«Очень тяжелый период»: певица МакSим попала в больницу после смерти отца

Певица МакSим с отцом (слева) и во время церемонии прощания с ним

Певица МакSим была экстренно госпитализирована в больницу. Причиной резкого ухудшения здоровья стал стресс после смерти отца, сообщила артистка в соцсетях. Подробнее о состоянии артистки — в материале «Газета.Ru».

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сообщила, что ей потребовалось экстренное лечение из-за стресса после смерти отца. Как сообщает kp.ru, у певицы резко поднялось давление. По данным Mash, артистка якобы приняла слишком большую дозу успокоительных лекарств.

Врачи категорически запретили певице перелеты и выступления до полной стабилизации состояния. МакSим пришлось отменить ближайшие выступления , включая концерт в Павлодаре, запланированный на 25 июля.

«Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе — ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период», — рассказала МакSим.

О смерти отца Сергея Абросимова певица узнала накануне концерта в Москве ночью 18 июля. На следующий день она вылетела в Казань на похороны.

«Она почувствовала себя плохо, но смогла преодолеть болезненные ощущения», — рассказали близкие певицы.

Болезнь отца

Отец МакSим боролся с онкологическим заболеванием с 2012 года. Несмотря на неблагоприятные прогнозы врачей, Сергей Абросимов прошел 18 курсов химиотерапии и 27 сеансов облучения, благодаря чему в 2018 году наступила ремиссия. Однако в 2026 году болезнь вновь дала тяжелые осложнения.

«Когда у папы обнаружили рак 4 стадии, врачи говорили, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь все же взяла свое... Покойся с миром», — сказала певица после смерти отца.

Сергей Абросимов на протяжении долгого времени занимался ремонтом автомобилей. Вне работы он любил играть на гитаре, поддерживал творчество дочери и ее любовь к спортивным тренировкам. Артистка упоминала, что у нее с отцом были теплые отношения. Именно отцовское воспитание сформировало сильный характер и привычку стойко переносить любые трудности, отмечала МакSим.

Предыдущие госпитализации МакSим

В апреле 2019 года МакSим попала в серьезное ДТП по пути в аэропорт , откуда должна была вылететь в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен». У автомобиля на мокрой трассе лопнуло колесо, машину занесло и выбросило в кювет.

В аварии артистка получила множественные гематомы, ушибы мягких тканей и сильное сотрясение мозга. Певица долгое время находилась в стационаре, где проходила курс терапии против посторонних шумов в голове и выраженного нарушения сна. Травмы заставили ее на несколько месяцев полностью исключить физические и психологические нагрузки.

Летом 2021 года певица оказалась в больнице сразу после концерта в Казани. МакSим выступала с высокой температурой, в результате чего у нее началась двусторонняя пневмония.

После госпитализации врачи приняли решение ввести МакSим в состояние искусственной комы и подключили ее к аппарату ИВЛ , а затем — к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В коме артистка провела около двух месяцев. Позже певица рассказала, что в процессе экстренной интубации ей случайно сломали челюсть.

«Было и кровотечение, и септический шок. Каждый день меняли стратегию по спасению меня как пациента. Ничего не получалось, — поделилась МакSим. — Когда я пришла в себя, мне рассказывали, что у меня дважды останавливалось сердце».

В июле 2023 года, после череды сорванных и неудачных концертов (включая выступления в Сочи и Твери, где певица с трудом стояла на ногах и не попадала в ноты), МакSим призналась в алкогольной зависимости. Артистка пояснила, что слишком рано вернулась к гастролям после тяжелой комы в 2021 году и пыталась заглушить постоянное напряжение и усталость алкоголем.

Реабилитацию певица проходила в известной частной наркологической клинике Маршака в Подмосковье, сообщило издание Super. Месячный курс в VIP-отделении стационара стоил более миллиона рублей и включал интенсивную психологическую поддержку и детоксикацию. По окончании лечения исполнительница символически посадила на территории центра именное дерево в знак начала трезвого этапа жизни.

С 2023 года МакSим регулярно переносила выступления, жаловалась на слабость и нестабильное самочувствие.