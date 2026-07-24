ЦБ в десятый раз подряд снизил ключевую ставку. Что будет с вкладами, кредитами и рублем?

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, 24 июля 2026 года

На заседании 24 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14%. Это уже десятый раз подряд, когда ставка снижается. Что будет с курсом рубля, как изменятся ставки по кредитам и какое решение по ключевой ставке Банк России может принять на следующем заседании — в материале «Газеты.Ru».

В ходе заседания совета директоров Банка России в пятницу, 24 июля, было принято решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,00% годовых .

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году», — говорится в официальном заявлении ЦБ.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция должна составить 6,0–7,0% в 2026 году из-за произошедшего значимого роста цен на топливо.

Также в официальном заявлении ЦБ отмечается, что рост кредитования в июне немного замедлился, а предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску.

«В 2026 году рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5,0% в пересчете на год <...> В целом экономика растет умеренными темпами <...> Напряженность на рынке труда постепенно снижается. По данным опросов, обеспеченность предприятий работниками улучшилась», — сообщает ЦБ.

Вместе с докладом, который касался ключевой ставки, Банк России выпустил и июльский базовый сценарий, который предполагает постепенное снижение первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 году.

«Газета.Ru»

Эксперты отмечают, что решение по ставке подтвердило курс ЦБ на осторожное смягчение денежно-кредитной политики.

«Регулятор, судя по всему, считает июньское ускорение инфляции временным и пока не видит в нем угрозы для устойчивости цен, а потому пошел на небольшое снижение ключевой ставки. При этом небольшой шаг в 25 базисных пунктов показывает, что ЦБ сохраняет осторожность и не готов переходить к быстрому снижению стоимости денег», — отметил управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

Что означает решение ЦБ

Банк России принял «умеренно-мягкие» действия и продолжил курс на постепенное снижение ставки, пояснил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев в беседе с «Газетой.Ru»

«Банк России продолжает курс на снижение ставки, но явно не намерен резко переходить к политике дешевых денег: цикл смягчения идет постепенно, шаг за шагом. При этом жесткие элементы политики — контроль над темпами кредитования и сдержанная риторика — сохраняются», — сказал он

Астафьев добавил, что регулятор балансирует между поддержкой охлаждающейся экономики и удержанием инфляции, которая в июне ускорилась до 6,02% в годовом выражении — заметно выше цели ЦБ в 4%.

«Ставка в 14% стала ожидаемым решением для финансового рынка. В своем решении регулятор, вероятно, отталкивался от сохраняющихся инфляционных рисков, инфляционных ожиданий, а также волатильности рубля относительно мировых валют», — уточнила «Газете.Ru» генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Она подчеркнула, что пауза необходима Банку России для оценки влияния этих факторов на российскую экономику перед принятием дальнейших решений.

Учитывая, что инфляция в июне ускорилась до 6,02% в годовом выражении при цели регулятора в 4%, сегодняшнее решение ЦБ можно назвал смелым шагом, подчеркнул член экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин.

«Само по себе десятое подряд снижение ставки укладывается в общий тренд: с пикового значения 21% летом 2025 года регулятор последовательно опускал ставку — сначала крупными шагами по 1–2 процентных пункта, затем более осторожно. Последние два заседания ЦБ ограничивался минимальным шагом в 25 б.п. Это указывает на сокращение пространства для дальнейшего смягчения», — сказал эксперт.

В пользу снижения сыграл целый комплекс факторов, отметил он.

«ВВП в первом квартале сократился на 0,2%, индикатор бизнес-климата в июле упал до минимума с мая 2022 года. <...> Дополнительным сигналом стало и заявление президента Владимира Путина, который за полторы недели до заседания назвал снижение ставки «естественным процессом», — пояснил Тумин.

Что сказала Набиуллина

На пресс-конференции по итогам заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что в июне рост цен ускорился.

«Рост цен был связан с ситуацией на топливном рынке, а также с возобновлением роста цен на плодоовощи, которые нетипично сильно подешевели весной. Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг», — сказала глава ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на бизнес-форуме «Альфа-Саммит» в Москве, 28 апреля 2026 года Григорий Сысоев/РИА Новости

Дальнейшее развитие ситуации в экономике зависит от ряда факторов, считает Набиуллина.

«Первый — ситуация с предложением товаров. В нашем базовом сценарии мы исходим из того, что компании восстановят свои производственные мощности до конца текущего года. Второй фактор — это динамика спроса. Предприятия ожидают его замедления, что следует из оперативных данных», — пояснила она.

С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки: диапазон на текущий год повышен до 14,5–14,6%, на следующий — до 10,5–12,5% , заключила Набиуллина.

Что ожидает рубль

Для рубля решение ЦБ стало умеренно негативным фактором, поскольку доходность рублевых инструментов начала снижаться.

«Небольшой размер шага не должен привести к резкой реакции валютного рынка. В ближайшие недели курс может находиться в пределах 78–83 рублей за доллар, 89–94 рублей за евро и 11,5–12 рублей за юань», — спрогнозировал управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

Он отметил, что более выраженное ослабление рубля возможно, но только при росте импорта, сокращении экспортной выручки или ухудшении геополитической ситуации.

Снижение ставки в целом совпало с ожиданиями значительной части рынка, отметил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

«Само по себе снижение ключевой ставки немного ослабляет фундаментальную поддержку рубля. Привлекательность рублевых депозитов постепенно снижается, но этот эффект носит скорее долгосрочный, растянутый во времени характер, а не проявляется мгновенно. В базовом сценарии на ближайшую перспективу можно ориентироваться на диапазоны 77–82 рубля за доллар, 88–93 рубля за евро и 11,3–12,0 рубля за юань», — сказал Астафьев.

Что будет с вкладами и кредитами

В официальном заявлении Банка России по решению о ключевой ставке отмечается, что денежно-кредитные условия сейчас умеренно жесткие. При этом кредитная активность в июне замедлилась.

«Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. С учетом роста инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении немного снизилась», — говорится в докладе ЦБ.

Снижение ключевой ставки постепенно приведет к удешевлению кредитов, однако эффект будет растянут во времени, заявила «Газете.Ru» Инвестиционный советник ЦБ Юлия Кузнецова.

«Банки уже начали корректировать ставки по кредитным продуктам, но делают это осторожно. В ближайший месяц можно ожидать снижения ставок по потребительским кредитам и ипотеке примерно на 0,3–0,7 процентного пункта. Тем не менее кредиты останутся относительно дорогими, особенно для заемщиков с повышенным уровнем риска», — пояснила эксперт.

С другой стороны, есть вероятность, что банки не будут менять условия по своим ключевым продуктам в связи со снижением ключевой ставки.

«Ставки по вкладам в ближайший месяц останутся примерно на текущих уровнях. Оснований для их заметного роста или снижения после сегодняшнего решения нет, поскольку почти незаметное изменение ставки уже было заложено рынком. Привлекательность рублевых депозитов сохранится, что продолжит поддерживать интерес населения к сбережениям в национальной валюте», — сказала «Газете.Ru» генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

Аналогичная ситуация ожидается и на рынке кредитования, уверена она.

«Банки, вероятнее всего, оставят без изменений ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Минимальные ставки по кредитам будут стартовать примерно от 0,5–1 п. п. выше ключевой ставки, однако фактический разброс остается очень широким и зависит от уровня риска конкретного заемщика и условий отдельного кредитного соглашения», — заключила спикер.

Каким будет следующее решение ЦБ

Большинство экспертов предсказывают, что на заседании 11 сентября Банк России будет выбирать между паузой или еще одним осторожным снижением ставки. Об этом «Газете.Ru» заявил, в частности, управляющий партнер ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

«Если инфляция продолжит замедляться, а инфляционные ожидания останутся стабильными, регулятор может понизить ставку еще на 0,25–0,5 процентного пункта. Однако быстрого возвращения к дешевым кредитам пока ожидать не следует», — уточнил он.

Шаг в 25 б.п., до 13,75% наиболее вероятен на следующем заседании Банка России, полагает управляющая активами, преподаватель ИМЭС Ирина Ахмадуллина.

«Будущее решение Банка России будет зависеть от инфляции, цен на топливо, бюджетных параметров и динамики кредитования. После сегодняшнего сигнала вероятность шага сразу на 50 б.п. выглядит низкой», — заявила эксперт «Газете.Ru» .

Более однозначного мнения придерживается главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что на следующем заседании 11 сентября Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14%.

«Банк России ужесточил сигнал с мягкого до нейтрального. Поэтому мы ожидаем, что на следующем заседании Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14% до декабря. В декабре может произойти снижение ключевой ставки на 25 б.п., до 13,75%», — заключил эксперт.