25 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Герой Советского Союза бортинженер космического корабля «Союз Т-12» и орбитального комплекса «Салют-7», летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая во время выхода в открытое космическое пространство, 25 июля 1984 года

25 июля в России сразу несколько профессиональных праздников: у следователей, речников, работников торговли и мастеров зубного протезирования. Сегодня в мире напоминают о правилах спасения на воде, а в церкви молятся перед чудотворной иконой «Троеручица». В этот день в 1984 году космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. Какие праздники и исторические события пришлись на 25 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 25 июля

* День сотрудника органов следствия в России

Этот профессиональный праздник объединяет работников Следственного комитета РФ, а также сотрудников следственных аппаратов МВД и ФСБ. Официальный статус он получил в 2013 году, а дата выбрана неслучайно: ровно за три столетия до этого Петр I подписал указ об учреждении следственной канцелярии — первого на тот момент специализированного органа для проведения предварительного следствия в империи.

* День зубного техника в России

Этот сравнительно молодой праздник ведет свою историю с 2000-х годов. В отличие от стоматологов-клиницистов, зубные техники по большей части трудятся в лабораториях, изготавливая коронки, протезы и ортопедические конструкции. Качественное протезирование не только делает улыбку эстетичной, но и нормализует жевание, дикцию, а порой помогает скорректировать прикус и избавиться от сопутствующих головных болей.

* День работника торговли в России

Праздник отмечается в четвертую субботу месяца — 25 июля в этом году. Дата закреплена указом президента от 2013 года. Интересно, что в Древней Руси за прилавками стояли в основном мужчины, а сегодня торговля — одна из самых «женских» сфер, где продавцов, кассиров и мерчендайзеров большинство. Сегодня праздник отмечают и продавцы маркетплейсов, потому что онлайн-торговля стала самой динамичной частью отрасли.

Сотрудники речной полиции патрулируют акваторию Москвы Константин Родиков/РИА Новости

* День речной полиции России

Сотрудники речной полиции несут службу на внутренних водных артериях страны, пресекают браконьерство и следят за безопасностью на акваториях. Начало этой службе было положено в 1867 году, когда в империи сформировали первые специализированные речные полицейские команды. После Октябрьской революции старую структуру упразднили, однако уже 25 июля 1918 года Совнарком выпустил декрет о создании речной милиции. Именно эта дата теперь считается профессиональным праздником для всех современных речных полицейских.

* Всемирный день предотвращения утоплений

По данным мировой статистики, ежегодно от утопления гибнет около 300 000 человек, при этом в группе наибольшего риска — дети и молодежь до 24 лет. С целью привлечения внимания к этой острой проблеме в 2021 году Генеральная Ассамблея ООН учредила данный международный день. Меры профилактики включают установку ограждений у водоемов, организацию безопасных рекреационных зон, введение обязательных уроков плавания и обучение приемам спасения. В эту дату по всему миру проходят просветительские акции, где специалисты разъясняют правила поведения на воде и алгоритмы оказания первой помощи пострадавшим.

* Международный день благополучия судей и судебных работников

Международный праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в марте 2025 года. Дату выбрали в память о том, что 25 июля 2024 года на конференции в Науру приняли специальную Декларацию о благополучии судей. Главная цель праздника — напомнить, как важно заботиться о физическом и психическом здоровье судей. Ведь из‑за постоянного стресса, выгорания и изоляции судьи могут терять независимость, а люди — переставать доверять правосудию. В Декларации Науру записано, что благополучие судей — это общая ответственность, что не надо стыдиться стресса и что судьям нужна комфортная рабочая обстановка. Только тогда правосудие будет по‑настоящему справедливым.

Необычные праздники 25 июля • День кулинаров. Неофициальный праздник посвящен всем, кто связан с приготовлением пищи: от шеф-поваров до любителей готовить дома. В 2009 году его учредили Российская федерация кулинаров и Ассоциация рестораторов и отельеров, чтобы повысить престиж профессии. • День вина и сыра. Гастрономический праздник отмечают с 2014 года. Он посвящен идеальному сочетанию вина и сыра, которые веками дополняли друг друга в разных культурах. • День вне времени. Это культурно-философский феномен, который связан с «Календарем 13 Лун» Хосе Аргуэльеса, основанном на интерпретации системы счисления древних майя. Год в этом календаре состоит из 364 дней, а 365-й — 25 июля — считается «Днем вне времени», не принадлежащим ни неделе, ни месяцу. Дата приурочена к восхождению звезды Сириус, символизирующей космическое обновление.

Что отмечают в разных странах 25 июля

День святого Сантьяго — Испания. Святой Иаков в испанской традиции известен как Сантьяго и почитается покровителем всей Испании и Галисии. Наиболее торжественные церемонии проходят в Сантьяго-де-Компостела, где хранятся мощи апостола. В ночь на 25 июля на площади Обрадойро устраивают светомузыкальное представление с объемными проекциями на фасаде собора. Во время праздничной мессы в храме совершается древний обряд с кадилом Ботафумейро — одним из крупнейших в мире: его раскачивают под сводами, наполняя пространство благоуханием ладана.

