«Не впадать в истерики»: Лавров призвал Россию обрести здоровую злость

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страну «обрести здоровую злость» во внешней политике и не поддаваться эмоциям. По его словам, весь Запад выступил против Москвы и через Украину добивается перемирия на нынешней линии соприкосновения с последующим вводом многонациональных сил. Глава МИД назвал такой подход ультиматумом и заявил, что Россия на него не согласится. Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не намерена воевать с Европой, но готова ответить на возможную агрессию.

России требуется «обрести здоровую злость» во внешней политике, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Сердиться, тратить нервы — это самое плохое. Надо сосредоточиться. А вот здоровая злость вполне уместна. Не сердиться, а обрести здоровую злость», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров пояснил, что «злость» нужна для ускорения технологического рывка. Для того, чтобы этого добиться, нужно «разозлиться на самих себя» и быстрее достичь поставленных целей.

«И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте. Не впадать ни в какие истерики, а просто внутри себя сделать вывод: «Только проверяй!» Доверять — это потом посмотрим, но сначала — проверяй, а самое главное — гни свою линию», — подчеркнул министр.

Весь Запад против России

Лавров также назвал сложившуюся ситуацию «нешуточной», заявив, что против России выступил весь Запад.

«Ситуация нешуточная, президент этого не скрывает, на нас ополчился весь цивилизованный, так сказать, мир, который так сам себя называет», — сказал Лавров.

По его словам, западные государства «с разной степенью остервенения» ведут борьбу с Москвой через Украину и требуют остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения.

«Запад сейчас нам говорит, что они еще подумают, когда стоит возобновить переговоры с нами, но это будут переговоры, где за одним столом бы сидела Европа, Америка, Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин. И перед этим необходимо, по их мнению, объявить перемирие, прекращение огня», — рассказал Лавров.

После этого планируется ввести на Украину многонациональные силы во главе с Францией и Англией, подчеркнул глава МИД.

«Что это означает? Это ультиматум. Замрем на линии соприкосновения — нацистский режим сохранится. Никакие территории, где были референдумы, они признавать не будут», — пояснил он.

При этом министр подчеркнул, что Россия не пойдет на это, так как русским исторически свойственно чувство собственного достоинства.

«Помните, как у Владимира Маяковского в стихотворении «Бродвей» была такая строка: «У советских собственная гордость»? Это не потому, что она появилась у советских, а потому, что у русских она всегда была. Эта гордость остается», — заключил Лавров.

Позиция Кремля

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ не намерена воевать с Европой.

При этом в декабре 2025 года он отметил, что Москва готова ответить, если европейские страны сами начнут боевые действия.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я об этом уже сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений», — подчеркнул российский лидер.

23 июня на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, Владимир Путин заявил, что страны НАТО прежде ограничивались поддержкой Украины, а теперь открыто говорят о подготовке к возможному конфликту с Россией.

«Для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что западные страны сначала создают угрозы для России, вынуждая ее принимать меры для самообороны, а затем обвиняют Москву «во всех смертных грехах» . По его словам, подобная риторика используется для оправдания дальнейшего давления на РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 июля на форуме «Территория смыслов» рассказал, что страны Запада после распада СССР хотели, чтобы от России осталось Московское княжество.

«Когда обрушился Советский Союз, Россию еще трясло, было непонятно, не было Путина, и было непонятно, Россия устоит или нет, на Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — подчеркнул Песков.