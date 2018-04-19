Россия U18

Курсы валют$ 60.95 (+0.123) 75.16 (-0.143)
Москва: +12°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МАхмат
0:0
закончен
19:30
ЗенитДинамо М
2:1
закончен
20:30
ЦСКААмкар
3:0
закончен
Кубок России
18:00
Авангард КШинник
1:0
закончен
18:30
СпартакТосно
1:1 (4:5)
закончен
Испания / Примера
20:30
ЭспаньолЭйбар
0:1
закончен
20:30
ВаленсияХетафе
1:2
закончен
22:30
Реал МадридАтлетик Б
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
21:45
БорнмутМанчестер Юнайтед
0:2
закончен
Кубок Франции
22:05
КанПСЖ
1:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоАталанта
0:3
закончен
21:45
СампдорияБолонья
1:0
закончен
21:45
СПАЛКьево
0:0
закончен
21:45
РомаДженоа
2:1
закончен
21:45
КротонеЮвентус
1:1
закончен
21:45
ФиорентинаЛацио
3:4
закончен
21:45
ТориноМилан
1:1
закончен
21:45
ВеронаСассуоло
0:1
закончен
21:45
НаполиУдинезе
4:2
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКААк Барс
3:2 (ОТ)
закончен
Евролига
20:15
Фенербахче Баскония
82:73
закончен
21:15
Олимпиакос Жальгирис
78:87
закончен
Испания / Примера
20:30
Реал СосьедадАтлетико М
не начался
20:30
АлавесЖирона
не начался
22:30
ЛевантеМалага
не начался
22:30
БетисЛас-Пальмас
не начался
Англия / Премьер-лига
21:45
БёрнлиЧелси
не начался
21:45
Лестер СитиСаутгемптон
не начался
U18 ЧМ / 2018
17:30
Россия U18Франция U18
6:0
3 период
Еврохоккейтур
20:00
РоссияШвеция
не начался
НХЛ / плей-офф
02:30
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Химки
не начался
21:15
Панатинаикос Реал Мадрид
не начался
Франция / Лига 1
20:30
НантРенн
не начался
22:00
ДижонЛион
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
Боруссия МВольфсбург
не начался
Испания / Примера
22:00
ЛеганесДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЦСКААк Барс
не начался
НХЛ / плей-офф
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
не начался
21:15
Олимпиакос Жальгирис
не начался
Россия U18 Франция U18
Вратарь юниорской сборной России по хоккею Официальный сайт Федерации хоккея России
Вратарь юниорской сборной России по хоккею

