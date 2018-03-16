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Щехура от левого борта выполнил передачу к воротам «Салавата Юлаева» на Йюнге, Рикард выполнил бросок, Скривенс был на месте. Завершается первый период. «Трактор» по итогам первого периода на выезде пока переигрывает уфимский «Салават Юлаев» 1:0, начнёт челябинский клуб второй период также в большинстве. Пока игра получается достаточно равной, атакует чуть острее всё же пока «Трактор», посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.