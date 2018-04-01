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ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
закончен
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
1:1
закончен
19:00
КьевоСампдория
2:1
закончен
21:45
ЮвентусМилан
3:1
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
2:1
закончен
19:00
Спартак МТосно
2:1
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
1:1
закончен
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
0:3
закончен
21:45
СевильяБарселона
2:2
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
2:2
закончен
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
1:2
закончен
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
1:3
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
6:0
закончен
16:30
Шальке-04Фрайбург
2:0
закончен
16:30
БайерАугсбург
0:0
закончен
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
2:3
закончен
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
закончен
19:30
БаварияБоруссия Д
6:0
закончен
21:30
ГертаВольфсбург
0:0
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
1:3
закончен
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
закончен
14:00
КарпатыЧерноморец
3:1
закончен
17:00
ВорсклаВерес
0:0
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
5:1
закончен
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
2:0
закончен
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
5:4 (ОТ)
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
1:2
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
4:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
1:3
закончен
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
4:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
4:7
закончен
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
6:0
закончен
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
3:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
107:93
закончен
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
109:115
закончен
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
110:99
закончен
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
109:110
закончен
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
96:112
закончен
Биатлон / Чемпионат России
10:15
Спринт. Женщины
1
Ульяна Кайшева
22:47,4 (0)
закончен
13:15
Спринт. Мужчины
1
Александр Логинов
25.51,1 (2 промаха)
закончен
Бокс/ММА / Рейтинговый бой
22:00
Александр Поветкин (Россия) — Дэвид Прайс (Великобритания)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралРубин
1:1
закончен
16:30
УфаЗенит
1:2
2 тайм
19:00
КраснодарАнжи
не начался
19:00
РостовЦСКА
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналСток Сити
3:0
закончен
18:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
0:0
1 тайм
Испания / Примера
13:00
ЭспаньолАлавес
0:0
закончен
17:15
ЛеганесВаленсия
0:0
перерыв
19:30
ЭйбарРеал Сосьедад
не начался
19:30
МалагаВильярреал
не начался
21:45
Атлетико МДепортиво
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Олимпиец
2:2
закончен
Франция / Лига 1
16:00
ГенгамБордо
2:1
закончен
18:00
КанМонпелье
0:0
1 тайм
18:00
ЛилльАмьен
0:0
1 тайм
18:00
НантСент-Этьен
0:0
1 тайм
18:00
СтрасбургМетц
0:0
1 тайм
18:00
ТруаНицца
0:0
1 тайм
22:00
ЛионТулуза
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерАйнтрахт Ф
1:1
2 тайм
19:00
МайнцБоруссия М
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
1:0
перерыв
19:30
ЗаряШахтёр Д
не начался
19:30
Сталь КОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
2:2
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
online
15:30
Локомотив-Кубань Астана
79:78
закончен
16:00
Химки Калев
96:85
закончен
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
46:46
перерыв
18:00
Зенит Автодор
online
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Биатлон / Чемпионат России по биатлону
10:15
Гонка преследования, женщины
1
Екатерина Юрлова-Перхт
31:21,5 (3)
закончен
12:15
Гонка преследования, мужчины
1
Антон Бабиков
34:49,4 (2)
закончен
Испания / Примера
22:00
ХетафеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсБаффало Сэйбрз
не начался
02:30
Флорида ПантерзКаролина Харрикейнз
не начался
02:30
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА УНИКС
не начался
Ак Барс Трактор
Андрей Марков ожидаемо легко вписался в игру «Ак Барса» РИА Новости
Андрей Марков ожидаемо легко вписался в игру «Ак Барса»

Кубок Гагарина. «Ак Барс» отыграл две шайбы у «Трактора». LIVE

Онлайн-трансляция финала Востока «Ак Барс» — «Трактор»

Казанский «Ак Барс» принимает на своем льду челябинский «Трактор» в полуфинале Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
01 апреля 17:00   |  2 период
Ак Барс
Ак Барс
2:2
Трактор
Трактор
0:2, 2:0
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Юрий Оскирко  (Ярославль, Россия), Алексей Белов  (Ярославль, Россия)
Сидоров2'
Бурмистров2'
Галиев2'
1:2Марков
2:2Бурмистров
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Йюнге
0:2Рыбаков
Бэйлен2'
Бородкин2'
Подробная статистика матча
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'26
Анвар Гатиятулин вынужден взять 30-секундный перерыв. Нужно сбить атакующий порыв хозяев.
'25
ГОЛ! Потапов подобрал шайбу у борта, объехал ворота и прострелил на пятак, а Бурмистров в касание бросил мимо Демченко!
'24
Марков опасно бросил после выигранного вбрасывания! Демченко намертво забрал шайбу.
'23
ГОЛ! Галиев и Зарипов разыграли шайбу в чужой зоне. Данис сделал передачу на свободного Маркова, который бросил точно в девятку!
'22
«Ак Барс» в полном составе.
'21
В средней зоне идёт борьба, челябинцам в большинстве не удаётся подобраться к воротам Гарипова.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Трактора» после первого периода. Челябинцы к шестой минуте забили два быстрых гола — отличились Йюнге и Рыбаков. Казанцы постепенно перевели игру в чужую зону, много бросали по воротам, была перекладина у Галиева.
'20
Удаление у «Ак Барса». Галиев не сдержался и ударил соперника клюшкой.
'19
Отбились казанцы. В полном составе «Ак Барс».
'17
Удаление у «Ак Барса». Бурмистров в средней зоне прихватил соперника.
'16
Выстояли челябинцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Бородкин.
'15
Марков от синей линии набросил на ворота! Клинкхаммеру с Ландером не удалось добить шайбу с пятака.
'14
Удаление у «Трактора». Бородкин за удар клюшкой получил малый штраф.
'12
Ландер активно сражался перед воротами! Не удалось протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'11
Лукоянов под углом вылез на ворота и бросил низом — Демченко успел выставить щиток.
'10
Бэйлен подключился к атаке и набросил от синей линии — промах!
'9
«Трактор» в полном составе.
'9
Ещё момент! Галиев подработал шайбу, под углом вылез на пятак и попал в перекладину!
'8
Ткачёв нашёл на пятаке свободного Галиева! Станислав не сумел переправить шайбу в дальний угол.
'7
Удаление у «Трактора». Бэйлен за задержку клюшкой получил малый штраф.
'6
ГОЛ! Шикарный проход Кокуёва! Семён ворвался в зону, смело пошёл на двух соперников и сделал скидку на свободного Рыбакова, который без помех расстрелял ворота Гарипова!
'5
ГОЛ! Челябинцы провели массированную атаку. Гарипов справился с дальним броском Бэйлена, но Йюнге подобрал отскок и с левого края вколотил шайбу в ворота!
'4
Удаление у «Ак Барса». Сидоров в борьбе у борта придержал Кравцова.
'3
Провалилась по центру оборона гостей! Галиев убежал один на один и бросил в угол — Демченко плечом отразил шайбу в сторону.
'3
Косов! На фланге продавил Бэйлена и нанёс бросок с острейшего угла — Демченко забрал шайбу.
'2
«Ак Барс» сразу перевёл игру в чужую зону. Бурмистров развернулся и с ползоны бросил по воротам — Демченко на месте.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Василий Демченко.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».