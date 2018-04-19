Россия U18

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Трансляция
С конца
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'42
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 6:0 в пользу сборной России после 40 минут. Хозяева турнира на классе обыгрывают своего соперника — вся игра идёт в зоне французов. Статистика бросков по воротам говорит сама за себя — 44:8.
'38
Исхаков на скорости ушёл от соперника и прострелил вдоль ворот — партнёр не дотянулся до шайбы.
'37
Фабре вошёл в зону и нанёс бросок из-под защитника — Мифтахов щитком дотянулся до шайбы, но добить французам не удалось.
'36
Скоростная атака прошла у России! Марченко сместился на левый край и бросил в верхний угол — перекладина выручила французов!
'35
'34
'32
Уверенно россияне провели две минуты в меньшинстве. Вернулся на лёд Дорофеев.
'31
Опасно! Соркин по центру вошёл в зону, красиво убрал защитника и вылез на ворота, но Дюкенн выиграл дуэль в ближнем бою.
'30
'30
Россияне провели атаку левым флангом. Спридонов из круга вбрасывания зарядил в нижний угол — Дюкенн прижал шайбу ко льду.
'29
Кизимов! На пятаке продавил защитника, но не сумел перебросить шайбу через щиток вратаря.
'28
Сборная Франции в полном составе.
'27
Россияне много бросают издали, однако Дюкенн действует безупречно.
'26
'26
Подколзин на рывке ушёл от защитника, с левого края выкатился один на один, но не сумел переиграть вратаря.
'25
Спиридонов вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Дюкенн спас свою команду.
'24
Сборная Франции в полном составе.
'24
Подколзин! Сместился на правый край и с кистей бросил в девятку — Дюкенн уверенно забрал шайбу.
'23
Россияне закрепились в чужой зоне. Исаев дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
'22
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 4:0 в пользу сборной России после 20 минут. Первый период прошёл под диктовку команды Александра Зыбина. Россияне активно шли вперёд и создали много моментов. Заброшенными шайбами отметились Кизимов, Исхаков, Замула и Марченко.
'20
Вернулся пятый полевой у Франции.
'19
Малышев вырезал диагональ на Соркина, который с правого края не попал по воротам!
'18
'16
Конечно, класс соперников совершенно разный. Россияне играют в своё удовольствие, разыгрывая шайбу в чуой зоне.
'15
По броскам в створ огромное преимущество у России — 16:3.
'14
'14
'14
'13
Фабре! На скорости ворвался в зону и бросил в верхний угол — Мифтахов забрал шайбу в ловушку.
'12
Сборная России в полном составе.
'12
Россияне ответили контратакой! Морозов опасно бросил с левого края — Дюкенн прикрыл ближний угол.
'11
Французам не удаётся войти в чужую зону. Без проблем обороняются россияне.
'10
'9
'8
Россияне уверенно комбинируют в чужой зоне, создавая момент за моментом.
'7
'7
'5
Территория полностью за Россией. Игра идёт в зоне сборной Франции, много работы у Дюкенна.
'4
Марченко объехал ворот и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Дюкенн был к этому готов.
'3
Отбились французы. Вернулся на лёд Галле.
'3
Подколзин! Совершил рывок по правому флангу и под углом вылез на ворота, но не сумел переиграть вратаря! А добить россиянам не удалось.
'2
Есть проблемы со входом в зону у россиян. Первая минута большинства прошла без бросков.
'1
'1
Два в два выкатились россияне! Завгородний по центру вошёл в зону и с кистей бросил в верхний угол — крестовина выручила французов!
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Амир Мифтахов — Валентен Дюкенн
'0
Перед началом встречи прошла торжественная церемония. Владислав Третьяк взял слово и пожелал удачи сборной России.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею: Россия U18 — Франция U18. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.