Салават Юлаев

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Трансляция
С конца
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'27
'26
Кемппайнен пытался набросить от синей линии, шайба после рикошета попала Щехуре по лицу. Медики оказывают помощь канадцу.
'25
Уфимцы по-прежнему много владеют шайбой в чужой зоне, словно играют в большинстве.
'24
Уфимцы провели позиционную атаку. Арзамасцев сделал перевод на Осипова, который неточно бросил с правого края.
'23
Бурдасов ушёл за ворота, продавил защитника и вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Демченко.
'22
Виделль! Резко сместился на левый край и бросил в ближний угол — шайба попала в штангу и отскочила в сторону.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл с преимуществом хозяев льда. Уфимцы действовали агрессивно и создали много моментов у ворот Демченко. Челябинцы ничего толком не создали в атаке, нужно прибавлять гостям.
'19
«Салават» продолжает активно идти вперёд. Не держится шайба у челябинцев.
'18
Момент у Уфы! Кемппайнен на дальней штанге замыкал прострел партнёра, но Демченко спас свою команду от неприятностей!
'17
«Салават» в полном составе.
'17
Лисин заблокировал дальний бросок и вывел шайбу из своей зоны. Неудачно складывается большинство для «Трактора».
'16
Не доходит шайба до Скривенса. Уверенно обороняются подопечные Вестерлунда.
'15
'13
Панин подключился к атаке и с ползоны бросил верхом — Демченко отразил шайбу в сторону.
'12
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 11:5. Поактивнее выглядят хозяева.
'11
Ответ «Трактора»! Шолохов сражался на пятаке и пытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Скривенс всё перекрыл щитками.
'10
Ткачёв с левого края вырезал перевод на Бурдасова, который хлёстко бросил в ближнюю девятку — Демченко был к этому готов.
'9
Кемппайнен! С левого края ворвался в зону и с кистей зарядил под перекладину — Демченко плечом отразил шайбу.
'8
Момент! Гончаров сделал передачу на синюю линию, Коротков проскочил между двух защитников и в падении бросил низом — Демченко щитком спас свою команду.
'7
Звено Ткачёва долго контролировало шайбу в чужой зоне, но не удалось уфимцам создать остроту у чужих ворот.
'6
Кравцов разогнал атаку гостей. Шайба отскочила на синюю линию к Исаеву, который в касание бросил в угол — Скривенс среагировал.
'5
Лисин! Сместился к центру, технично убрал соперника и бросил с ползоны — шайба прошла рядом с девяткой.
'4
С хорошим настроем «Салават» начал встречу — игра идёт в зоне челябинцев. Много бросков по воротам Демченко.
'3
Скоростная атака «Салавата»! Коротков с левого края ворвался в зону и прострелил на дальнюю штангу, Солодухин бросил низом — Демченко переместился и щитком отразил шайбу.
'2
Момент у Уфы! Лисин получил передачу на ход, убежал один на один, но не сумел переиграть Демченко.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Василий Демченко.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.