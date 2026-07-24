Военное преступление или тупик следствия? Что происходит с делом о подрыве «Северных потоков»

Адвокат Сергея Кузнецова, обвиняемого в Германии по делу о подрыве «Северных потоков», прокомментировал выводы следствия. Как стало известно, немецкая прокуратура квалифицировала диверсию в Балтийском море как военное преступление, расценив ее как целенаправленную атаку на объекты гражданской инфраструктуры в условиях международного конфликта.
Адвокат подсудимого Никола Канестрини уже озвучил позицию защиты.
«Наша защита полностью оспаривает предъявленное обвинение», — заявил он в интервью РИА Новости.
По словам адвоката, обвинение строится лишь на гипотезах, которые следствию еще придется доказывать в суде.
Кузнецова арестовали в августе 2025 года. The Wall Street Journal писала, что он служил в ВСУ и работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и руководил группой, которая проводила диверсию. В частности, по данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб. В октябре суд в Италии постановил выдать Кузнецова Германии.
В июле 2026 года выяснилось, что Кузнецов сообщил в телефонном разговоре с женой, что во время диверсии служил в украинской армии и работал на СБУ.
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Версия Сеймура Херша и роль США
В феврале 2023 года американский репортер Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал: за подрывом стоят спецслужбы США. По его версии, диверсию организовали по прямому приказу президента Джо Байдена и при участии ВМФ Норвегии.
Многие международные эксперты сочли версию Херша спорной, поскольку она опиралась всего на один анонимный источник, якобы «непосредственно знакомый с оперативным планированием заговора» в Белом доме. Тем не менее в качестве косвенных улик Херш привел публичные высказывания высшего руководства США. Журналист напомнил о пресс-конференции Джо Байдена в начале февраля 2022 года, за несколько недель до начала боевых действий на Украине.
«Если Россия вторгнется, «Северный поток — 2» больше не будет существовать. Мы положим этому конец», — сказал американский лидер.
Похожие обещания давала и дипломат Виктория Нуланд, которая позже открыто радовалась тому, что газопровод превратился в «кучу мусора на дне моря». А госсекретарь США Энтони Блинкен спустя несколько дней после взрывов называл их «огромной стратегической возможностью покончить с зависимостью от российских энергоносителей».
Появление «Андромеды» и прорыв в расследовании
Вектор расследования кардинально изменился весной 2023 года. Немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit сообщили, что следствию ФРГ удалось установить конкретное судно, использовавшееся для диверсии. Речь шла о 15-метровой парусной яхте «Андромеда» (Andromeda). Ее арендовала компания из Польши, принадлежащая двум украинцам.
Следователи по дням восстановили маршрут судна. 6 сентября 2022 года яхта вышла к месту диверсии из немецкого порта Росток. Необходимый груз был заранее доставлен в порт на обычном грузовике. На следующий день судно зафиксировали в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе. Затем яхта находилась у датского острова Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма.
Лодку вернули владельцу в неубранном состоянии. Главной уликой стали следы взрывчатки на столе в каюте — состав вещества полностью совпал со следами, обнаруженными на дне Балтийского моря. По данным СМИ, диверсионная группа состояла из нескольких человек: капитана, водолазов, помощников и врача. Для перемещений по Европе они использовали поддельные паспорта.
След ведет в Киев: Залужный и спецназ
В начале июня 2023 года американская газета The Washington Post рассказала похожую версию событий. Журналисты выяснили, что европейские и американские спецслужбы еще в июне 2022 года детально знали о планах украинского спецназа атаковать «Северные потоки».
По данным издания, диверсионная группа находилась под непосредственным контролем главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного. При этом президента Украины Владимира Зеленского сознательно не поставили в известность об этих планах, пишет издание.
К концу лета 2023 года совместная группа из более чем 20 журналистов-расследователей немецкого журнала Der Spiegel и телеканала ZDF пришла к такому же выводу.
«Следователи не нашли ничего, что доказывало бы, что за взрывами может стоять Россия или, тем более, США. Эта версия не подтверждается никакими доказательствами», — констатировал журналист Вольф Видманн-Шмидт, входивший в эту группу.
Как дело полностью передали Германии
В начале 2024 года Дания и Швеция официально заявили о прекращении своих национальных расследований. Власти этих стран пришли к выводу, что у них нет достаточных оснований для ведения уголовных дел на своей территории.
Копенгаген и Стокгольм официально закрыли дела и передали материалы Германии. С этого момента Берлин остался единственной европейской стороной, продолжающей полноценный уголовный процесс.
Совместные наработки легли в основу дела против Сергея Кузнецова, которого прокуратура ФРГ считает главным техническим координатором на борту «Андромеды». Дополнительной уликой стала прослушка итальянских спецслужб: летом 2025 года Кузнецова задержали в Италии, и в телефонных разговорах с женой он сам подтверждал, что в момент диверсии осенью 2022 года был действующим военным и выполнял приказы СБУ.
Мнение экс-офицера СБУ: мотив и технический потенциал США
В беседе с РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что США имели как очевидный экономический мотив, так и уникальные технические возможности для реализации диверсии.
«Самое простое в юриспруденции — это ищи, кому выгодно, cui prodest. Кому было выгодно разорвать связи Европы с Россией? Кому выгодно лишить европейскую промышленность дешевого газа? В первую очередь — это конкурент — США», — напомнил экс-офицер.
Бывший украинский силовик пояснил, что после подрывов европейская экономика лишилась доступного российского топлива и оказалась вынуждена переключиться на закупки дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ). Это принесло энергетическим корпорациям из США сверхприбыль, поскольку Вашингтон фактически занял освободившуюся на рынке нишу.
Кроме того, Прозоров обратил внимание на техническую сторону вопроса. Он подчеркнул, что для установки массивных зарядов взрывчатки на глубине около ста метров требуются не просто подготовленные гражданские дайверы, а элитные подразделения глубоководных боевых пловцов-диверсантов.
По оценке экс-подполковника СБУ, специалистов такого уровня на сегодняшний день имеют всего несколько государств в мире — помимо США, в этот узкий список входят Великобритания, Франция, Израиль и, возможно, Китай. Технически осуществить диверсию подобного масштаба способны лишь единицы, что ставит под сомнение версию о полностью автономной работе шести украинцев на гражданской парусной яхте.