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Трансляция
С конца
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу «Ак Барса» после 40 минут.
'40
'38
Во втором периоде преимущество по броскам у «Ак Барса» — 10:7.
'37
Опасно! Кручинин бросил с правого края, Гарипов не сумел удержать шайбу, а Кравцову не удалось добить с метра!
'36
Пеньковский! Получил передачу на ход, прорвался по флангу и бросил верхом — шайба просвистела над перекладиной!
'35
«Ак Барс» в полном составе. Уверенно провели эти две минуты казанцы.
'34
Не удаётся челябинцам подобраться к владениям Гарипова. Мало бросков.
'33
'33
'31
Батыршин щёлкнул от синей линии! Шайба от борта вылетела на пятак, но челябинцы отбились.
'30
Зарипов освободился от опеки, но с острого угла не попал по воротам!
'28
Выстояли челябинцы. «Трактор» в полном составе.
'28
Ткачёв и Зарипов вылезли на пятак! Не удалось Владимиру протолкнуть шайбу мимо Францоуза.
'27
Азеведу! С левого края щёлкнул в нижний угол — Францоуз отразил шайбу в сторону, а добить казанцам не удалось.
'26
'25
'24
Уральцы провели позиционную атаку! Кравцов приложился с левого края — шайба прошла чуть выше цели.
'23
Челябинцы забрали шайбу и перевели игру в чужую зону. Много бросков по воротам гостей.
'22
Шипин разогнал атаку уральцев и бросил с правого края! Гарипов был к этому готов.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Ак Барса» после 20 минут. Единственную шайбу забросил Глухов. Первый период прошёл с преимуществом казанцев, которые заметно перебросали соперника — 13:4. У челябинцев лишь ближе к перерыву стали возникать моменты в атаке.
'18
Пеньковский! Сместился на левый край и бросил из-под защитника — Гарипов всё контролировал.
'17
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 13:3.
'16
Ответ «Трактора»! Кручинин объехал ворота и доставил шайбу на пятак, Кравцов бросил в нижний угол — Гарипов щитком дотянулся до шайбы.
'15
'14
Токранов! Сразу после выигранного вбрасывания зарядил в дальнюю девятку — Францоуз блином отразил шайбу.
'13
Казанцы забрали инициативу. Команда Билялетдинова активно лезет на ворота «Трактора».
'12
Азеведу приложился из круга вбрасывания — шайба ушла чуть в сторону.
'10
Зарипов сделал перевод на Ткачёва, который с кистей бросил по воротам — Францоуз прикрыл ближний угол.
'9
Постепенно возросли скорости. Команды стараются отвечать атакой на атаку.
'8
Кручинин! Прорвался по правому флангу и с кистей бросил в девятку — шайба зацепила штангу и отскочила в сторону.
'7
Челябинцы совершили перехват в чужой зоне. Виделль вырезал диагональ на дальнюю штангу, но Йюнге из убойной позиции не попал по воротам!
'6
Бурмистров выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба отскочила к Лукоянову, который с кистей зарядил под перекладину — Францоуз был к этому готов.
'5
«Ак Барс» провёл позиционную атаку. Францоуз справился с дальним броском Лямкина.
'3
Черников! Сместился на левый край и бросил в нижний угол — Гарипов щитком среагировал.
'2
В спокойном темпе проходят стартовые минуты. Идёт борьба за инициативу, мало бросков.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Павел Францоуз — Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу «Ак Барса».