День Святого Сантьяго в Испании Joaquin Ossorio Castillo/Shutterstock/FOTODOM

День республики — Тунис. Праздник приурочен к упразднению монархии в стране, которое произошло в 1957 году. Тогда же была провозглашена Тунисская Республика, а ее первым президентом стал Хабиб Бургиба, чьим именем сегодня названы многие улицы и проспекты в тунисских городах.

День пожарной службы — Белоруссия. Дата связана с историческим событием: в 1853 году в Минске утвердили штат городской пожарной части из 51 человека, тогда же подобные подразделения появились в Витебске и Могилеве. Праздник официально установлен указом президента в 1998 году.

Национальный день бахаи — Ямайка. Он был провозглашен в 2003 году генерал-губернатором сэром Говардом Куком и с тех пор стал постоянной праздничной датой. Вера Бахаи — это независимая монотеистическая религия, зародившаяся в Иране в XIX веке. Ее главная цель — духовное объединение человечества. Праздник объединяет не только 21 местную общину бахаи, но и представителей других религий. На торжества в столицу приглашают мусульман, христиан, буддистов, индуистов, мэра и журналистов. Общины проводят детские занятия, учебные кружки и молитвенные встречи для всех желающих.

День ковбоя — США. Дату отмечают в четвертую субботу июля. Это праздник в честь одного из главных символов Америки, где ковбои — не просто пастухи, а целый культурный феномен. Сегодня многие американцы надевают ковбойские шляпы и сапоги, посещают ранчо и родео.

Религиозные праздники 25 июля

* День памяти мучеников Прокла и Илария

Согласно церковному преданию, Прокл и его племянник Иларий приняли мученическую кончину в период гонений при императоре Траяне. Прокла после жестоких пыток пытались принудить к отречению от Христа, но он остался тверд в вере, после чего его привязали к колеснице и заставили бежать до полного изнеможения. Юный Иларий, воодушевленный стойкостью дяди, открыто объявил себя христианином и был казнен вслед за ним. Мучеников погребли в общей могиле, а их память чтят как символ непоколебимой верности Богу даже перед лицом смерти.

* День памяти иконы Божией Матери «Троеручица»

Это один из самых необычных православных образов: в нижней части иконы Богородицы изображена дополнительная кисть руки, что и дало название «Троеручица». Предание связывает появление этого образа с чудесным исцелением Иоанна Дамаскина. Во времена иконоборческих споров он выступал в защиту икон, за что был оклеветан и приговорен к отсечению руки. После казни преподобный молился перед иконой Богородицы, и отрубленная кисть чудесным образом приросла. В благодарность Иоанн приложил к образу серебряное изображение руки, которое впоследствии стали воспроизводить на списках иконы. К этому образу верующие по сей день обращаются с молитвами об исцелении.

Икона Божией Матери «Троеручица» в Свято-Даниловом мужском монастыре в Москве Олег Ласточкин/РИА Новости

* День святого Христофора у католиков

Святой Христофор в католической традиции считается покровителем путешественников и мореплавателей, а в наши дни — также водителей и всех, кто отправляется в дорогу. Согласно легенде, отшельник по имени Офферо жил у реки и переводил путников через брод. Однажды к нему пришел маленький мальчик и попросил перенести его на другой берег. Офферо посадил ребенка на плечи и вошел в воду. Однако вес мальчика оказался невыносимым — казалось, он нес на себе весь мир. Мальчик оказался самим Христом, который сразу же крестил Офферо и дал ему имя Христофор, что означает «Несущий Христа». В 251 году Христофор был казнен по приказу римского императора.

Народные праздники 25 июля

* Прокл Плакальщик

В народной традиции этот день получил название Прокла Плакальщика, поскольку с 25 июля начинались особенно обильные росы, словно земля оплакивала уходящее лето. Крестьяне торопились завершить все полевые работы: нужно было убрать урожай и заготовить сено до того, как избыточная влажность начнет портить плоды их трудов. В народе говорили: «На Прокла поле от росы промокло». Считалось, что утренняя роса в этот день обретает целебную силу. Наши предки старались собрать ее до восхода солнца, умывались ею, верили, что это улучшает зрение и способно смыть порчу. Несколько глотков такой росы, по поверьям, могли даже облегчить роды. По росе в этот день предсказывали погоду: ее отсутствие воспринимали как приближение ненастья.

Именины 25 июля

* Арсений;

* Вероника;

* Гавриил;

* Иван;

* Мария;

* Михаил;

* Федор.

Приметы 25 июля

Приметы о погоде

В лесу появились грибы — скоро похолодает.

Обильная роса с утра — к ясному, теплому и солнечному дню.

Громкое жужжание пчел — к сильной жаре.

Ласточки и стрижи летают высоко — к устойчивой хорошей погоде; низко — к дождю.

Лунный календарь 25 июля

Фаза Луны: растущая, 11-й и 12-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Стрелец.

