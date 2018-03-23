Салават Юлаев

'20

Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл с преимуществом хозяев льда. Уфимцы действовали агрессивно и создали много моментов у ворот Демченко. Челябинцы ничего толком не создали в атаке, нужно прибавлять гостям.