Хоккей. ЮЧМ. Россия уничтожает Францию. LIVE

Онлайн матча юниорского чемпионата мира по хоккею Россия — Франция

Сборная России играет с Францией в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
19 апреля 17:30   |  3 период
Россия U18
Россия U18
6:0
Франция U18
Франция U18
4:0, 2:0
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Кеннет Андерсон  (США), Кристоффер Хольм  (Швеция)
1:0Кизимов
2:0Исхаков
Мисюль2'
3:0Замула
4:0Марченко
Дорофеев2'
5:0Михайлов
6:0Завгородний
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Галле2'
Галле2'
Куло2'
Галле2'
Фабре2'
Шмитт2'
Подробная статистика матча
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'42
Удаление у Франции. Шмитт ударил по рукам Морозова.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 6:0 в пользу сборной России после 40 минут. Хозяева турнира на классе обыгрывают своего соперника — вся игра идёт в зоне французов. Статистика бросков по воротам говорит сама за себя — 44:8.
'38
Исхаков на скорости ушёл от соперника и прострелил вдоль ворот — партнёр не дотянулся до шайбы.
'37
Фабре вошёл в зону и нанёс бросок из-под защитника — Мифтахов щитком дотянулся до шайбы, но добить французам не удалось.
'36
Скоростная атака прошла у России! Марченко сместился на левый край и бросил в верхний угол — перекладина выручила французов!
'35
ГОЛ! Галенюк получил передачу на синей линии и аккуратно набросил на ворота, Дюкенн щитком отбил шайбу на пятак, откуда Завгородний поразил ворота соперника!
'34
ГОЛ! Россияне провели атаку три в три. Охотюк вошёл в зону и отдал шайбу Михайлову, который со средней дистанции расстрелял ворота Дюкенна!
'32
Уверенно россияне провели две минуты в меньшинстве. Вернулся на лёд Дорофеев.
'31
Опасно! Соркин по центру вошёл в зону, красиво убрал защитника и вылез на ворота, но Дюкенн выиграл дуэль в ближнем бою.
'30
Удаление у России. Дорофеев нарушил правил и отправился на скамейку штрафников.
'30
Россияне провели атаку левым флангом. Спридонов из круга вбрасывания зарядил в нижний угол — Дюкенн прижал шайбу ко льду.
'29
Кизимов! На пятаке продавил защитника, но не сумел перебросить шайбу через щиток вратаря.
'28
Сборная Франции в полном составе.
'27
Россияне много бросают издали, однако Дюкенн действует безупречно.
'26
Удаление у Франции. Фабре врезался во вратаря и получил малый штраф.
'26
Подколзин на рывке ушёл от защитника, с левого края выкатился один на один, но не сумел переиграть вратаря.
'25
Спиридонов вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Дюкенн спас свою команду.
'24
Сборная Франции в полном составе.
'24
Подколзин! Сместился на правый край и с кистей бросил в девятку — Дюкенн уверенно забрал шайбу.
'23
Россияне закрепились в чужой зоне. Исаев дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'22
Удаление у Франции. Галле в чужой зоне придержал клюшкой Мисюля.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 4:0 в пользу сборной России после 20 минут. Первый период прошёл под диктовку команды Александра Зыбина. Россияне активно шли вперёд и создали много моментов. Заброшенными шайбами отметились Кизимов, Исхаков, Замула и Марченко.
'20
Вернулся пятый полевой у Франции.
'19
Малышев вырезал диагональ на Соркина, который с правого края не попал по воротам!
'18
Удаление у Франции. Куло в борьбе у борта нарушил правила против Подколзина.
'16
Конечно, класс соперников совершенно разный. Россияне играют в своё удовольствие, разыгрывая шайбу в чуой зоне.
'15
По броскам в створ огромное преимущество у России — 16:3.
'14
Тайм-аут взял тренерский штаб сборной России.
'14
ГОЛ! Марченко выиграл борьбу у борта, красивым финтом убрал защитника и с кистей вогнал шайбу в верхний угол ворот!
'14
ГОЛ! Россияне провели позиционную атаку. Замула получил шайбу на синей линии, оценил ситуацию и с кистей бросил в дальнюю девятку — Дюкенн не дотянулся!
'13
Фабре! На скорости ворвался в зону и бросил в верхний угол — Мифтахов забрал шайбу в ловушку.
'12
Сборная России в полном составе.
'12
Россияне ответили контратакой! Морозов опасно бросил с левого края — Дюкенн прикрыл ближний угол.
'11
Французам не удаётся войти в чужую зону. Без проблем обороняются россияне.
'10
Удаление у России. Мисюль нарушил правила в борьбе за воротами.
'9
ГОЛ! Марченко на скорости ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, а Исхаков в касание бросил мимо вратаря!
'8
Россияне уверенно комбинируют в чужой зоне, создавая момент за моментом.
'7
ГОЛ! Россияне сразу закрепились в чужой зоне. Дюкенн справился с дальним броском, но шайба отскочила к Кизимову, который с острого угла поразил ворота Франции!
'7
Удаление у Франции. Галле во второй раз отправился на скамейку штрафников.
'5
Территория полностью за Россией. Игра идёт в зоне сборной Франции, много работы у Дюкенна.
'4
Марченко объехал ворот и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Дюкенн был к этому готов.
'3
Отбились французы. Вернулся на лёд Галле.
'3
Подколзин! Совершил рывок по правому флангу и под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть вратаря! А добить россиянам не удалось.
'2
Есть проблемы со входом в зону у россиян. Первая минута большинства прошла без бросков.
'1
Удаление у Франции. Галле ударил Журавлёва клюшкой по лицу.
'1
Два в два выкатились россияне! Завгородний по центру вошёл в зону и с кистей бросил в верхний угол — крестовина выручила французов!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Амир Мифтахов — Валентен Дюкенн
'0
Перед началом встречи прошла торжественная церемония. Владислав Третьяк взял слово и пожелал удачи сборной России.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею: Россия U18 — Франция U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.