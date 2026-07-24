«Чушь полнейшая»: в Госдуме ответили, будет ли в России новая волна мобилизации

Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на одном из полигонов в ЛНР

Новая волна мобилизации в России не планируется, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, принятый 22 июля Думой закон о контрактах осужденных с Минобороны не связан с мобилизацией. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что российские власти якобы готовят новые решения в этой сфере, однако в Госдуме его слова опровергли, назвав «полной чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Новая волна мобилизации в России не планируется, недавно принятый парламентом закон о контракте с Минобороны не имеет к этому отношения. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет, я об этом ни разу не слышал. Тем более что ряды контрактников пополняются. Люди заключают контракты и вступают в добровольческие формирования, чтобы защищать Родину», — приводит слова политика RTVI.

Колесник подчеркнул, что принятый 22 июля закон о расширении перечня категорий осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, не связан с мобилизацией.

Депутат добавил, что закон был принят, чтобы лишить возможности заключать контракт «насильников, маньяков, террористов».

Почему говорят о мобилизации?

Вопрос новой волны мобилизации, якобы планирующейся в России начал обсуждаться в СМИ и соцсетях после заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский 23 июля после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что власти якобы готовят «новые решения по мобилизации в России».

«Сегодня мы говорили об угрозах, о реальных случаях, которые имеют место именно сейчас. Когда Путин, на наш взгляд, готовит новые решения по мобилизации в России», – приводит его слова «Интерфакс-Украина».

На чем основано это предположение и о каких именно мерах идет речь, украинский лидер не уточнил.

В Госдуме заявление Зеленского опровергли. Так первый зампред комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов назвал слова украинского президента чушью.

«Наркоманов не комментируем. Чушь полнейшая!» — приводит слова Красова «Ленте.ру.

Андрей Колесник, комментируя заявление Зеленского 23 июля также подчеркнул, что ни в Госдуме, ни в профильном комитете не обсуждается такая возможность. По его словам, он не слышал подобных разговоров даже на неофициальном уровне.

«Разговоров о мобилизации, даже кулуарных, я не слышал. Я думаю, это обыкновенный вброс, обыкновенная информационная война. Такими вбросами пытаются качнуть наше общество. Какой правитель, такие и слухи распространяет — идиотские», — заявил Колесник.

Необходимости нет

Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что потребности в проведении новой мобилизации в России нет.

«Никакой необходимости в мобилизации нет. Те задачи, которые ставит Генштаб, военкоматами выполняются», — цитирует его aif.ru.

Соболев также связал сообщения в СМИ и соцсетях о возможной осенней мобилизации с информационной кампанией Украины и западных стран, направленной на создание паники среди россиян.

«Они распространяют нарратив, что у нас тут все плохо: и с топливом перебои, и во всех сферах беда, но это не соответствует действительности. Все это элемент информационной войны, и она занимает важную составляющую в общей войне, которую ведет коллективный Запад вместе с фашистским режимом на Украине против России», — пояснил Соболев.

Член Ассоциации юристов России Ольга Лютницкая также не видит оснований для проведения новой волны частичной мобилизации.

«Я думаю, что вряд ли она будет. Добровольцев достаточно, многих привлекают выплаты при подписании контракта с Министерством обороны, льготы, которые получают участники СВО и их семьи», — пояснила она в беседе с газетой Metro.

Юрист при этом напомнила, что получение повестки само по себе не означает немедленную отправку на военную службу. Перед принятием соответствующего решения гражданин проходит медицинскую и призывную комиссии, которые проверяют состояние его здоровья, а также наличие оснований для отсрочки или освобождения.

Позиция Кремля

Еще весной пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что объявления всеобщей мобилизации сейчас нет в планах.

«Такой темы нет на повестке дня», — сказал представитель Кремля.

Тогда же зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что количества добровольцев в ВС РФ вполне достаточно для выполнения всех боевых задач, поэтому необходимости в новой волне мобилизации в России нет.