Салават Юлаев

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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
3:1
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
1:2 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
4:0
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
6:5
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
6:7
закончен
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
0:1
закончен
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
2:6
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
2:5
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
1:7
закончен
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
2:1 (ОТ)
закончен
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
63:80
закончен
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
75:76
закончен
22:45
Олимпия Милан Валенсия
89:93
закончен
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
88:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
140:79
закончен
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
98:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
100:96
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
128:125
закончен
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
112:119
закончен
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
105:90
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира
12:00
Мужчины. Короткая программа
1
Натан Чен (США)
101,94
закончен
20:55
Спортивные пары. Произвольная программа
1
Савченко/Массо (Германия)
245,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Тюмень
16:45
Мужской спринт
1
Мартен Фуркад (Франция)
25:49,0
2
Симон Дестье (Франция)
+33,2
3
Фредерик Линдстрем (Швеция)
+33,5
закончен
U21 ЧЕ / 2019
16:00
Македония U21Россия U21
3:4
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
19:00
РоссияБразилия
не начался
22:00
Саудовская АравияУкраина
не начался
22:45
ГерманияИспания
не начался
22:45
НидерландыАнглия
не начался
22:45
АргентинаИталия
не начался
23:00
ФранцияКолумбия
не начался
03:30
ПеруХорватия
не начался
05:00
МексикаИсландия
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
0:0
2 период
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Даллас СтарзБостон Брюинз
не начался
Евролига
20:00
Химки ЦСКА
не начался
21:00
Бамберг Уникаха
не начался
22:00
Олимпиакос Анадолу Эфес
не начался
23:00
Барселона Баскония
не начался
Еврокубок
22:00
Бавария Дарушшафака
не начался
22:45
Реджо-Эмилия Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсДенвер Наггетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсФиникс Санз
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзАтланта Хоукс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцевальные пары
13:00
Короткий танец
online
Биатлон / Кубок мира в Тюмени
16:45
Женщины. Спринт
online
Фехтование /
20:20
Онлайн-трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
10:00
Луч-ЭнергияСпартак-2
не начался
11:00
ТомьСибирь
не начался
11:00
Ротор-ВолгоградЕнисей
не начался
13:00
Крылья СоветовОренбург
не начался
14:00
ОлимпиецТамбов
не начался
15:00
ХимкиТюмень
не начался
15:00
ВолгарьДинамо СПб
не начался
15:00
Авангард КШинник
не начался
16:00
ФакелЗенит-2
не начался
17:00
КубаньБалтика
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
20:00
ШвецияЧили
не начался
КХЛ / плей-офф
17:00
ЙокеритЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
не начался
23:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:00
Флорида ПантерзАризона Койотс
не начался
02:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Хьюстон РокетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
Салават Юлаев Трактор
Игрок ХК «Салават Юлаев» Дмитрий Саюстов (слева) и вратарь ХК «Трактор»... РИА Новости
Игрок ХК «Салават Юлаев» Дмитрий Саюстов (слева) и вратарь ХК «Трактор» Павел Францоуз

Кубок Гагарина. «Салават Юлаев» — «Трактор». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Трактор»

«Салават Юлаев» принимает на своей площадке челябинский «Трактор» в пятом матче полуфинала Востока Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
23 марта 17:00   |  2 период
Салават Юлаев
Салават Юлаев
0:0
Трактор
Трактор
Стадион «Уфа-Арена», Уфа | Судьи: Денис Наумов  (Тольятти, Россия), Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия)
Макаров2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Кравцов2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'27
Удаление у «Трактора». Кравцов заплёл ноги Бурдасову.
'26
Кемппайнен пытался набросить от синей линии, шайба после рикошета попала Щехуре по лицу. Медики оказывают помощь канадцу.
'25
Уфимцы по-прежнему много владеют шайбой в чужой зоне, словно играют в большинстве.
'24
Уфимцы провели позиционную атаку. Арзамасцев сделал перевод на Осипова, который неточно бросил с правого края.
'23
Бурдасов ушёл за ворота, продавил защитника и вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Демченко.
'22
Виделль! Резко сместился на левый край и бросил в ближний угол — шайба попала в штангу и отскочила в сторону.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 0:0 после 20 минут. Первый период прошёл с преимуществом хозяев льда. Уфимцы действовали агрессивно и создали много моментов у ворот Демченко. Челябинцы ничего толком не создали в атаке, нужно прибавлять гостям.
'19
«Салават» продолжает активно идти вперёд. Не держится шайба у челябинцев.
'18
Момент у Уфы! Кемппайнен на дальней штанге замыкал прострел партнёра, но Демченко спас свою команду от неприятностей!
'17
«Салават» в полном составе.
'17
Лисин заблокировал дальний бросок и вывел шайбу из своей зоны. Неудачно складывается большинство для «Трактора».
'16
Не доходит шайба до Скривенса. Уверенно обороняются подопечные Вестерлунда.
'15
Удаление у «Салавата». Макаров у чужих ворот ударил Юрия Петрова клюшкой по лицу.
'13
Панин подключился к атаке и с ползоны бросил верхом — Демченко отразил шайбу в сторону.
'12
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 11:5. Поактивнее выглядят хозяева.
'11
Ответ «Трактора»! Шолохов сражался на пятаке и пытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Скривенс всё перекрыл щитками.
'10
Ткачёв с левого края вырезал перевод на Бурдасова, который хлёстко бросил в ближнюю девятку — Демченко был к этому готов.
'9
Кемппайнен! С левого края ворвался в зону и с кистей зарядил под перекладину — Демченко плечом отразил шайбу.
'8
Момент! Гончаров сделал передачу на синюю линию, Коротков проскочил между двух защитников и в падении бросил низом — Демченко щитком спас свою команду.
'7
Звено Ткачёва долго контролировало шайбу в чужой зоне, но не удалось уфимцам создать остроту у чужих ворот.
'6
Кравцов разогнал атаку гостей. Шайба отскочила на синюю линию к Исаеву, который в касание бросил в угол — Скривенс среагировал.
'5
Лисин! Сместился к центру, технично убрал соперника и бросил с ползоны — шайба прошла рядом с девяткой.
'4
С хорошим настроем «Салават» начал встречу — игра идёт в зоне челябинцев. Много бросков по воротам Демченко.
'3
Скоростная атака «Салавата»! Коротков с левого края ворвался в зону и прострелил на дальнюю штангу, Солодухин бросил низом — Демченко переместился и щитком отразил шайбу.
'2
Момент у Уфы! Лисин получил передачу на ход, убежал один на один, но не сумел переиграть Демченко.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Бен Скривенс — Василий Демченко.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-2.