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Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
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Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
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Майами ХитВашингтон Уизардс
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закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
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Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
86:101
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Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
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1 - 1
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Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
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Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
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Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
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04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
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05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
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Динамо МнТрактор
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Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
не начался
06:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Химки ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Чехия Россия

Победное шествие: Россия вновь пропустила от Чехии. LIVE

Онлайн-трансляция матча Еврохоккейтура Чехия — Россия

Сборная Чехии встречается с командой России в заключительном туре Кубка Карьяла на Еврохоккейтуре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
11 ноября 14:30   |  2 период
Чехия
Чехия
2:2
Россия
Россия
1:2, 1:0
Стадион «Хартвалл-Арена», Хельсинки | Судьи: Ласси Хейккинен  (Финляндия), Кристиан Викман  (Финляндия)
Червены2'
Накладал2'
1:1Ржепик
Коусал2'
2:2Кубалик
Мусил2'
Кубалик2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Капризов
1:2Василевский
Барабанов2'
Подробная статистика матча
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'33

Секач вошел в чужую зону и бросил по воротам Сорокина. Илья момент щелчка видел и шайбу с легкостью поймал.

'32

Кадейкин классно от собственных ворот протащил шайбу до чужих и даже смог нанести бросок. Но несильным получился щелчок. Очень много энергии потратил на свой слалом.

'32

Вновь не смогли россияне реализовать большинство.

'30

Кубалик слишком активно прессинговал российских защитников и в итоге правила нарушил. 2 минуты штрафа получил.

'29

Слепышев классно вышел на замену и нанес опасный бросок по воротам Бартошака. Спас свою команду чешский голкипер.

'28

Ничего не смогли создать наши в большинстве. После броска Баранцева от синей линии Мусил вернулся на лед.

'26

Мусил сыграл грубо и был за это наказан 2-минутным штрафом.

'25

Чехи во втором периоде стали активнее работать в чужой зоне, чаще накрывая наших защитников. Такая тактика, к слову, и привела к голу.

'22

Гол. Ничего себе. Завозились у себя на пятаке российские защитники, шайба отскочила к Кубалику, и тот четко щелкнул мимо Сорокина. 2:2.

'21

Возвращается на лед Баранцев, и сразу же россияне отвечают опасной атакой. Голкипер чешской сборной выручил свою команду.

'21

Стартовал второй период.

'20

Не успели чехи реализовать большинство в концовке первого периода, будет у них еще 16 секунд во второй трети матча. А пока перерыв.

'19

Нестрашил долго готовил бросок, посмотрел на Сорокина, оценил ситуацию и щелкнул. Но Илья сыграл внимательно и шайбу поймал.

'18

Первое удаление у россиян. Баранцев отдохнет пару минут.

'18

Йордан едва не впечатал в борт российского нападающего. Едва не завязалась драка, но арбитры вовремя вмешались и нейтрализовали конфликт.

'16

Засчитывают арбитры взятие ворот. Тут иначе и быть не могло.

'16

ГОООООЛ! За несколько секунд до конца большинства россияне выходят вперед. Григоренко выдал отличный пас на Василевского, а тот бросил настолько мощно, что шайба аж вылетела из ворот, что смутило арбитров. Смотрят повтор, но тут вопросов не может быть никаких.

'15

К слову, очень часто подопечные Милоша Ржиги фолят в этом розыгрыше Кубка Карьяла.

'15

Робин Ганзл грубо сыграл при силовом приеме и получил большой траф до конца периода. Чехи в меньшинстве пробудут две минуты.

'14

Обрели уверенность в своих силах чешские хоккеисты после гола. Чаще стали комбинировать и острее атаковать.

'12

И сравнивают счет чехи. Ржепик открылся под прострел Горака и переиграл Сорокина. 1:1.

'11

В равных составах играют команды.

'10

Классную многоходовочку организовали россияне, выведя Михеена удар. Тот бросал от края пятака, но получился бросок не самым сильным. Голкипер справился.

'9

Якуб Накладал отправляется на скамейку штрафников за подножку.

'8

Заигрался Телегин у своих ворот. Окружили его двое чехов, но Иван из-под опеки выбрался и разогнал атаку.

'6

Капризов на пятаке дважды пытался огорчить Бартошака. Победителем вышел голкипер сборной Чехии. Оборона же у чехов дает слишком много пространства российским форвардам.

'5

Вступает уже в игру Сорокин. Пытаются чехи быстро сравнять счет, но наш голкипер внимателен.

'4

И ГООООООЛ! Какие-то секунду потребовалось россиянам на реализацию большинства. Нестеров мощно щелкнул издали, шайба рикошетом отправилась к Капризову, и Кирилл, не долго думая, прошил ворота Бартошака. 1:0.

'4

Удаление у чехов. Червены нарушил правила на Кузьменко.

'2

Активно начали команды матч. Несмотря на то, что Россия играет уже в качестве победителя турнира, заряженность на чужие ворота высокая.

'1

Выигрывают стартовое вбрасывание россияне. Начался матч.

14:28

Звучат национальные гимны Чехии и России.

14:25

Всего готово к началу матча.

14:20

Место в воротах сборной Чехии займет Патрик Бартошак. Бартошак (Грубец); Штенцел – Накладал, Секач – Нестрашил – Томашек; Коларж – Доудера, Павлик – Ганзл – Кубалик; Йордан – Заморски, Червены – Горак – Ржепик; Крейчик – Мусил, Коусал – Р. Зогорна – Г. Зогорна, Здрагал.

14:15

Сегодняшний матч турнирного значения уже не имеет. Вчера сборная России досрочно выиграла Кубок Карьяла. Случилось это заочно: сначала россияне обыграли шведов (4:1), а в параллельном матче команда Финляндии «всухую» одолела чехов - 3:0.

14:10

Состав сборной России. Игру в воротах сегодня начнет Илья Сорокин.

Вратари: Сорокин (Коновалов); Нестеров (А) — Блажиевский, Капризов — Локтионов (А) — Григоренко; Антипин— Василевский, Кузьменко — Бывальцев — Михеев; Баранцев — Елесин, Слепышев — Зернов — Голышев; Педан — Зуб, Телегин — Кадейкин — Кетов (К), Шалунов.

14:05

Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

14:00

Добрый день, уважаемые любители хоккея. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча заключительного тура Кубка Карьяла, в котором встречаются сборные России и Чехии.