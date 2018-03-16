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Илья Ковальчук

Кубок Гагарина. СКА забросил четыре шайбы «Локомотиву». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина СКА — «Локомотив»

Петербургский СКА принимает на своем льду ярославский «Локомотив» в 1/4 финала Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию матча.
16 марта 19:30   |  3 период
СКА
СКА
4:0
Локомотив
Локомотив
2:0, 2:0
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург | Судьи: Николай Акузовский  (Тольятти, Россия), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1:0Шипачёв
Зубарев2'
2:0Коскиранта
Херсли2'
3:0Войнов
4:0Гавриков
Зуб2'
Калинин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Лекомцев2'
Тальбо2'
Козун2'
Апальков2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'45
Коскинен перед собой отразил шайбу после щелчка Кронвалля! Кадейкин добивал с пятака, но шайба прошла рядом со штангой!
'44
СКА в полном составе. Вернулись на лёд удалённые Калинин и Коскиранта.
'43
Апальков! Под углом вылез на ворота, но не сумел в ближнем бою переиграть Коскинена.
'42
«Армейцы» остались втроём на 40 секунд — Коскиранта с нарушением правил остановил прорыв соперника.
'41
Вернулся четвёртый полевой у «армейцев», но ярославцы продолжают владеть шайбой в чужой зоне.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 4:0 в пользу СКА после 40 минут игры. «Армейцы» забросили две шайбы в первом периоде и две — во втором. Петербужцы продолжают доминировать на льду и ничего не позволяют создать сопернику. Мало моментов у ярославцев.
'40
«Армейцы» остались втроём на 20 секунд — Калинин получил малый штраф за подножку.
'40
Ярославцы закрепились в чужой зоне. Коскинен справился с броском Мосалёва с правого края.
'39
Удаление у СКА. Зуб проиграл позицию и придержал соперника клюшкой.
'38
«Локомотив» в полном составе.
'37
Первую минуту уверенно выстояли гости. В средней зоне идёт борьба за шайбу.
'36
Удаление у «Локомотива». Апальков за удар клюшкой получил малый штраф.
'34
Судницин вошёл в игру вместо Мурыгина.
'34
Замена вратаря у «Локомотива».
'34
ГОЛ! Дацюк выиграл вбрасывание в чужой зоне. Гусев сделал перевод на свободного Гаврикова, который немного продвинулся вперёд и с кистей вогнал шайбу в девятку!
'32
Опасно! Карпов развернулся и сделал скидку в центр зоны на Гусева, который мощным броском послал шайбу в шлем Мурыгину.
'31
Елесин сместился на левый край и зарядил по воротам — Коскинен прикрыл ближний угол.
'30
ГОЛ! «Армейцы» закрепились в чужой зоне. Карпов сделал скидку на Войнова, который от синей линии вколотил шайбу в верхний угол ворот!
'30
Удаление у «Локомотива». Козун ушёл за ворота и врезался в Коскинена.
'28
Оба хоккеиста получили по две минуты за грубость.
'28
Стычка возникла перед воротами СКА! Тальбо сцепился с Херсли.
'28
Момент! Тальбо подкараулил отскок на пятаке, но бросил прямо в Коскинена!
'27
Выстояли ярославцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Каюмов.
'26
Ковальчук выдержал паузу и прострелил вдоль ворот! Плотникову помешали бросить с двух метров.
'25
Удаление у «Локомотива». Каюмов в борьбе на пятаке придержал соперника.
'24
Локтионов резко сместился на левый край и бросил в верхний угол — Коскинен всё контролировал и забрал шайбу.
'23
Позиционная атака хозяев не привела к броску по воротам. Вернулся пятый полевой у «Локомотива».
'22
Удачно складывается меньшинство для ярославцев. Пока без бросков по воротам Мурыгина.
'21
Удаление у «Локомотива». Тальбо придержал соперника клюшкой и получил малый штраф.
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу СКА после первого периода. Шипачёв открыл счёт в дебюте игры, а под занавес периода Коскиранта упрочил лидерство своей команды. «Армейцы» владели ощутимым перевесом и создавали момент за моментом у ворот Мурыгина.
'19
СКА продолжает активно идти вперёд. Всё под контролем у команды Олега Знарка.
'18
ГОЛ! Широков выиграл борьбу за воротами и доставил шайбу на пятак, Коскиранта технично убрал Мурыгина и послал шайбу в пустой угол ворот!
'16
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:6.
'15
Уверенно обороняются «армейцы». Не удаётся гостям подобраться к воротам Коскинена.
'14
Удаление у СКА. Зубарев снёс рвавшегося в атаку Мосалёва.
'13
Отбились ярославцы. Вернулся на лёд Лекомцев.
'12
Опасно! Дацюк отдал за ворота на Карпова, тот моментально переадресовал шайбу на Гусева, который попал в перекладину!
'11
Удаление у «Локомотива». Лекомцев проиграл позицию и заплёл сопернику ноги.
'10
Контиола и Козун убежали два в два! Брэндон приложился с правого края — Коскинен был начеку.
'9
Войнов получил передачу на синей линии и зарядил низом — Мурыгин щитком отразил шайбу.
'8
Территория полностью за хозяевами. Не удаётся «железнодорожникам» перехватить инициативу.
'7
«Армейцы» больше минуты разыгрывали шайбу в чужой зоне. Мурыгин справился с серией дальних бросков.
'6
Опасно! Дацюк ушёл за ворота и великолепной передачей нашёл свободного Гаврикова, который из убойной позиции послал шайбу рядом со штангой!
'5
Войнов щёлкнул от синей линии! Мурыгин отразил шайбу перед собой, но «армейцам» не удалось добить её с пятака.
'4
Ковальчук вошёл в зону, выдержал паузу и сделал перевод на Плотникова, который с ползоны не попал в дальнюю девятку.
'3
Елесин набросил от синей линии! Шайба прошла чуть выше перекладины.
'2
Ответ «Локо»! Юртайкин получил передачу на ход, выкатился один на один, но бросил точно в Коскинена.
'1
ГОЛ! Яковлев подобрал шайбу на синей линии и вырезал диагональ на свободного Шипачёва, который с правого края расстрелял пустой угол ворот!
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Микко Коскинен — Алексей Мурыгин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.