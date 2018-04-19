Еще в календаре значатся «Шведские игры» — и затем уже ЧМ. Евротур в олимпийском сезоне имеет сложный календарь из-за Игр-2018. Ради Пхенчхана в первых двух этапах серии — на Кубке «Карьяла» и Кубке Первого канала — состязались канадцы, швейцарцы и корейцы. Теперь они отцеплены, и состав участников приобрел классический вид. В общем зачете результаты игр с «гастролерами» учитываться не будут. Впрочем, Россия лидирует в таблице что без них, что с ними. При подсчете всех матчей у наших — 15 очков, на два балла мы превосходим финнов.