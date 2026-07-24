«Лучше, чем сражаться 10-20 лет». Зачем Зеленский вновь предложил перемирие?

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к перемирию с Россией и подписанию мирного соглашения в США. Эксперты считают, что Киев и его союзники могут использовать прекращение огня для перевооружения ВСУ. В Кремле ранее подчеркивали, что Москва добивается прочного и долгосрочного урегулирования, а не временной паузы в боевых действиях.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о готовности Киева к перемирию с Россией. Об этом он сказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

«Если завтра мы сможем остановить [конфликт], добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10–20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива», — заявил Зеленский.

Лумер, входящая в окружение президента США Дональда Трампа, ранее выступала за прекращение помощи Украине, однако недавно резко изменила позицию на поддержку Киева заявив, что якобы находилась под влиянием «российской пропаганды».

Зеленский также заявил, что готов приехать в США для подписания мирного соглашения с Россией.

«Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго (резиденция президента США. — «Газета.Ru») для подписания мирного соглашения», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Почему в России не верят в перемирие

Политолог Инна Ямбулатова ранее заявила, что Россия не станет заключать с Украиной временное перемирие.

«Никакого перемирия не будет. Путин уже объяснил: оно нужно Киеву, чтобы выиграть время, вывести силы из формирующихся котлов и перебросить их на другие направления», – подчеркнула Ямбулатова в эфире радио Sputnik.

В то же время 20 июля бывший посол Украины в России и США Владимир Ельченко открыто призвал Киев использовать возможное прекращение огня для перевооружения ВСУ и подготовки к дальнейшим боевым действиям.

Он допустил, что временное урегулирование может стать аналогом новых Минских соглашений, которые не завершат конфликт, но позволят Украине сосредоточить силы.

«Это позволит нам сконцентрироваться и подготовиться к дальнейшим действиям. Потому что на сегодняшний день тотальная военная победа над Россией выглядит нереальной. Она могла бы стать реальной, если бы нам действительно поступила вся возможная помощь, реальное серьезное оружие, которым мы можем действительно прекратить эту войну путем победы, если бы закрыли небо над Украиной», — отметил он.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен, комментирующий ход конфликта на Украине, также считает, что временное прекращение огня будет использовано для перевооружения Украины

«Европейские лидеры воспользуются любым прекращением огня, чтобы нагрузить Украину дальнобойным оружием и подготовить атаки», — подчеркнул он в соцсети Х.

«Худший сценарий» для Киева

При этом руководитель украинской компании-производителя беспилотников и ракет Fire Point Денис Штилерман назвал перемирие наихудшим сценарием для страны.

«Если будет перемирие, к большому сожалению, это самый плохой сценарий для нашего государства... Перемирие может быть очень большим подарком для России... Любое перемирие — и о нас очень быстро забудут», — заявил он в интервью.

Штилерман также допустил, что после открытия границ страну покинет значительная часть мужчин. В результате Украина ослабеет, а Россия получит возможность вновь перейти к активным действиям, считает он.

Сколько раз Зеленский предлагал перемирие

Зеленский и ранее неоднократно выступал с предложениями о временном прекращении боевых действий. В декабре 2025 года он заявил, что мирный план из 20 пунктов следует вынести на референдум, для огранизации которого требуется прекращение боевых действий не менее чем на 60 дней.

В конце марта Зеленский поддержал идею прекращения огня на период Пасхи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда ответил, что Москва не увидела в его заявлениях четко сформулированного предложения.

«Он как всегда говорил о готовности и желании пойти на перемирие, хоть какое, хоть пасхальное», — заявил представитель Кремля.

В Кремле последовательно подчеркивают, что Россия стремится не к кратковременному перемирию, а к прочному урегулированию, которое исключит возобновление конфликта после перевооружения Украины.