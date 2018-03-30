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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЦСКА
4:5 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
3:4 (ОТ)
закончен
02:00
Баффало СэйбрзДетройт Ред Уингз
3:6
закончен
02:00
Бостон БрюинзТампа-Бэй Лайтнинг
4:2
закончен
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
3:2 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
5:2
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзСан-Хосе Шаркс
5:3
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВиннипег Джетс
6:2
закончен
04:00
Калгари ФлэймзКоламбус Блю Джекетс
1:5
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
2:1
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
4:2
закончен
Евролига
18:45
Химки Фенербахче
64:73
закончен
20:45
Анадолу Эфес Барселона
83:107
закончен
21:00
Бамберг Олимпия Милан
78:83
закончен
22:00
Баскония Маккаби Т-А
83:72
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
103:92
закончен
02:30
Майами ХитЧикаго Буллз
103:92
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
103:99
закончен
05:00
Сакраменто КингзИндиана Пэйсерс
103:106
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
107:116
закончен
Биатлон / Чемпионат России
10:15
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
1
Анастасия Егорова
48:21,2 (3 промаха)
закончен
13:15
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1
Александр Логинов
51:03,4 (3 промаха)
закончен
КХЛ / плей-офф
19:00
Ак БарсТрактор
0:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Анахайм ДаксЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
не начался
Евролига
19:00
Уникаха Олимпиакос
42:33
2 четверть
20:00
Жальгирис ЦСКА
не начался
20:00
Црвена Звезда Реал Мадрид
не начался
21:15
Панатинаикос Валенсия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикЧикаго Буллз
не начался
02:30
Атланта ХоуксФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсФиникс Санз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерДенвер Наггетс
не начался
03:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазМемфис Гриззлиз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМилуоки Бакс
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
08:00
Луч-ЭнергияБалтика
не начался
13:00
Динамо СПбШинник
не начался
13:00
СибирьХимки
не начался
13:00
ЕнисейКубань
не начался
14:00
ТюменьВолгарь
не начался
14:00
ОренбургТомь
не начался
15:00
ТамбовКрылья Советов
не начался
16:00
ФакелАвангард К
не начался
17:00
Зенит-2Ротор-Волгоград
не начался
Италия / Серия А
13:30
БолоньяРома
не начался
16:00
ЛациоБеневенто
не начался
16:00
ФиорентинаКротоне
не начался
16:00
Интер МВерона
не начался
16:00
ДженоаСПАЛ
не начался
16:00
КальяриТорино
не начался
16:00
АталантаУдинезе
не начался
19:00
СассуолоНаполи
не начался
19:00
КьевоСампдория
не начался
21:45
ЮвентусМилан
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЛеванте
не начался
17:15
Атлетик БСельта
не начался
19:30
Лас-ПальмасРеал Мадрид
не начался
21:45
СевильяБарселона
не начался
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарЛокомотив М
не начался
14:00
АхматСКА-Хабаровск
не начался
16:30
Динамо МАрсенал
не начался
19:00
Спартак МТосно
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Кристал ПэласЛиверпуль
не начался
17:00
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
не начался
17:00
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
не начался
17:00
Манчестер ЮнайтедСуонси Сити
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедХаддерсфилд Таун
не начался
17:00
УотфордБорнмут
не начался
17:00
Вест Бромвич АльбионБёрнли
не начался
19:30
ЭвертонМанчестер Сити
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ХоффенхаймКёльн
не начался
16:30
Шальке-04Фрайбург
не начался
16:30
БайерАугсбург
не начался
16:30
Ганновер-96РБ Лейпциг
не начался
16:30
ШтутгартГамбург
не начался
19:30
БаварияБоруссия Д
не начался
21:30
ГертаВольфсбург
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ДижонМарсель
не начался
Франция / Кубок лиги
22:05
ПСЖМонако
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаАлександрия
не начался
14:00
КарпатыЧерноморец
не начался
17:00
ВорсклаВерес
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
СКАЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Бостон БрюинзФлорида Пантерз
не начался
21:00
Детройт Ред УингзОттава Сенаторз
не начался
23:00
Ванкувер КэнаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
03:00
Даллас СтарзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсСент-Луис Блюз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
22:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
не начался
00:00
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
02:30
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Майами ХитБруклин Нетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Ак Барс Трактор
Игрок «Ак Барса» Ярослав Косов ТАСС
Игрок «Ак Барса» Ярослав Косов

Кубок Гагарина. «Ак Барс» — «Трактор». LIVE

Онлайн-трансляция полуфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Трактор»

Казанский «Ак Барс» принимает на своем льду челябинский «Трактор» в первом матче полуфинала Восточной конференции. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
30 марта 19:00   |  перерыв
Ак Барс
Ак Барс
0:0
Трактор
Трактор
Стадион «Татнефть-Арена», Казань | Судьи: Алексей Белов  (Ярославль, Россия), Сергей Кулаков  (Тверь, Россия)
Яруллин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Вишневский2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20
Перерыв! Ничья 0:0 после первого периода. Без голов прошли стартовые 20 минут. Команды действовали осторожно, хотя казанцы активно провели концовку и не реализовали несколько неплохих моментов.
'20
Казанцы закрепились в чужой зоне. Францоуз справился с опасными броскам Азеведу и Ландера.
'19
Удаление у «Трактора». Челябинцы ошиблись у своих ворот, и Вишневский прихватил Потапова.
'18
Азеведу получил передачу на ход, технично убрал защитника и бросил с правого края — Францоуз выручил!
'17
По броскам в створ преимущество у «Ак Барса» — 7:4. Активнее выглядят хозяева.
'16
Галиев! По центру вошёл в зону и зарядил по центру ворот — Францоуз без проблем забрал шайбу.
'15
Ответ «Трактора»! Йюнге с левого края вошёл в зону и бросил из-под защитника — шайба прошла рядом с девяткой.
'14
Азеведу! Оказался один на дальней штанге, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Францоуза.
'13
Момент у «Ак Барса»! Казанцы выкатились два в два. Ткачёв сделал передачу в центр на Зарипова, который из убойной позиции послал шайбу над перекладиной!
'12
Уверенно провели две минуты в меньшинстве казанцы. Вернулся на лёд Яруллин.
'11
Грамотно обороняются казанцы. Не удаётся «Трактору» закрепиться в чужой зоне.
'10
Удаление у «Ак Барса». Ярулин получил малый штраф за подножку.
'8
У «Ак Барса» сегодня не играет Секач — важный игрок для казанцев. В нынешнем розыгрыше плей-офф он набрал 12 (4+8) очков.
'7
Бэйлен на пятаке подставил клюшку под наброс Щехуры! Гарипов переместился и щитком отразил шайбу.
'6
Галиев от борта набросил на ворота! Вишневский в борьбе на пятаке помешал Зарипову добраться до шайбы.
'5
За первые пять минут по броскам в створ — 1:1. Аккуратное начало.
'4
Бородкин подключился к атаке и приложился со средней дистанции! Шайба прошла рядом со штангой.
'3
Ландер сместился на правый край и прострелил вдоль ворот — челябинцы перехватили шайбу.
'2
Стартовые две минуты прошли без бросков. Казанцы больше владеют шайбой, но не удаётся подобраться к воротам Францоуза.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Эмиль Гарипов — Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Ак Барс» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.