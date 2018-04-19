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Вот как дело было: Гусев из-за лицевой линии выполнил передачу на пятачок, Дадонов бросил в угол ворот и тут Хелльберг уже не смог спасти свою команду.
Наши пытаются выстроиться по периметру.
Возобновилась игра, все на своих местах и разыграли шайбу на вбрасывании.
И все, перерыв. Россия играла чуть лучше, владели инициативой, создавала моменты, — но забить не смогла. А шведы реализовали одну из немногочисленных возможностей, четко разыграв большинство. 0:1, «горит» команда Воробьева в Ярославле.
Заметно притихли зрители, практически в тишине оканчивается стартовая 20-минутка...
Шведы в российской зоне...
Первое в матче удаление — у России. Причем даже атаку провели на отложенном штрафе, и едва не отличились...
Шведы попытались провести контратаку. Быстро шайбу потеряли, и очередное российское наступление разогналось. Гусев выдал под бросок Дадонову — серьезной остроты не вышло, но первое звено очень активно. В центре этим игрокам помогает Бывальцев.
Кстати, а шведский состав мы и не представили. Восстанавливаем справедливость. Вратари:
Вратарь:
Хелльберг М.
Защитники:
Альмквист А.
Андерссон Й.
Арнессон Л.
Бреннстрем Э.
Викстранд М.
Ниберг Й.
Пилут Л.
Нападающие:
Андерссон Л.
Асплунд Р.
Закриссон П.
Клингберг К.
Лис О.
Лундстрем И.
Нильссон Я.
Норман Й.
Редин А.
Улофссон В.
Хендемарк Ф.
Эверберг Д.
Элунд Л.
Аншлаг в Ярославле, что показатель. Евротур здесь вызывает неподдельный интерес.
Кстати, «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Франция на ЮЧМ. Там было интересно.
Сумели закрепиться на синей линии россияне. Владеют инициативой.
Белова подключили к атаке. Гусев там раздает передачи, — а трибуны уже требуют: «Шайбу, шайбу»!
Половина первого периода позади, а еще ни одного удаления не было. Не лезут на рожон команды, не рискуют. Корректны — и не ясно, хорошо это в данном случае, или плохо.
«Вперед, Россия!» — не успокаиваются трибуны.
Тихонов на вбрасывании. Вскоре Трямкин бросал — не точно.
Трямкин в эти минуты активен. Пропустил он Олимпиаду-2018, и хочет доказать все-таки собственную необходимость.
Опасный момент у ворот россиян!
Очень шумны, энергичны трибуны стадиона «Арена 2000» в Ярославле! Шумят что есть мочи.
Вкатываются пока команды в игру, довольно сумбурное начало.
Только что завершилась игра российских юниоров с французами на ЧМ в Магнитогорске: 7:1 выиграли наши!
В воротах у нас — не основной кипер времен Олимпиады Кошечкин, а тогдашний резервист Шестеркин.
Стартовала игра, которую обслуживают финские судьи Алекси Рантала и Микко Каукокари.
Еще в календаре значатся «Шведские игры» — и затем уже ЧМ. Евротур в олимпийском сезоне имеет сложный календарь из-за Игр-2018. Ради Пхенчхана в первых двух этапах серии — на Кубке «Карьяла» и Кубке Первого канала — состязались канадцы, швейцарцы и корейцы. Теперь они отцеплены, и состав участников приобрел классический вид. В общем зачете результаты игр с «гастролерами» учитываться не будут. Впрочем, Россия лидирует в таблице что без них, что с ними. При подсчете всех матчей у наших — 15 очков, на два балла мы превосходим финнов.
У нас начинаются «Чешские игры» — предпоследний этап Евротура и генеральная репетиция чемпионата мира. Россияне и шведы играют так называемый вынесенный матч в Ярославле.
Россия дебютирует под руководством нового наставника — Ильи Воробьева, который довольно неожиданно сменил на тренерском мостике Олега Знарка. В составе пока без игроков ЦСКА и «Ак Барса», соревнующихся в финале Кубка Гагарина, а также без представителей НХЛ.
Сама встреча начнется в 20:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции.