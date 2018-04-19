Курсы валют$ 60.96 (+0.125) 75.22 (-0.08)
Москва: +11°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МАхмат
0:0
закончен
19:30
ЗенитДинамо М
2:1
закончен
20:30
ЦСКААмкар
3:0
закончен
Кубок России
18:00
Авангард КШинник
1:0
закончен
18:30
СпартакТосно
1:1 (4:5)
закончен
Испания / Примера
20:30
ЭспаньолЭйбар
0:1
закончен
20:30
ВаленсияХетафе
1:2
закончен
22:30
Реал МадридАтлетик Б
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
21:45
БорнмутМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Кубок Франции
22:05
КанПСЖ
1:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоАталанта
0:3
закончен
21:45
СампдорияБолонья
1:0
закончен
21:45
СПАЛКьево
0:0
закончен
21:45
РомаДженоа
2:1
закончен
21:45
КротонеЮвентус
1:1
закончен
21:45
ФиорентинаЛацио
3:4
закончен
21:45
ТориноМилан
1:1
закончен
21:45
ВеронаСассуоло
0:1
закончен
21:45
НаполиУдинезе
4:2
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКААк Барс
3:2 (ОТ)
закончен
Евролига
20:15
Фенербахче Баскония
82:73
закончен
21:15
Олимпиакос Жальгирис
78:87
закончен
Испания / Примера
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
0:0
1 тайм
20:30
АлавесЖирона
0:0
1 тайм
22:30
ЛевантеМалага
не начался
22:30
БетисЛас-Пальмас
не начался
Англия / Премьер-лига
21:45
БёрнлиЧелси
не начался
21:45
Лестер СитиСаутгемптон
не начался
Еврохоккейтур
20:00
РоссияШвеция
1:1
2 период
U18 ЧМ / 2018
17:30
Россия U18Франция U18
7:1
закончен
НХЛ / плей-офф
02:30
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
43:45
перерыв
21:15
Панатинаикос Реал Мадрид
не начался
Франция / Лига 1
20:30
НантРенн
не начался
22:00
ДижонЛион
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Боруссия МВольфсбург
не начался
Испания / Примера
22:00
ЛеганесДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКААк Барс
не начался
НХЛ / плей-офф
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
не начался
21:15
Олимпиакос Жальгирис
не начался
Россия Швеция
Эпизод матча Россия — Швеция ТАСС
Эпизод матча Россия — Швеция

Евротур. Россия впервые пропустила при Воробьеве. LIVE

Онлайн-трансляция матча хоккейного Евротура Россия — Швеция

Сборная России по хоккею играет в Ярославле с командой Швеции в рамках чешского этапа Евротура. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19 апреля 20:00   |  2 период
Россия
Россия
1:1
Швеция
Швеция
0:1, 1:0
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль | Судьи:
Хафизуллин2'
1:1Дадонов
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Закриссон
Андерссон2'
Нюберг2'
Подробная статистика матча
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'24

Нюберг у Швеции удалился. Что-то зачастили гости с нарушениями.

'23

Вот как дело было: Гусев из-за лицевой линии выполнил передачу на пятачок, Дадонов бросил в угол ворот и тут Хелльберг уже не смог спасти свою команду.

'23

ГООООООООООООООООООООООЛ! Сравнивают счет россияне!!! Дадонов отличился с передач Бывальцева и Гусева.

'22

Наши пытаются выстроиться по периметру.

'21`

Сразу Андерсон удаляется.

'21

Возобновилась игра, все на своих местах и разыграли шайбу на вбрасывании.

Перерыв

И все, перерыв. Россия играла чуть лучше, владели инициативой, создавала моменты, — но забить не смогла. А шведы реализовали одну из немногочисленных возможностей, четко разыграв большинство. 0:1, «горит» команда Воробьева в Ярославле.

'20

Заметно притихли зрители, практически в тишине оканчивается стартовая 20-минутка...

'19

Арбитры запросили видеоповтор, но быстро убедились в правомерности действий шведских игроков. Ну что ж, не страшно. Времени впереди — вагон.

