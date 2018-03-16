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Трансляция
С конца
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'60
Всё, матч окончен! «Трактор» на выезде обыграл «Салават Юлаев» — 2:1. Победным оказался гол 18-летнего форварда гостей Кравцова. Уфимцы штурмовали чужие ворота, создали много остроты, но так и не смогли отыграться. Челябинцы выстояли и одержали важную гостевую победу. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего иудачи!
'60
Опасно! Францоуз справился с щелчком Бурдасова. Умарк подобрал шайбу, объехал ворота, но не сумел протолкнуть снаряд под щитком вратаря.
'59
'58
«Трактор» в полном составе. Вернулся на лёд Кручинин.
'58
Францоуз справился с щелчком Ларсена от синей линии! Удалось челябинцам вывести шайбу из зоны.
'57
Опасно! Шайба заметалась перед воротами гостей, Умарку и Хартикайнену не удалось добить шайбу с пятака.
'56
'56
'55
В полных составах продолжается игра. Борьба переместилась в среднюю зону.
'54
Полыгалов развернулся и сделал перевод в центр зоны на Петрова, который с кистей послал шайбу в грудь Скривенсу.
'53
'53
'51
Францоуз далеко выкатился из ворот и на мгновение опередил Хартикайнена, сорвав перспективную атаку хозяев.
'50
Челябинцы сосредоточили внимание на обороне и практически не появляются в зоне соперника. «Салават» играет с большим преимуществом.
'49
Полыгалов ушёл за ворота и столкнулся со Скривенсом. Всё в порядке с голкипером, продолжается игра.
'48
Зубов совершил проход по флангу и сделал перевод в центр зоны, Макаров в касание бросил низом — Францоуз щитком среагировал!
'47
Опасно! Макаров получил передачу на ход и убежал один на один, но не сумел переиграть Францоуза в ближнем бою.
'46
Уфимцы продолжают активно идти вперёд. Много работы у Францоуза.
'45
Умарк! С пятака пытался протолкнуть шайбу в нижний угол, но Францоуз щитком нейтрализовал угрозу.
'43
Момент! Классно разыграли уфимцы. Ларсен с правого края прострелил вдоль ворот, но Кемппайнену помешали бросить с пятака.
'42
'42
Умарк сделал передачу на ход Хартикайнену, который по центру ворвался в зону и бросил по воротам — Францоуз среагировал.
'41
Начался третий период!
'40
Завершается второй период. Челябинский «Трактор» в Уфе пока по-прежнему впереди, но счёт уже 2:1, «Салават Юлаев» во втором периоде более-менее разыгрался. Третий период обещает быть очень интересным, «Салават Юлаев» будет всячески пытаться спасти матч при своих трибунах.
'39
Умарк с острого угла решил выполнить бросок по воротам, Францоуз на этот раз уже плечом шайбу отбил.
'38
Концовку второго периода «Салават Юлаев» проводит активно, сейчас последовал бросок по воротам «Трактора» от синей линии, Францоуз уверенно поймал шайбу в ловушку.
'37
Умарк выполнил бросок по воротам из круга вбрасывания, Францоуз щитками отвёл угрозу от своих ворот.
'36
'35
А сейчас уже «Трактор» мог забивать третью шайбу, но Йюнге загубил очередной голевой момент в этом матче.
'34
'33
Логинов из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам, Францоуз выручил свою команду на этот раз также.
'32
Ну вот хотя бы Ткачёв выполнил бросок в ближний угол ворот сейчас, Францоуз был на месте.
'31
«Салават Юлаев» продолжает шайбу контролировать, но атак от команды мало, болельщикам в Уфе это также уже надоедает видеть.
'30
Вновь не самый динамичный у нас пока пошёл хоккей, что же, видимо постоянно играть в высоком темпе хоккеистам пока достаточно трудно.
'29
Лисин выполнил передачу на пятачок к воротам «Трактора», никто из форвардов «Салавата Юлаева» вновь не смог зацепиться за шайбу.
'28
Кручинин выполнил не самую лучшую передачу в зону «Салавата Юлаева», но Шаров боролся за шайбу до конца и в итоге Александр смог выполнить ответную передачу, Кручинин далее выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба ушла в сторону от цели.
