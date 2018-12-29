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Второй шаг: российская молодежка против Чехии. LIVE

Онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею Чехия — Россия

В своем втором матче на молодежном чемпионате мира по хоккею в Ванкувере сборная России встречается с Чехией. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
29 декабря 04:00   |  перерыв
Чехия U20
Чехия U20
0:1
Россия U20
Россия U20
0:1
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Кеннет Андерсон  (США), Тобиас Бьёрк  (Швеция)
Лауко2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Алексеев2'
0:1Галимов
Подробная статистика матча
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Перерыв

Какой-то даже чуточку слишком идеальный первый период для такого матча. Сборная России в целом контролирует привычно вязкую игру против чешской молодежки, а Слепец с Галимовым на пару организовали прекрасный гол в меньшинстве, который и сформировал на данный момент разницу на табло. И к тому же первые 47 секунд во второй трети матча у нас будет численный перевес из-за удаления Лауко. Пока же отдыхаем вместе с командами.

'20

Сборная России атаковала в чужой зоне до сирены и закончила период мощным щелчком Романова низом, который отразил Достал. На этом период завершен.

'19

Якуб Лауко вставляет клюшку шлагбаумом в спину Василию Подколзину у борта за российскими воротами и отправляется на скамейку штрафников. Очень недоволен чешский форвард, но чем? Мог там вообще-то и не отделаться только двумя минутами! Первое большинство у России.

'19

В полном составе уже сборная России и атакует снова, а Чехия выглядит немного обескураженной.

'18

Российская молодежка очень уверенно работала в меньшинстве, а потом убежала в контратаку. Кирилл Слепец протащил шайбу по левому флангу из своей в чужую зону, сместился в центр и отпасовал катившему параллельным курсом Галимову. Артем сам начал смещаться в центр справа, подбросил шайбу, обыгрывая защитника, подпрыгнул сам, а затем хлестко выстрелил с кистей в противоход Досталу. Прекрасно!

'18

ГООООООООООООООООООООООЛ! Артем Галимов — 0:1!

'16

А вот и первое удаление в матче. К сожалению, у нас. Александр Алексеев задержал на своем пятаке соперника клюшкой и отправился в штраф-бокс. Первое большинство у Чехии.

'15

Еще один бросок по воротам Кочеткова. Наш голкипер отражает шайбу прямо перед собой, где были только его же защитники.

'14

Сборная Чехии все больше и больше работает с шайбой, и до сих пор ни одного удаления не зафиксировали арбитры!

'12

Два в один убежали чехи в нашу зону, но сами же загубили момент неточной передачей.

'12

Опасно! Подколзин набрасывал на ворота, а Марченко пытался подставить клюшку, но немного не дотянулся до шайбы и не сумел дезориентировать Достала, который поймал шайбу.

'10

Пара бросков в исполнении Мартина Нечаса по нашим воротам, но Кочетков все видел и был готов, а на добивании никого не оказалось.

'9

Борьба в зоне сборной России за воротами Кочеткова заканчивается пасом рукой в исполнении чешского игрока — вбрасывание выносится в среднюю зону.

'8

Много борьбы у бортов и в средней зоне — традиционно плотный хоккей для матчей России и Чехии на любых уровнях.

'6

Каут неожиданно оказался в одиночестве перед воротами с шайбой на убойной дистанции — Кочетков впервые в матче выручает.

'5

Сборная России уверенно держит шайбу под контролем, чехи только на контратаках играют. Но все равно пока достаточно осторожный хоккей с обеих сторон.

'3

Мы же снова в чужой зоне и пару раз атакуем ворота Достала. 4-0 по броскам в пользу сборной России.

'3

А вот и ответ! Кшиштоф Грабек рванул на выброшенную из зоны и подправленную Каутом у борта шайбу, обогнал наших защитников и подставил клюшку на пятаке, изменив направление полета скачущего диска — едва не застал врасплох Кочеткова, но все же не попал в створ.

'2

Павел Шэн полез с шайбой на пятак и нанес два броска в ближнем бою с чешским голкипером, но тот вышел победителем из этой борьбы.

'2

Осторожное начало с обеих сторон. Шайбу пока держат под контролем молодые российские хоккеисты.

'1

Поееееехали! Матч начался.

04:05

Стартовые вратари: Лукаш Достал — Пётр Кочетков.

04:00

У сборной Чехии очень сильный состав, по таланту на молодежных чемпионатах мира у них давно не было ничего подобного, и эта чешская команда планирует прервать 14-летнюю безмедальную серию. Россия, напомним, год назад осталась без наград впервые за семь лет. Задина, Нечас, Каут — пожалуй, главные имена в чешском нападении.

03:55

Российская молодежка под руководством Валерия Брагина сыграет сегодня в таком составе:

Кочетков (Тарасов). Журавлев — Ил.Морозов, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков (А) — Рубинчик, Костин (К) — Кравцов (А) — Денисенко. Алексеев — Романов, Коваленко — Шэн — Старков. Марченко — Ив.Морозов — Подколзин. Ольшанский.

03:50

Сборная России начала турнир с уверенной, хоть и не слишком крупной победы над Данией (4:0), а Чехия не без труда разобралась с Швейцарией, которой уступала по ходу игры, но которую смогла дожать в овертайме (2:1 ОТ). Впрочем, швейцарцы вчера навязали серьезную борьбу Канаде, от которой датчане получили 12 безответных шайб. В общем, сегодня упорная борьба двух претендентов на медали.

03:45

Сборная России проводит свой второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Ванкувере, встречаясь в рамках группы А с Чехией. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.