, что контакты с Тегераном являются дипломатическими и не влияют на отношения Тбилиси и Вашингтона. Шарманашвили напомнил о проводящейся в Грузии перезагрузке отношений с США и указал, что американскую внутреннюю и внешнюю политику формируют «люди несколько серьезнее» , чем Уилсон.

Американский телеканал CNN указал, что церемонии прощания и похорон Хаменеи совпадают с днем празднования 250-летия независимости США, который отмечается 4 июля. Вещатель выражает уверенность, что руководство Ирана выбрало дату не только ради символизма, но и для того, чтобы послать сигнал американскому президенту Дональду Трампу.

«Масштаб этого зрелища призван показать миру и врагам Исламской Республики: режим не только пережил решающую для своего существования войну, но и будет упорно увековечивать память убитого лидера как символ своей стойкости», — передает канал.

Долгие похороны

Траурные мероприятия по Хаменеи продлятся неделю. 3 июля состоялась международная церемония прощания с верховным лидером, а в Тегеране установили памятник в виде кулака погибшего. 4-го и 5-го числа пройдет гражданская панихида по аятолле — любой желающий сможет подойти к его телу, выставленному в крупнейшем в Тегеране религиозно-общественном комплексе Мосалле. После этого состоится траурное шествие, в ходе которого гроб доставят в главный религиозный центр республики — город Кум, в котором 7 июля проведут обряды. 8 июля тело перевезут в Ирак, чтобы проститься с аятоллой смогли местные общины шиитов. Похоронят Хаменеи 9 июля в его родном городе Мешхеде.

Али Хаменеи был убит авиаударом армии США 28 февраля. Тем не менее из-за продолжающихся боевых действий и неопределенности с завершением войны власти Ирана неоднократно откладывали дату похорон погибшего лидера, поскольку они не могли обеспечить организацию и безопасность мероприятий.