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Трансляция
С конца
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'45
Коскинен перед собой отразил шайбу после щелчка Кронвалля! Кадейкин добивал с пятака, но шайба прошла рядом со штангой!
'44
СКА в полном составе. Вернулись на лёд удалённые Калинин и Коскиранта.
'43
Апальков! Под углом вылез на ворота, но не сумел в ближнем бою переиграть Коскинена.
'42
'41
Вернулся четвёртый полевой у «армейцев», но ярославцы продолжают владеть шайбой в чужой зоне.
'41
Начался третий период!
'40
Перерыв! 4:0 в пользу СКА после 40 минут игры. «Армейцы» забросили две шайбы в первом периоде и две — во втором. Петербужцы продолжают доминировать на льду и ничего не позволяют создать сопернику. Мало моментов у ярославцев.
'40
'40
Ярославцы закрепились в чужой зоне. Коскинен справился с броском Мосалёва с правого края.
'39
'38
«Локомотив» в полном составе.
'37
Первую минуту уверенно выстояли гости. В средней зоне идёт борьба за шайбу.
'36
'34
'34
'34
'32
Опасно! Карпов развернулся и сделал скидку в центр зоны на Гусева, который мощным броском послал шайбу в шлем Мурыгину.
'31
Елесин сместился на левый край и зарядил по воротам — Коскинен прикрыл ближний угол.
'30
'30
'28
'28
'28
Момент! Тальбо подкараулил отскок на пятаке, но бросил прямо в Коскинена!
'27
Выстояли ярославцы в меньшинстве. Вернулся на лёд Каюмов.
'26
Ковальчук выдержал паузу и прострелил вдоль ворот! Плотникову помешали бросить с двух метров.
'25
'24
Локтионов резко сместился на левый край и бросил в верхний угол — Коскинен всё контролировал и забрал шайбу.
'23
Позиционная атака хозяев не привела к броску по воротам. Вернулся пятый полевой у «Локомотива».
'22
Удачно складывается меньшинство для ярославцев. Пока без бросков по воротам Мурыгина.
'21
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! 2:0 в пользу СКА после первого периода. Шипачёв открыл счёт в дебюте игры, а под занавес периода Коскиранта упрочил лидерство своей команды. «Армейцы» владели ощутимым перевесом и создавали момент за моментом у ворот Мурыгина.
'19
СКА продолжает активно идти вперёд. Всё под контролем у команды Олега Знарка.
'18
'16
По броскам в створ преимущество у СКА — 9:6.
'15
Уверенно обороняются «армейцы». Не удаётся гостям подобраться к воротам Коскинена.
'14
'13
Отбились ярославцы. Вернулся на лёд Лекомцев.
'12
Опасно! Дацюк отдал за ворота на Карпова, тот моментально переадресовал шайбу на Гусева, который попал в перекладину!
'11
'10
Контиола и Козун убежали два в два! Брэндон приложился с правого края — Коскинен был начеку.
'9
Войнов получил передачу на синей линии и зарядил низом — Мурыгин щитком отразил шайбу.
'8
Территория полностью за хозяевами. Не удаётся «железнодорожникам» перехватить инициативу.
'7
«Армейцы» больше минуты разыгрывали шайбу в чужой зоне. Мурыгин справился с серией дальних бросков.
'6
Опасно! Дацюк ушёл за ворота и великолепной передачей нашёл свободного Гаврикова, который из убойной позиции послал шайбу рядом со штангой!
'5
Войнов щёлкнул от синей линии! Мурыгин отразил шайбу перед собой, но «армейцам» не удалось добить её с пятака.
'4
Ковальчук вошёл в зону, выдержал паузу и сделал перевод на Плотникова, который с ползоны не попал в дальнюю девятку.
'3
Елесин набросил от синей линии! Шайба прошла чуть выше перекладины.
'2
Ответ «Локо»! Юртайкин получил передачу на ход, выкатился один на один, но бросил точно в Коскинена.
'1
'1
Матч начался!
'0
Стартовые вратари: Микко Коскинен — Алексей Мурыгин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.