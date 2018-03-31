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КХЛ / плей-офф
19:00
Ак БарсТрактор
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
3:7
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
4:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
5:0
закончен
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
4:3 (ОТ)
закончен
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
87:85
закончен
20:00
Жальгирис ЦСКА
85:73
закончен
20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
79:82
закончен
21:15
Панатинаикос Валенсия
75:56
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
82:90
закончен
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
91:101
закончен
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
107:102
закончен
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
104:103
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
125:126
закончен
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
92:93
закончен
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
107:97
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
122:124
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
105:96
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
2:1
закончен
14:00
АхматСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:30
Динамо МАрсенал
0:1
2 тайм
19:00
Спартак МТосно
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
0:0
закончен
13:00
Динамо СПбШинник
0:0
закончен
13:00
СибирьХимки
2:0
закончен
13:00
ЕнисейКубань
0:2
закончен
14:00
ТюменьВолгарь
3:1
закончен
14:00
ОренбургТомь
3:0
закончен
15:00
ТамбовКрылья Советов
0:2
закончен
16:00
ФакелАвангард К
0:4
закончен
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
0:0
перерыв
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
1:1
закончен
16:00
ЛациоБеневенто
6:2
закончен
16:00
ФиорентинаКротоне
2:0
закончен
16:00
Интер МВерона
3:0
закончен
16:00
ДженоаСПАЛ
1:1
2 тайм
16:00
КальяриТорино
0:4
закончен
16:00
АталантаУдинезе
2:0
закончен
19:00
СассуолоНаполи
не начался
19:00
КьевоСампдория
не начался
21:45
ЮвентусМилан
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
1:1
закончен
17:15
Атлетик БСельта
0:0
1 тайм
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
не начался
21:45
СевильяБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
перерыв
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
0:0
перерыв
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
2:0
перерыв
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
0:0
перерыв
17:00
УотфордБорнмут
1:1
перерыв
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
0:1
перерыв
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
5:0
2 тайм
16:30
Шальке-04Фрайбург
1:0
2 тайм
16:30
БайерАугсбург
0:0
2 тайм
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
0:2
2 тайм
16:30
ШтутгартГамбург
1:1
2 тайм
19:30
БаварияБоруссия Д
не начался
21:30
ГертаВольфсбург
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
не начался
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
0:0
закончен
14:00
КарпатыЧерноморец
3:1
закончен
17:00
ВорсклаВерес
0:0
перерыв
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
1:0
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Биатлон / Чемпионат России
10:15
Спринт. Женщины
1
Ульяна Кайшева
22:47,4 (0)
закончен
13:15
Спринт. Мужчины
1
Александр Логинов
25.51,1 (2 промаха)
закончен
Испания / Примера
13:00
ЭспаньолАлавес
не начался
17:15
ЛеганесВаленсия
не начался
19:30
ЭйбарРеал Сосьедад
не начался
19:30
МалагаВильярреал
не начался
21:45
Атлетико МДепортиво
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралРубин
не начался
16:30
УфаЗенит
не начался
19:00
КраснодарАнжи
не начался
19:00
РостовЦСКА
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Спартак-2Олимпиец
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналСток Сити
не начался
18:00
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
16:00
ГенгамБордо
не начался
18:00
КанМонпелье
не начался
18:00
ЛилльАмьен
не начался
18:00
НантСент-Этьен
не начался
18:00
СтрасбургМетц
не начался
18:00
ТруаНицца
не начался
22:00
ЛионТулуза
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерАйнтрахт Ф
не начался
19:00
МайнцБоруссия М
не начался
Украина / Премьер-лига
17:00
МариупольДинамо К
не начался
19:30
ЗаряШахтёр Д
не начался
19:30
Сталь КОлимпик Д
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
19:30
Филадельфия ФлайерзБостон Брюинз
не начался
01:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Парма Енисей
не начался
15:30
Локомотив-Кубань Астана
не начался
16:00
Химки Калев
не начался
17:00
ВЭФ Нижний Новгород
не начался
18:00
Зенит Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
22:30
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
не начался
22:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
22:30
Лос-Анджелес КлипперсИндиана Пэйсерс
не начался
01:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
01:00
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
не начался
01:00
Нью-Орлеан ПеликансОклахома-Сити Тандер
не начался
02:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
03:30
Голден Стэйт УорриорзФиникс Санз
не начался
04:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
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Кубок Гагарина. СКА — ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция второго матча серии Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА

В Санкт-Петербурге СКА принимает ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
31 марта 17:00   |  2 период
СКА
СКА
1:0
ЦСКА
ЦСКА
0:0, 1:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Антонин Ержабек  (Чехия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
1:0Гусев
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кузьменко2'
Андронов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'22
Момент! Карнаухов навязал борьбу защитнику и доставил шайбу на пятак! Любимов из убойной позиции не попал по воротам!
'21
ГОЛ! Ошиблись москвичи в своей зоне! Шипачёв сыграл на перехвате и выложил шайбу на Гусева, который в касание бросил в девятку — без шансов для Сорокина!
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. СКА много владел шайбой и чаще бросал по чужим воротам. Хозяева дважды играли в большинстве, но москвичи грамотно обороняются и блокируют много бросков.
'19
Гости ответили контратакой, Светлаков вошёл в зону и бросил во вратаря.
'18
Классно в касание разыграли хозяева! Телегин в падении выбил шайбу у Ковальчука.
'17
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:5.
'16
Выстояли гости в меньшинстве. Вернулся пятый полевой.
'15
Хозяева дважды выводили на отличную позицию Ковальчука, но не идёт бросок у Ильи.
'14
Удаление у ЦСКА. Андронов за удар клюшкой получил малый штраф.
'13
Дацюк вырезал передачу в свободную зону! Гусев продвинулся вперёд и бросил в нижний угол — Сорокин забрал шайбу.
'12
Светлаков выложил передачу на Марченко, который зарядил от синей линии! Коскинен со второй попытки прижал шайбу.
'11
Мало бросков. Гости сосредоточили внимание на обороне и не идут в атаку большими силами.
'10
Контратака ЦСКА! Андронов влетел в чужую зону, убрал защитника и бросил верхом — промах!
'9
Отбились красно-синие. ЦСКА в полном составе.
'9
Войнов вырезал диагональ на свободного Ковальчука! У Ильи не получился бросок с левого края.
'8
Хозяева закрепились в чужой зоне. Сорокин справился с броском Гусева с острого угла, но Плотникову не дали добить с пятака.
'7
Удаление у ЦСКА. Кузьменко в средней зоне заплёл ноги Гусеву.
'6
Коскиранта от борта сделал перевод в центр на Яковлева, который послал шайбу намного выше перекладины.
'5
Карнаухов выиграл борьбу перед воротами, развернулся, но его бросок был заблокирован.
'4
Хозяева владеют территорией и много времени проводят в чужой зоне. Москвичи отвечают резкими контратаками.
'3
Херсли! От синей линии приложился в ближнюю девятку — Сорокин забрал шайбу в ловушку.
'2
Григоренко по центру вошёл в зону и сделал перевод на Капризова, который с правого края послал шайбу рядом с девяткой!
'1
Первое звено СКА сразу бросилось в атаку. Сорокин среагировал на дальний бросок Шипачёва.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Микко Коскинен — Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию второго матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА.