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Трансляция
С конца
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'22
Момент! Карнаухов навязал борьбу защитнику и доставил шайбу на пятак! Любимов из убойной позиции не попал по воротам!
'21
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. СКА много владел шайбой и чаще бросал по чужим воротам. Хозяева дважды играли в большинстве, но москвичи грамотно обороняются и блокируют много бросков.
'19
Гости ответили контратакой, Светлаков вошёл в зону и бросил во вратаря.
'18
Классно в касание разыграли хозяева! Телегин в падении выбил шайбу у Ковальчука.
'17
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:5.
'16
Выстояли гости в меньшинстве. Вернулся пятый полевой.
'15
Хозяева дважды выводили на отличную позицию Ковальчука, но не идёт бросок у Ильи.
'14
'13
Дацюк вырезал передачу в свободную зону! Гусев продвинулся вперёд и бросил в нижний угол — Сорокин забрал шайбу.
'12
Светлаков выложил передачу на Марченко, который зарядил от синей линии! Коскинен со второй попытки прижал шайбу.
'11
Мало бросков. Гости сосредоточили внимание на обороне и не идут в атаку большими силами.
'10
Контратака ЦСКА! Андронов влетел в чужую зону, убрал защитника и бросил верхом — промах!
'9
Отбились красно-синие. ЦСКА в полном составе.
'9
Войнов вырезал диагональ на свободного Ковальчука! У Ильи не получился бросок с левого края.
'8
Хозяева закрепились в чужой зоне. Сорокин справился с броском Гусева с острого угла, но Плотникову не дали добить с пятака.
'7
'6
Коскиранта от борта сделал перевод в центр на Яковлева, который послал шайбу намного выше перекладины.
'5
Карнаухов выиграл борьбу перед воротами, развернулся, но его бросок был заблокирован.
'4
Хозяева владеют территорией и много времени проводят в чужой зоне. Москвичи отвечают резкими контратаками.
'3
Херсли! От синей линии приложился в ближнюю девятку — Сорокин забрал шайбу в ловушку.
'2
Григоренко по центру вошёл в зону и сделал перевод на Капризова, который с правого края послал шайбу рядом с девяткой!
'1
Первое звено СКА сразу бросилось в атаку. Сорокин среагировал на дальний бросок Шипачёва.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Микко Коскинен — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.