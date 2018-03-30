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Трансляция
С конца
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после первого периода. Без голов прошли стартовые 20 минут. Команды действовали осторожно, хотя казанцы активно провели концовку и не реализовали несколько неплохих моментов.
'20
Казанцы закрепились в чужой зоне. Францоуз справился с опасными броскам Азеведу и Ландера.
'19
'18
Азеведу получил передачу на ход, технично убрал защитника и бросил с правого края — Францоуз выручил!
'17
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 7:4. Активнее выглядят хозяева.
'16
Галиев! По центру вошёл в зону и зарядил по центру ворот — Францоуз без проблем забрал шайбу.
'15
Ответ «Трактора»! Йюнге с левого края вошёл в зону и бросил из-под защитника — шайба прошла рядом с девяткой.
'14
Азеведу! Оказался один на дальней штанге, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Францоуза.
'13
Момент у «Ак Барса»! Казанцы выкатились два в два. Ткачёв сделал передачу в центр на Зарипова, который из убойной позиции послал шайбу над перекладиной!
'12
Уверенно провели две минуты в меньшинстве казанцы. Вернулся на лёд Яруллин.
'11
Грамотно обороняются казанцы. Не удаётся «Трактору» закрепиться в чужой зоне.
'10
'8
У «Ак Барса» сегодня не играет Секач — важный игрок для казанцев. В нынешнем розыгрыше плей-офф он набрал 12 (4+8) очков.
'7
Бэйлен на пятаке подставил клюшку под наброс Щехуры! Гарипов переместился и щитком отразил шайбу.
'6
Галиев от борта набросил на ворота! Вишневский в борьбе на пятаке помешал Зарипову добраться до шайбы.
'5
За первые пять минут по броскам в створ — 1:1. Аккуратное начало.
'4
Бородкин подключился к атаке и приложился со средней дистанции! Шайба прошла рядом со штангой.
'3
Ландер сместился на правый край и прострелил вдоль ворот — челябинцы перехватили шайбу.
'2
Стартовые две минуты прошли без бросков. Казанцы больше владеют шайбой, но не удаётся подобраться к воротам Францоуза.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.