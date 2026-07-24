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Все испортила «российская угроза». Страны ЕС пожаловались на спад туризма

Politico: семь стран ЕС пожаловались на падение турпотока из-за идей о российской угрозе
Mo Wu/Shutterstock/FOTODOM

Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое сокращение турпотока в приграничных регионах. По мнению властей этих стран, туристическая отрасль страдает из-за заявлений политиков о «российской угрозе». Об ограничениях в ЕС и о том, какие направления выбирают россияне — в материале «Газеты.Ru».

Семь стран Евросоюза направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой поддержать приграничные регионы, которые столкнулись с серьезным спадом туризма. Об этом сообщило издание Politico.

Авторами обращения стали министры Латвии, Болгарии, Эстонии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Ключевыми причинами сложившейся ситуации министры назвали запугивание потенциальных туристов угрозами безопасности из-за конфликта на Украине и заявлениями о некой «российской угрозе».

«Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов», — отмечается в письме.

Министры призвали Еврокомиссию принять дополнительные меры поддержки экономики приграничных территорий, заявив, что местный туристический бизнес испытывает серьезные трудности.

Исчезновение российских туристов

О том, что исчезновение российских туристов уже сказалось на европейской туристической отрасли, ранее говорил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Это (сокращение турпотока из РФ — ред.) наносит огромный ущерб туристической индустрии в Евросоюзе», — сказал он в интервью РИА Новости.

До ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом российские туристы были важной частью турпотока для ряда европейских стран, напомнил евродепутат. Однако после начала конфликта на Украине многие государства ЕС практически прекратили выдачу туристических виз россиянам или существенно ограничили въезд, что привело к резкому сокращению числа поездок.

Картайзер также отметил, что сокращение числа гостей из России негативно сказалось на работе гостиниц, транспортных компаний, ресторанов и других предприятий туристической сферы.

Россияне выбирают Азию и Африку

Российские туроператоры отмечают, что туристические предпочтения россиян уже изменились.

Как рассказала «Известиям»руководитель отдела по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, россияне фактически перестали рассматривать Европу как направление для массового отдыха. Российские туристы чаще всего отказываются от поездок в Скандинавию, Испанию, Францию, Италию, Великобританию и на Кипр.

По ее словам, этому способствуют дефицит свободных слотов для подачи документов на шенгенские визы, длительные сроки рассмотрения заявлений и многочисленные отказы. Эксперт считает, что от перераспределения туристических потоков выиграют страны Азии и Африки, а не внутренний туризм России.

«Приходят направления с лояльной визовой политикой и прямым авиасообщением: Китай, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Марокко и Занзибар», — отметила Домостроева.

Европейские ограничения

Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру рассказал РИА Новости, что в Евросоюзе действует запрет на продажу туристических поездок в Россию и на продвижение страны как туристического направления.

В Кремле заявили, что подобные ограничения укладывается в общую санкционную политику Евросоюза.

«Там действует много ограничений в отношении различных компаний, в самых разных секторах, не только туристическом. Поэтому ничего удивительного здесь нет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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