'19

ГОЛ. Шведы реализуют большинство... Сборная России пропускает первую шайбу в Евротуре при главном тренере Воробьеве... Был бросок с дальней дистанции, и затем Закриссон добавил с ближней дистанции.

'18

Шведы в российской зоне...

'18

Хафизуллин отправился в штрафной бокс на две минуты.

'17

Первое в матче удаление — у России. Причем даже атаку провели на отложенном штрафе, и едва не отличились...

'16

Шведы попытались провести контратаку. Быстро шайбу потеряли, и очередное российское наступление разогналось. Гусев выдал под бросок Дадонову — серьезной остроты не вышло, но первое звено очень активно. В центре этим игрокам помогает Бывальцев.

'15

Кстати, а шведский состав мы и не представили. Восстанавливаем справедливость. Вратари:

Вратарь:

Хелльберг М.

Защитники:

Альмквист А.

Андерссон Й.

Арнессон Л.

Бреннстрем Э.

Викстранд М.

Ниберг Й.

Пилут Л.

Нападающие:

Андерссон Л.

Асплунд Р.

Закриссон П.

Клингберг К.

Лис О.

Лундстрем И.

Нильссон Я.

Норман Й.

Редин А.

Улофссон В.

Хендемарк Ф.

Эверберг Д.

Элунд Л.

'14

Едва-едва шведский вратарь Хелльберг не пропустил шайбу — жонглировал ей словно циркач.

'13

Аншлаг в Ярославле, что показатель. Евротур здесь вызывает неподдельный интерес.

'13

Кстати, «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Франция на ЮЧМ. Там было интересно.

'12

Сумели закрепиться на синей линии россияне. Владеют инициативой.

'11

Белова подключили к атаке. Гусев там раздает передачи, — а трибуны уже требуют: «Шайбу, шайбу»!

'10

Половина первого периода позади, а еще ни одного удаления не было. Не лезут на рожон команды, не рискуют. Корректны — и не ясно, хорошо это в данном случае, или плохо.

'10

«Вперед, Россия!» — не успокаиваются трибуны.

'9

Тихонов на вбрасывании. Вскоре Трямкин бросал — не точно.

'9

Виктор Тихонов, еще один не приглашенный в Пхенчхан известный игрок, оказался сейчас на острие.

'8

Трямкин в эти минуты активен. Пропустил он Олимпиаду-2018, и хочет доказать все-таки собственную необходимость.

'7

Опасный момент у ворот россиян!

'6

Очень шумны, энергичны трибуны стадиона «Арена 2000» в Ярославле! Шумят что есть мочи.

'5

Вкатываются пока команды в игру, довольно сумбурное начало.

'3

Только что завершилась игра российских юниоров с французами на ЧМ в Магнитогорске: 7:1 выиграли наши!

'2

В воротах у нас — не основной кипер времен Олимпиады Кошечкин, а тогдашний резервист Шестеркин.

'1

Стартовала игра, которую обслуживают финские судьи Алекси Рантала и Микко Каукокари.

19:59

Еще в календаре значатся «Шведские игры» — и затем уже ЧМ. Евротур в олимпийском сезоне имеет сложный календарь из-за Игр-2018. Ради Пхенчхана в первых двух этапах серии — на Кубке «Карьяла» и Кубке Первого канала — состязались канадцы, швейцарцы и корейцы. Теперь они отцеплены, и состав участников приобрел классический вид. В общем зачете результаты игр с «гастролерами» учитываться не будут. Впрочем, Россия лидирует в таблице что без них, что с ними. При подсчете всех матчей у наших — 15 очков, на два балла мы превосходим финнов.

19:58

У нас начинаются «Чешские игры» — предпоследний этап Евротура и генеральная репетиция чемпионата мира. Россияне и шведы играют так называемый вынесенный матч в Ярославле.

19:50

Россия дебютирует под руководством нового наставника — Ильи Воробьева, который довольно неожиданно сменил на тренерском мостике Олега Знарка. В составе пока без игроков ЦСКА и «Ак Барса», соревнующихся в финале Кубка Гагарина, а также без представителей НХЛ.

19:35

Сама встреча начнется в 20:00 мск.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции.