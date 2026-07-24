«Добыта пиратскими методами»: в ЕС придумали, как заработать на изъятой российской нефти

Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций разработал механизм, позволяющий распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки прежним владельцам. Груз можно будет временно хранить в ЕС, вывести из-под запрета на покупку и продать третьей стороне. Ранее The Telegraph писала, что Великобритания рассматривает продажу нефти с захваченного танкера Smyrtos, чтобы направить вырученные средства на поддержку Украины.

Страны Евросоюза разработали механизм, который позволит им распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам, сообщается в официальном журнале ЕС.

Такая поправка содержалась в 21-м пакете антироссийских санкций, принятом 23 июля.

Согласно этому положению, после завершения процедуры конфискации нефти, в том числе с задержанных танкеров, страны ЕС смогут вывести груз из-под запрета на покупку и перемещение, продать его третьей стороне и не перечислять средства прежнему российскому владельцу.

Кроме того, Евросоюз разрешил временно хранить такие грузы на территории объединения и помещать их в таможенный режим свободной зоны.

Созданный прецедент

В Европе ранее уже был создан прецедент по изъятию российской нефти с захваченного танкера. Так, в конце июня газета The Telegraph сообщила, что правительство Великобритании рассматривает возможность продать 100 тыс. тонн нефти с захваченного танкера Smyrtos и направить вырученные средства на поддержку Украины.

Танкер Smyrtos под флагом Камеруна был задержан британскими властями 14 июня в Ла-Манше. Лондон утверждает, что судно якобы связано с Россией. Издание отмечает, что рассматривается план продажи подсанкционной нефти, изъятой с танкера.

По данным Telegraph, британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону, и могут организовать аукцион для ее продажи. На борту судна находится около 100 тыс. тонн нефти, стоимость которой оценивается примерно в £35 млн, или $46 млн.

Средства могут быть напрямую переданы Киеву либо направлены на закупку военного оборудования, пишет The Telegraph. При этом издание указывает, что нефть может быть использована и для внутренних нужд Великобритании.

Источники газеты утверждают, что после продажи нефти и завершения расследования о возможном нарушении санкций танкер отпустят.

Что сказали в Кремле?

В Кремле заявляли, что реакция России на возможную продажу захваченной нефти будет «юридической».

«Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И, если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что ответные меры будут приняты в отношении тех, кто будет как продавать эту нефть, так и покупать ее.

«Речь идет о попытке экспроприации, продажи добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Нефть под санкциями

Принятый накануне 21-й пакет санкций содержал целый ряд положений, направленных на российскую нефтяную отрасль.

Евросоюз ввел ограничения против трех нефтеперерабатывающих заводов в России и одного в Белоруссии. Также ЕС запретил транзакции с грузинским НПЗ, который подозревают в торговле российской нефтью, и ввел санкции против пяти нефтетрейдеров, нарушавших запрет на ее покупку.

Кроме того, ЕС внес в список организаций, с которыми запрещены сделки, пять нефтетрейдеров, которые якобы обходили запрет на покупку российской нефти и нефтепродуктов.

В рамках борьбы с так называемым «теневым флотом» черный список расширили еще на 41 танкер. Всего в реестре теперь находится более 670 судов. Под санкции попали и компании, действующие от имени нефтяных гигантов, и кадровые агентства, обслуживающие эти суда.