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Какой-то даже чуточку слишком идеальный первый период для такого матча. Сборная России в целом контролирует привычно вязкую игру против чешской молодежки, а Слепец с Галимовым на пару организовали прекрасный гол в меньшинстве, который и сформировал на данный момент разницу на табло. И к тому же первые 47 секунд во второй трети матча у нас будет численный перевес из-за удаления Лауко. Пока же отдыхаем вместе с командами.
В полном составе уже сборная России и атакует снова, а Чехия выглядит немного обескураженной.
Российская молодежка очень уверенно работала в меньшинстве, а потом убежала в контратаку. Кирилл Слепец протащил шайбу по левому флангу из своей в чужую зону, сместился в центр и отпасовал катившему параллельным курсом Галимову. Артем сам начал смещаться в центр справа, подбросил шайбу, обыгрывая защитника, подпрыгнул сам, а затем хлестко выстрелил с кистей в противоход Досталу. Прекрасно!
Еще один бросок по воротам Кочеткова. Наш голкипер отражает шайбу прямо перед собой, где были только его же защитники.
Сборная Чехии все больше и больше работает с шайбой, и до сих пор ни одного удаления не зафиксировали арбитры!
Два в один убежали чехи в нашу зону, но сами же загубили момент неточной передачей.
Борьба в зоне сборной России за воротами Кочеткова заканчивается пасом рукой в исполнении чешского игрока — вбрасывание выносится в среднюю зону.
Много борьбы у бортов и в средней зоне — традиционно плотный хоккей для матчей России и Чехии на любых уровнях.
Сборная России уверенно держит шайбу под контролем, чехи только на контратаках играют. Но все равно пока достаточно осторожный хоккей с обеих сторон.
Мы же снова в чужой зоне и пару раз атакуем ворота Достала. 4-0 по броскам в пользу сборной России.
Осторожное начало с обеих сторон. Шайбу пока держат под контролем молодые российские хоккеисты.
Поееееехали! Матч начался.
Стартовые вратари: Лукаш Достал — Пётр Кочетков.
У сборной Чехии очень сильный состав, по таланту на молодежных чемпионатах мира у них давно не было ничего подобного, и эта чешская команда планирует прервать 14-летнюю безмедальную серию. Россия, напомним, год назад осталась без наград впервые за семь лет. Задина, Нечас, Каут — пожалуй, главные имена в чешском нападении.
Российская молодежка под руководством Валерия Брагина сыграет сегодня в таком составе:
Кочетков (Тарасов). Журавлев — Ил.Морозов, Муранов — Галимов — Слепец. Саморуков (А) — Рубинчик, Костин (К) — Кравцов (А) — Денисенко. Алексеев — Романов, Коваленко — Шэн — Старков. Марченко — Ив.Морозов — Подколзин. Ольшанский.
Сборная России начала турнир с уверенной, хоть и не слишком крупной победы над Данией (4:0), а Чехия не без труда разобралась с Швейцарией, которой уступала по ходу игры, но которую смогла дожать в овертайме (2:1 ОТ). Впрочем, швейцарцы вчера навязали серьезную борьбу Канаде, от которой датчане получили 12 безответных шайб. В общем, сегодня упорная борьба двух претендентов на медали.
Сборная России проводит свой второй матч на молодежном чемпионате мира по хоккею в Ванкувере, встречаясь в рамках группы А с Чехией. Вместе с вами за развитием событий следит Александр Седов.