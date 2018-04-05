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Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
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02:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
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не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Трактор Ак Барс
Эпизод матча между «Ак Барсом» и «Трактором» в полуфинальной серии Кубка... Официальный сайт «Ак Барса»
Эпизод матча между «Ак Барсом» и «Трактором» в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Кубок Гагарина. «Ак Барс» во второй раз вышел вперед против «Трактора». LIVE

Онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ «Трактор» — «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» в гостях встречается с челябинским «Трактором» в рамках четвертого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
05 апреля 17:00   |  перерыв
Трактор
Трактор
1:2
Ак Барс
Ак Барс
0:1, 1:1
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Виктор Гашилов  (Пермь, Россия), Мартин Франё  (Чехия)
1:1Йюнге
Шинин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Глухов
1:2Ландер
Ландер2'
Клинкхаммер2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'40
Перерыв! 2:1 в пользу «Ак Барса» после 40 минут.
'40
Удаление у «Ак Барса». Клинкхаммер ударил по рукам Черникова.
'38
Во втором периоде преимущество по броскам у «Ак Барса» — 10:7.
'37
Опасно! Кручинин бросил с правого края, Гарипов не сумел удержать шайбу, а Кравцову не удалось добить с метра!
'36
Пеньковский! Получил передачу на ход, прорвался по флангу и бросил верхом — шайба просвистела над перекладиной!
'35
«Ак Барс» в полном составе. Уверенно провели эти две минуты казанцы.
'34
Не удаётся челябинцам подобраться к владениям Гарипова. Мало бросков.
'33
Удаление у «Ак Барса». Ландер за грубость получил малый штраф.
'33
ГОЛ! Красиво разыграли гости! Азеведу объехал ворота и вырезал передачу на свободного Ландера, который без помех поразил верхний угол!
'31
Батыршин щёлкнул от синей линии! Шайба от борта вылетела на пятак, но челябинцы отбились.
'30
Зарипов освободился от опеки, но с острого угла не попал по воротам!
'28
Выстояли челябинцы. «Трактор» в полном составе.
'28
Ткачёв и Зарипов вылезли на пятак! Не удалось Владимиру протолкнуть шайбу мимо Францоуза.
'27
Азеведу! С левого края щёлкнул в нижний угол — Францоуз отразил шайбу в сторону, а добить казанцам не удалось.
'26
Удаление у «Трактора». Шинин ударил соперника клюшкой по лицу.
'25
ГОЛ! Черников великолепной передачей нашёл свободного Йюнге, который со средней дистанции вонзил шайбу в верхний угол!
'24
Уральцы провели позиционную атаку! Кравцов приложился с левого края — шайба прошла чуть выше цели.
'23
Челябинцы забрали шайбу и перевели игру в чужую зону. Много бросков по воротам гостей.
'22
Шипин разогнал атаку уральцев и бросил с правого края! Гарипов был к этому готов.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 1:0 в пользу «Ак Барса» после 20 минут. Единственную шайбу забросил Глухов. Первый период прошёл с преимуществом казанцев, которые заметно перебросали соперника — 13:4. У челябинцев лишь ближе к перерыву стали возникать моменты в атаке.
'18
Пеньковский! Сместился на левый край и бросил из-под защитника — Гарипов всё контролировал.
'17
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 13:3.
'16
Ответ «Трактора»! Кручинин объехал ворота и доставил шайбу на пятак, Кравцов бросил в нижний угол — Гарипов щитком дотянулся до шайбы.
'15
ГОЛ! Глинкин взял инициативу на себя, смело пошёл на двух соперников и вылез на пятак. Шайба отскочила к Глухову, который добил её в пустой угол ворот!
'14
Токранов! Сразу после выигранного вбрасывания зарядил в дальнюю девятку — Францоуз блином отразил шайбу.
'13
Казанцы забрали инициативу. Команда Билялетдинова активно лезет на ворота «Трактора».
'12
Азеведу приложился из круга вбрасывания — шайба ушла чуть в сторону.
'10
Зарипов сделал перевод на Ткачёва, который с кистей бросил по воротам — Францоуз прикрыл ближний угол.
'9
Постепенно возросли скорости. Команды стараются отвечать атакой на атаку.
'8
Кручинин! Прорвался по правому флангу и с кистей бросил в девятку — шайба зацепила штангу и отскочила в сторону.
'7
Челябинцы совершили перехват в чужой зоне. Виделль вырезал диагональ на дальнюю штангу, но Йюнге из убойной позиции не попал по воротам!
'6
Бурмистров выиграл вбрасывание в чужой зоне, шайба отскочила к Лукоянову, который с кистей зарядил под перекладину — Францоуз был к этому готов.
'5
«Ак Барс» провёл позиционную атаку. Францоуз справился с дальним броском Лямкина.
'3
Черников! Сместился на левый край и бросил в нижний угол — Гарипов щитком среагировал.
'2
В спокойном темпе проходят стартовые минуты. Идёт борьба за инициативу, мало бросков.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Павел Францоуз — Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу «Ак Барса».