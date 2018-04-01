'20

Перерыв! 2:0 в пользу «Трактора» после первого периода. Челябинцы к шестой минуте забили два быстрых гола — отличились Йюнге и Рыбаков. Казанцы постепенно перевели игру в чужую зону, много бросали по воротам, была перекладина у Галиева.