Астрологи считают, что в этот день вы можете почувствовать прилив сил и оптимизма. Луна в огненном Стрельце наполняет жизнерадостностью, желанием действовать, расширять горизонты и искать приключения. Хорошее время для общения, особенно для романтических свиданий, которые обещают быть страстными и яркими.

Согласно прогнозам, период благоприятен для решения юридических вопросов, заключения договоров и подачи заявлений. Энергия дня подходит для начала новых проектов, особенно связанных с образованием, путешествиями или международным сотрудничеством. Астрологи советуют посвятить время активным действиям, составлению планов на будущее и завершению начатых дел. Также это удачный день для того, чтобы проявить инициативу в отношениях или просто хорошо провести время с близкими.

25 июля родились люди под знаком зодиака Лев, представители огненной стихии. По версии астрологов, для Львов очень важны любовь и признание, они нуждаются во внимании и уважении окружающих.

Какие исторические события произошли 25 июля

* 1814 год — изобретатель Джордж Стефенсон провел первое испытание паровоза.

* 1832 год — в Санкт-Петербург доставили Александровскую колонну. Ее установили на Дворцовой площади в честь победы над Наполеоном.

* 1895 год — состоялась свадьба Пьера Кюри и Марии Склодовской, будущих лауреатов Нобелевской премии в области физики.

* 1907 год — Борис Розинг подал заявку на патент «Способ электрической передачи изображений на расстояние», изобретение которого стало предшественником телевидения.

* 1918 год — подписанное Лениным постановление СНК объявляло антисемитизм «гибелью для рабочей и крестьянской революции».

* 1930 год — принято постановление ЦК ВКП(б) о введении всеобщего начального обучения, с помощью которого удалось победить безграмотность в СССР.

* 1943 год — итальянский диктатор Бенито Муссолини был арестован после переворота. Новое правительство вскоре вышло из союза с Гитлером.

* 1948 год — открыто Ромашкинское нефтяное месторождение в Татарстане, одно из крупнейших в СССР.

* 1952 год — конгресс США объявил Пуэрто-Рико «добровольно присоединившимся государством», а остров стал самоуправляемым в составе США.

* 1959 год — в Сокольниках начала принимать посетителей Американская национальная выставка, на полях которой днем ранее, во время церемонии открытия, состоялся «кухонный спор» Ричарда Никсона и Никиты Хрущева.

Посетители Американской национальной выставки в Сокольниках, Москва, 1959 год Thomas J. OHalloran/Library of Congress

* 1965 год — Владимир Высоцкий женился на Людмиле Абрамовой.

* 1971 год — самолета Ту-104 потерпел крушение в Иркутске, погибли все 97 человек, находившихся на борту.

* 1973 год — с космодрома Байконур была запущена межпланетная станция «Марс-5», откуда аппарат передал на Землю фотографии и данные о поверхности планеты.

* 1978 год — в Олдеме родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения.

* 1983 год — группа Metallica выпустила дебютный альбом Kill 'Em All.

* 1984 год — космонавт Светлана Савицкая стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос.

* 2000 год — произошло крушение авиалайнера «Конкорд» при вылете из аэропорта Парижа. Погибли 113 человек.

* 2007 год — Пратибха Патил стала первой женщиной-президентом Индии.

Кто родился 25 июля

* В 1109 году родился Афонс I Энрикеш — первый король Португалии, правивший с 1139 по 1185 год.

* В 1789 году родился Михаил Загоскин — русский писатель, автор исторических романов, среди которых «Юрий Милославский» и «Аскольдова могила».

* В 1894 году родился Гаврило Принцип — сербский террорист, чье покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда стало поводом для развязывания Первой мировой войны.

* В 1929 году родился Василий Шукшин — советский режиссер, актер и писатель. Он сыграл в фильмах «Калина красная» и «Они сражались за Родину».

Василий Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина в кадре из фильма «Они сражались за Родину» (1975) «Мосфильм»

* В 1959 году родился Федор Черенков — советский и российский футболист, сыгравший за московский «Спартак» 515 матчей.

* В 1959 году родился Андрей Харитонов — актер театра и кино, лауреат Государственной премии УССР.

Кто скончался 25 июля • В 1972 году умер Леонид Енгибаров — советский артист цирка, клоун-мим.

• В 1980 году умер Владимир Высоцкий — советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х.

• В 1996 году умер Микаэл Таривердиев — советский и российский композитор, Народный артист РСФСР.

• В 2008 году умер Михаил Пуговкин — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения 25 июля

* 71 год исполняется Иман — супермодели сомалийского происхождения, вдове Дэвида Боуи.

* 65 лет исполняется Даррену Стару — создателю сериала «Секс в большом городе».

* 59 лет исполняется Мэтту Леблану — американскому актеру, сыгравшему Джо Триббиани в сериале «Друзья».

* 49 лет исполняется Гюльчин Сантырджыоглу — турецкой актрисе, известной по сериалу «Зимородок».

* 46 лет исполняется Наталье Бочкаревой — актрисе театра и кино, сыгравшей Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе».

* 32 года исполняется Андрею Василевскому — российскому хоккейному вратарю, чемпиону мира и обладателю Кубка Стэнли.