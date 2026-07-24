Военное преступление или тупик следствия? Что происходит с делом о подрыве «Северных потоков»

В Германии предъявили обвинение в военном преступлении гражданину Украины Сергею Кузнецову. Он стал первым фигурантом дела о взрывах на «Северных потоках», в отношении которого прокуратура ФРГ направила обвинительное заключение в суд. Как расследовали подрыв газопроводов европейские страны и что говорят в России — в материале «Газеты.Ru».

Адвокат Сергея Кузнецова, обвиняемого в Германии по делу о подрыве «Северных потоков», прокомментировал выводы следствия. Как стало известно, немецкая прокуратура квалифицировала диверсию в Балтийском море как военное преступление , расценив ее как целенаправленную атаку на объекты гражданской инфраструктуры в условиях международного конфликта.

Адвокат подсудимого Никола Канестрини уже озвучил позицию защиты.

«Наша защита полностью оспаривает предъявленное обвинение», — заявил он в интервью РИА Новости.

По словам адвоката, обвинение строится лишь на гипотезах, которые следствию еще придется доказывать в суде.

Кузнецова арестовали в августе 2025 года. The Wall Street Journal писала, что он служил в ВСУ и работал на Службу безопасности Украины (СБУ) и руководил группой, которая проводила диверсию. В частности, по данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб. В октябре суд в Италии постановил выдать Кузнецова Германии.

В июле 2026 года выяснилось, что Кузнецов сообщил в телефонном разговоре с женой, что во время диверсии служил в украинской армии и работал на СБУ.

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Версия Сеймура Херша и роль США

В феврале 2023 года американский репортер Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором утверждал: за подрывом стоят спецслужбы США . По его версии, диверсию организовали по прямому приказу президента Джо Байдена и при участии ВМФ Норвегии.

Многие международные эксперты сочли версию Херша спорной, поскольку она опиралась всего на один анонимный источник, якобы «непосредственно знакомый с оперативным планированием заговора» в Белом доме. Тем не менее в качестве косвенных улик Херш привел публичные высказывания высшего руководства США. Журналист напомнил о пресс-конференции Джо Байдена в начале февраля 2022 года, за несколько недель до начала боевых действий на Украине.

«Если Россия вторгнется, «Северный поток — 2» больше не будет существовать. Мы положим этому конец», — сказал американский лидер.

Похожие обещания давала и дипломат Виктория Нуланд, которая позже открыто радовалась тому, что газопровод превратился в «кучу мусора на дне моря». А госсекретарь США Энтони Блинкен спустя несколько дней после взрывов называл их «огромной стратегической возможностью покончить с зависимостью от российских энергоносителей».

Появление «Андромеды» и прорыв в расследовании

Вектор расследования кардинально изменился весной 2023 года. Немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit сообщили, что следствию ФРГ удалось установить конкретное судно, использовавшееся для диверсии. Речь шла о 15-метровой парусной яхте «Андромеда» (Andromeda). Ее арендовала компания из Польши, принадлежащая двум украинцам.

Следователи по дням восстановили маршрут судна. 6 сентября 2022 года яхта вышла к месту диверсии из немецкого порта Росток. Необходимый груз был заранее доставлен в порт на обычном грузовике. На следующий день судно зафиксировали в немецкой коммуне Вик-на-Дарсе. Затем яхта находилась у датского острова Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма.

Лодку вернули владельцу в неубранном состоянии. Главной уликой стали следы взрывчатки на столе в каюте — состав вещества полностью совпал со следами, обнаруженными на дне Балтийского моря. По данным СМИ, диверсионная группа состояла из нескольких человек: капитана, водолазов, помощников и врача. Для перемещений по Европе они использовали поддельные паспорта.

След ведет в Киев: Залужный и спецназ

В начале июня 2023 года американская газета The Washington Post рассказала похожую версию событий. Журналисты выяснили, что европейские и американские спецслужбы еще в июне 2022 года детально знали о планах украинского спецназа атаковать «Северные потоки» .

По данным издания, диверсионная группа находилась под непосредственным контролем главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного . При этом президента Украины Владимира Зеленского сознательно не поставили в известность об этих планах, пишет издание.

К концу лета 2023 года совместная группа из более чем 20 журналистов-расследователей немецкого журнала Der Spiegel и телеканала ZDF пришла к такому же выводу.

«Следователи не нашли ничего, что доказывало бы, что за взрывами может стоять Россия или, тем более, США. Эта версия не подтверждается никакими доказательствами», — констатировал журналист Вольф Видманн-Шмидт, входивший в эту группу.

Как дело полностью передали Германии

В начале 2024 года Дания и Швеция официально заявили о прекращении своих национальных расследований. Власти этих стран пришли к выводу, что у них нет достаточных оснований для ведения уголовных дел на своей территории.

Копенгаген и Стокгольм официально закрыли дела и передали материалы Германии. С этого момента Берлин остался единственной европейской стороной, продолжающей полноценный уголовный процесс.

Совместные наработки легли в основу дела против Сергея Кузнецова, которого прокуратура ФРГ считает главным техническим координатором на борту «Андромеды». Дополнительной уликой стала прослушка итальянских спецслужб: летом 2025 года Кузнецова задержали в Италии, и в телефонных разговорах с женой он сам подтверждал, что в момент диверсии осенью 2022 года был действующим военным и выполнял приказы СБУ .

Мнение экс-офицера СБУ: мотив и технический потенциал США

В беседе с РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что США имели как очевидный экономический мотив, так и уникальные технические возможности для реализации диверсии.

«Самое простое в юриспруденции — это ищи, кому выгодно, cui prodest. Кому было выгодно разорвать связи Европы с Россией? Кому выгодно лишить европейскую промышленность дешевого газа? В первую очередь — это конкурент — США», — напомнил экс-офицер.

Бывший украинский силовик пояснил, что после подрывов европейская экономика лишилась доступного российского топлива и оказалась вынуждена переключиться на закупки дорогого американского сжиженного природного газа (СПГ). Это принесло энергетическим корпорациям из США сверхприбыль, поскольку Вашингтон фактически занял освободившуюся на рынке нишу .

Кроме того, Прозоров обратил внимание на техническую сторону вопроса. Он подчеркнул, что для установки массивных зарядов взрывчатки на глубине около ста метров требуются не просто подготовленные гражданские дайверы, а элитные подразделения глубоководных боевых пловцов-диверсантов.