Россия за неделю нанесла удары по пяти морским портам Украины. Чем эти атаки грозят Киеву?

Вооруженные силы России за неделю нанесли удары по инфраструктуре пяти портов, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, поражены объекты для хранения и разгрузки ГСМ и военных грузов. Ранее на Украине заявили о фактической остановке судоходства из-за ударов, и потенциальном продовольственном кризисе. Эксперты считают, что Украина из-за российских ударов по портам может потерять до 80% экспортных мощностей.

Вооруженные силы России за неделю нанесли удары по пяти портам Украины, сообщили в Минобороны России.

«Поражены объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный, Измаил и Николаев», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны сообщили, что в результате были поражены объекты инфраструктуры, которые используются для хранения и разгрузки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

Ранее утром 24 июля ведомство сообщило, что ночью российские военные нанесли новые групповые удары по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле.

По данным ведомства, в одесской морской гавани также были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для ВСУ . В порту Николаева удар пришелся по сухогрузу, который в момент атаки разгружал товары военного назначения.

В Измаильском порту, как заявили в Минобороны, значительные повреждения получили ангар с техникой ВСУ, несколько инфраструктурных объектов, три склада с безэкипажными катерами и плавучий док. Последний, по данным ведомства, использовался для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов.

Остановка судоходства

Российские войска бьют по портовой инфраструктуре Украины уже вторую неделю подряд, удары начались с 11 июля.

На фоне ударов 23 июля министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что из-за них судоходство в портах Украины полностью остановилось.

«Еще вчера в порты заходили четыре-пять судов. Это немного, но движение было. По состоянию на сегодняшний день заход судов приостановился. Это решение судовладельцев – государство со своей стороны ничего не ограничивало», — приводит его слова издание «Страна.ua».

В свою очередь экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что из-за ударов по портам, в стране могут начаться перебои с продуктами питания.

«Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов»,— отметил Кулеба.

Он добавил, что удары по логистической инфраструктуре приводят к сбоям в цепочках поставок.

Что происходит с экономикой Украины?

Политолог Сергей Станкевич считает, что Украина из-за российских ударов по портам может потерять до 80% экспортных мощностей, а по отдельным направлениям — до 90%. Он подчеркнул, что это «мощнейший удар» по украинской экономике, который будет трудно компенсировать.

Станкевич также усомнился, что Украина сможет возобновить морской экспорт зерна до конца года.

«Украина лишила себя сельскохозяйственного экспорта и лишила себя возможности подвозки комплектов для сборки дронов и прочего оружия и боеприпасов», — отметил эксперт в разговоре с 360.ru.

Газета Financial Times вскоре после начала ударов 16 июля сообщила, что у Киева начались проблемы с экспортом зерна через Черное море.

По данным издания, крупнейший порт Одессы уже потерял треть складских мощностей. Кроме того, перевозчики стали отказываться направлять туда свои суда.

Telegram-канал Mash сообщает, что Украина теряет около $80 млн в день из-за ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске, Николаеве и Южном. Потенциальный ущерб от остановки морского экспорта в Киеве оценивают в $2-3 млрд в месяц.

По данным канала, в январе и феврале 2026 года Украина заработала около $4 млрд на экспорте зерновых и масла.

22 июля датский судоходный оператор Maersk, на долю которого приходится около четверти украинского рынка контейнерных перевозок, объявил о временной приостановке перевозок через черноморские порты Украины.

Военная блокада

Ударами по украинским портам Вооруженные силы РФ фактически устанавливают полноценную морскую блокаду противника, считает военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Чтобы они не получали оружие или ГСМ через порты от Измаила до Николаева. И не могли получать валютную выручку для ВСУ. И считаю, что эти удары должны продолжаться с привлечением сил Черноморского флота», — приводит его слова kp.ru.

Дандыкин отметил, что сейчас российские военные применяют ракеты и беспилотники, однако, по его мнению, могут использоваться и торпедные удары.

В свою очередь источник в силовых ведомствах сообщил ТАСС, что удары по портам Украины направлены на остановку транзита вооружения.

«Торговые суда перестали заходить в порты Украины... Морская блокада черноморских портов Украины в первую очередь направлена на прекращение транзита вооружения», — подчеркнул представитель силовых структур.