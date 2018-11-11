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Секач вошел в чужую зону и бросил по воротам Сорокина. Илья момент щелчка видел и шайбу с легкостью поймал.
Кадейкин классно от собственных ворот протащил шайбу до чужих и даже смог нанести бросок. Но несильным получился щелчок. Очень много энергии потратил на свой слалом.
Вновь не смогли россияне реализовать большинство.
Слепышев классно вышел на замену и нанес опасный бросок по воротам Бартошака. Спас свою команду чешский голкипер.
Ничего не смогли создать наши в большинстве. После броска Баранцева от синей линии Мусил вернулся на лед.
Чехи во втором периоде стали активнее работать в чужой зоне, чаще накрывая наших защитников. Такая тактика, к слову, и привела к голу.
Возвращается на лед Баранцев, и сразу же россияне отвечают опасной атакой. Голкипер чешской сборной выручил свою команду.
Стартовал второй период.
Нестрашил долго готовил бросок, посмотрел на Сорокина, оценил ситуацию и щелкнул. Но Илья сыграл внимательно и шайбу поймал.
Йордан едва не впечатал в борт российского нападающего. Едва не завязалась драка, но арбитры вовремя вмешались и нейтрализовали конфликт.
Засчитывают арбитры взятие ворот. Тут иначе и быть не могло.
К слову, очень часто подопечные Милоша Ржиги фолят в этом розыгрыше Кубка Карьяла.
Обрели уверенность в своих силах чешские хоккеисты после гола. Чаще стали комбинировать и острее атаковать.
В равных составах играют команды.
Классную многоходовочку организовали россияне, выведя Михеена удар. Тот бросал от края пятака, но получился бросок не самым сильным. Голкипер справился.
Заигрался Телегин у своих ворот. Окружили его двое чехов, но Иван из-под опеки выбрался и разогнал атаку.
Капризов на пятаке дважды пытался огорчить Бартошака. Победителем вышел голкипер сборной Чехии. Оборона же у чехов дает слишком много пространства российским форвардам.
Вступает уже в игру Сорокин. Пытаются чехи быстро сравнять счет, но наш голкипер внимателен.
Активно начали команды матч. Несмотря на то, что Россия играет уже в качестве победителя турнира, заряженность на чужие ворота высокая.
Выигрывают стартовое вбрасывание россияне. Начался матч.
Звучат национальные гимны Чехии и России.
Всего готово к началу матча.
Место в воротах сборной Чехии займет Патрик Бартошак. Бартошак (Грубец); Штенцел – Накладал, Секач – Нестрашил – Томашек; Коларж – Доудера, Павлик – Ганзл – Кубалик; Йордан – Заморски, Червены – Горак – Ржепик; Крейчик – Мусил, Коусал – Р. Зогорна – Г. Зогорна, Здрагал.
Сегодняшний матч турнирного значения уже не имеет. Вчера сборная России досрочно выиграла Кубок Карьяла. Случилось это заочно: сначала россияне обыграли шведов (4:1), а в параллельном матче команда Финляндии «всухую» одолела чехов - 3:0.
Состав сборной России. Игру в воротах сегодня начнет Илья Сорокин.
Вратари: Сорокин (Коновалов); Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко; Антипин— Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Михеев; Баранцев — Елесин, Слепышев — Зернов — Голышев; Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Шалунов.
Игра начнется в 14.30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура Кубка Карьяла, в котором встречаются сборные России и Чехии.