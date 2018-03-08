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Лещенко выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба не пошла в створ ворот и на этот раз. По итогам первого периода игроки московского «Спартака» и ЦСКА между собой играю вничью 0:0. Оба клуба могли забивать, но пока отлично играют Илья Сорокин и Александр Трушков. Второй период начнётся также в формате четыре на четыре. Сегодня «Спартаку» уже нельзя проигрывать, битва сегодня будет до самого конца.