'27
Виделль из-за ворот выполнил передачу на пятачок на Йюнге, Рикард выполнил бросок по воротам, Скривенс вновь потащил.
'26
Коротков с ближней дистанции в борьбе с защитником выполнил бросок по воротам «Трактора», шайба пролетела над перекладиной.
'25
Умарк со средней дистанции выполнил бросок в дальний угол ворот, шайба не пошла в створ. Очень плохо «Салават Юлаев» провёл первое своё большинство в этом матче.
'24
Первую минуту «Салават Юлаев» пока провёл в большинстве очень неудачно, даже закрепиться в зоне «Трактора» уфимский клуб толком не может.
'23
'22
'21
Начинается второй период!
'20
Щехура от левого борта выполнил передачу к воротам «Салавата Юлаева» на Йюнге, Рикард выполнил бросок, Скривенс был на месте. Завершается первый период. «Трактор» по итогам первого периода на выезде пока переигрывает уфимский «Салават Юлаев» 1:0, начнёт челябинский клуб второй период также в большинстве. Пока игра получается достаточно равной, атакует чуть острее всё же пока «Трактор», посмотрим, что будет дальше, а пока немного отдохнём.
'20
'19
Продолжает «Трактор» играть от обороны, хочется видеть на площадке всё же больше интересных моментов.
'18
Упал сейчас уже немного и темп матча, «Салават Юлаев» больше времени проводит с шайбой, но толку от этого не очень много.
'17
Осталось совсем немного времени до конца первого периода, «Трактору» сейчас важно не получить шайбу в свои ворота до перерыва.
'16
Опасную контратаку удалось провести игрокам «Трактора», Вишневский выполнил передачу на Пеньковского, который выполнил бросок по воротам, Скривенс спас свою команду.
'15
Лисин ворвался в зону «Трактора» и выполнил бросок по воротам, шайба задела одного из защитников, а затем неспешно полетела в ловушку Францоуза.
'14
Майоров со средней дистанции выполнил бросок по воротам «Трактора», шайба на этот раз в створ не пошла.
'13
Досталось Полыгалову в борьбе за шайбу в зоне «Салавата Юлаева», пока игрок «Трактора» уехал на скамейку, чтобы немного оправиться от полученного повреждения.
'12
Лисин из-за ворот вновь выполнил опасную передачу на пятачок, но никто из форвардов «Салавата Юлаева» не смог выполнить опасный бросок по воротам.
'11
Игроки «Салавата Юлаева» перевели игру к воротам «Трактора», но пока челябинский клуб очень внимательно играет в обороне и не даёт сопернику наносить опасных бросков.
'10
Йюнге после выигранного вбрасывания в зоне «Салавата Юлаева» выполнил бросок в ближний угол ворот, Скривенс выручил свою команду.
'9
Скривенс неудачно сыграл за своими воротами, игроки «Трактора» были хороши в прессинге и в итоге был создан неплохой момент, который завершился броском по воротам в исполнении Кравцова, пришлось Скривенсу вступать в игру.
'8
Хартикайнен со средней дистанции выполнил бросок по воротам, шайба попала в шлем Францоузу, помогли защитники «Трактора» голкиперу отбиться.
'7
«Трактор» на кураже пока продолжает атаковать, приходится «Салавату Юлаеву» в эти минуты лишь обороняться, чтобы следом не получить вторую шайбу в свои ворота.
'6
В целом пока довольно равная у нас получается игра, но «Трактор» смог реализовать свой момент, посмотрим, что теперь «Салават Юлаев» сможет придумать.
'5
'5
Ларсен от синей линии выполнил бросок по воротам «Трактора», Францоуз щитками отвёл угрозу от своих ворот.
'4
Рыбаков от синей линии выполнил бросок по воротам от левого борта, Скривенс спокойно поймал шайбу.
'3
Лисин выполнил передачу из-за ворот в круг вбрасывания, Гончаров выполнил бросок по воротам, Францоуз всё видел и вновь смог поймать шайбу.
'2
Хартикайнен со входа в зону «Трактора» выполнил бросок в угол ворот, Францоуз без всяких проблем прижал шайбу ко льду.
'1
Матч стартовал! Ворота «Салавата Юлаева» сегодня защищает Бен Скривенс, а на страже ворот «Трактора» будет играть Павел Францоуз.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча полуфинала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.