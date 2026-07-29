«Нас считают убийцами». На Урале арестовали одного из подозреваемых в избиении ученого

Одного из фигурантов дела о нападении на ученого Никиту Зезина отправили в изолятор временного содержания. Бывшему инспектору ДПС предъявили обвинение в хулиганстве. Что известно о подозреваемом, почему тело Зезина могут эксгумировать и как стороны объясняют обстоятельства конфликта — в материале «Газеты.Ru».

В Екатеринбурге арестовали одного из фигурантов дела о нападении на директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиту Зезина.

Конфликт произошел 13 июля после того, как Зезин вместе с депутатом Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Вегнером доставил к зданию института детей, катавшихся на квадроциклах по опытным полям. Там между учеными и родителями школьников произошла драка.

Через девять дней после инцидента Зезин скончался . Родственники и коллеги считают, что причиной смерти стали травмы, полученные во время нападения. Следствие также проверяет, связана ли смерть ученого с полученными при нападении травмами. В настоящее время дело расследуется по статье о хулиганстве.

Фигурант дела — бывший полицейский

Как сообщает «КП-Екатеринбург», задержанным оказался бывший инспектор ДПС Александр Р., проживающий в Октябрьском районе Екатеринбурга. Сейчас он занимается предпринимательской деятельностью и является совладельцем компании по сбору и очистке сточных вод.

По данным издания, до 2011 года Александр служил в полиции, однако был уволен после инцидента во время дежурства. Тогда, как сообщало следствие, он достал табельный пистолет Макарова, привел его в боевую готовность и направил в сторону сидевшего рядом напарника.

После этого, по версии следствия, Александр случайно нажал на спусковой крючок . Пуля попала полицейскому в паховую область, пострадавший выжил, но долго проходил лечение.

Александру предъявили обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Защищал сына

Супруга Александра Светлана утверждает «КП-Екатеринбург», что ее муж защищал своего сына . По ее словам, дети регулярно катались на квадроциклах, хорошо знали местность и всегда были на связи с родителями. Она заявила, что мужчины на УАЗе начали преследовать детей по полю, а затем силой посадили их в машину, угрожали им, называли террористами и говорили, что будут «воспитывать палками».

По словам Светланы, за детьми приехали Александр Р. и его партнер по бизнесу Аркадий В. Она утверждает, что родители были шокированы произошедшим.

«Мой муж не отрицает, что бил по лицу. Но никто не валялся после таких «побоев», — сказала она.

Женщина также заявила, что прибывшие на место сотрудники Росгвардии не обнаружили у участников конфликта видимых повреждений. По ее словам, после случившегося родители всех детей обратились в полицию.

«Спорили, но никто никого не бил»

Второй участник конфликта Аркадий В., которого ранее опросили и отпустили, также изложил свою версию произошедшего. Он рассказал «КП-Екатеринбург», что вечером 13 июля его 10-летний сын, семилетняя племянница и еще трое детей катались на квадроциклах. Примерно через полчаса ему позвонил Никита Зезин и сообщил, что везет ребенка в полицию, не объяснив причин.

По словам Аркадия, дети рассказали, что их преследовали на автомобиле по полю, после чего силой посадили в УАЗ. Александр Р. потребовал объяснить, почему чужих детей посадили в машину и увезли, а затем между мужчинами произошел конфликт. При этом Аркадий настаивает, что избиения не было.

«Александр толкнул Никиту Николаевича, пока мы спорили. Никто никого не бил, а сейчас нас считают убийцами», — сказал он.

В то же время «КП-Екатеринбург» отмечает, что камеры наблюдения исследовательского центра зафиксировали, как мужчина наносит удары по лицу сначала Зезину, а затем его помощнику.

Возможна эксгумация

Источник из окружения Никиты Зезина сообщил RT, что тело ученого могут эксгумировать для проведения судебно-медицинской экспертизы . Она должна установить, существует ли причинно-следственная связь между нападением 13 июля и инфарктом, от которого Зезин скончался 22 июля. По словам собеседника, родственники согласны на проведение процедуры ради установления причины смерти.

По данным телеканала, следствие также рассматривает возможность возбуждения уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.