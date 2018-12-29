Какой-то даже чуточку слишком идеальный первый период для такого матча. Сборная России в целом контролирует привычно вязкую игру против чешской молодежки, а Слепец с Галимовым на пару организовали прекрасный гол в меньшинстве, который и сформировал на данный момент разницу на табло. И к тому же первые 47 секунд во второй трети матча у нас будет численный перевес из-за удаления Лауко. Пока же отдыхаем вместе с командами.