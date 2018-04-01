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Трансляция
С конца
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'26
Анвар Гатиятулин вынужден взять 30-секундный перерыв. Нужно сбить атакующий порыв хозяев.
'25
'24
Марков опасно бросил после выигранного вбрасывания! Демченко намертво забрал шайбу.
'23
'22
«Ак Барс» в полном составе.
'21
В средней зоне идёт борьба, челябинцам в большинстве не удаётся подобраться к воротам Гарипова.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу «Трактора» после первого периода. Челябинцы к шестой минуте забили два быстрых гола — отличились Йюнге и Рыбаков. Казанцы постепенно перевели игру в чужую зону, много бросали по воротам, была перекладина у Галиева.
'20
'19
Отбились казанцы. В полном составе «Ак Барс».
'17
'16
Выстояли челябинцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Бородкин.
'15
Марков от синей линии набросил на ворота! Клинкхаммеру с Ландером не удалось добить шайбу с пятака.
'14
'12
Ландер активно сражался перед воротами! Не удалось протолкнуть шайбу мимо вратаря.
'11
Лукоянов под углом вылез на ворота и бросил низом — Демченко успел выставить щиток.
'10
Бэйлен подключился к атаке и набросил от синей линии — промах!
'9
«Трактор» в полном составе.
'9
Ещё момент! Галиев подработал шайбу, под углом вылез на пятак и попал в перекладину!
'8
Ткачёв нашёл на пятаке свободного Галиева! Станислав не сумел переправить шайбу в дальний угол.
'7
'6
'5
'4
'3
Провалилась по центру оборона гостей! Галиев убежал один на один и бросил в угол — Демченко плечом отразил шайбу в сторону.
'3
Косов! На фланге продавил Бэйлена и нанёс бросок с острейшего угла — Демченко забрал шайбу.
'2
«Ак Барс» сразу перевёл игру в чужую зону. Бурмистров развернулся и с ползоны бросил по воротам — Демченко на месте.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Василий Демченко.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».