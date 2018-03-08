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Трансляция
С конца
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'60
'60
'60
'60
Шалунов выполнил передачу на Шумакова, Сергей оказался один на один с Трушковым, но Александр не дал себя переиграть.
'59
Стоу перехватил шайбу в зоне ЦСКА и выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба попала в Киселевича.
'58
Теперь уже Дергачёв выполнил бросок по воротам ЦСКА, Сорокин спокойно забрал шайбу.
'57
Максвелл попытался выполнить бросок по воротам со средней дистанции, Марченко накрыл эту попытку.
'56
Быстро время заканчивается у «Спартака», совсем скоро уже и Александр Трушков поменяется на шестого полевого игрока.
'55
Ничушкин выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Трушков смог намертво поймать шайбу.
'54
Дергачёв выполнил бросок по воротам с острого угла, Сорокин был на месте.
'53
Такое ощущение, что ЦСКА уже начинает «убивать» время, правда за это их могут очень быстро наказать.
'52
Вновь игра сейчас перешла в среднюю зону, вообще никаких бросков по воротам у нас нет.
'51
Стоу выполнил опасную передачу на пятачок ЦСКА, но Радил не успел к шайбе сейчас.
'50
Очень плотно ЦСКА также играет в обороне, моментально любого хоккеиста «Спартака» накрывают «армейцы».
'49
Времени у «Спартака» ещё очень много, но даже за шайбу уже игроки «Спартака» цепляются с большим трудом.
'48
Кулик от синей линии выполнил бросок по воротам ЦСКА, шайба попала в одного из игроков «армейского» клуба.
'47
ЦСКА важно забить вторую шайбу и дальше можно будет играть по счёту, «Спартак» же в атаке пока по-прежнему не знает, что придумать.
'46
Максвелл со средней дистанции выполнил бросок в дальний угол ворот, Сорокин спокойно справился с шайбой.
'45
Марченко со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Трушков уверенно поймал шайбу.
'44
Ничушкин из круга вбрасывания выполнил бросок по воротам, Трушков отбил шайбу к углу площадки. Продержались игроки «Спартака» в эти непростые две минуты.
'43
Шумаков выполнил бросок по воротам «Спартака» с пятачка, но толком Сергей по шайбе не попал, попытка в итоге вышла неудачной.
'42
'41
Начинается третий период!
'40
Робинсон выполнил бросок по воротам от синей линии, Трушков смог перевести шайбу за ворота. Воронин в последней атаке «Спартака» выполнил бросок по воротам, Сорокин был на месте. ЦСКА по итогам двух периодов переигрывает московский «Спартак» 1:0, дальше для «Спартака» может быть последний период этого сезона, если московский клуб резко не прибавит в атаке и не начнёт уже создавать голевые моменты.
'39
Андронов выполнил бросок по воротам от правого борта, Трушков всё видел и спокойно справился с шайбой.
'38
Воронин прорвался к воротам ЦСКА и выполнил бросок по воротам, Сорокин уверенно поймал шайбу в ловушку.
'37
Очень мало сейчас следует бросков по воротам Сорокина, «Спартак» видимо уже начинает уставать.
'36
Успокоилась немного игра вновь, для ЦСКА сейчас также важно не пропустить до второго перерыва.
'35
Вот теперь «Спартаку» ещё активнее нужно идти вперёд, всё же ЦСКА реализовал своё преимущество, посмотрим, что у нас будет в конце второго периода.
'34
'33
Любимов с острого угла выполнил бросок по воротам, шайба попала в Трушкова, но голкиперу «Спартака» пришлось постараться, чтобы её забрать.
'32
Ничушкин прорвался к воротам «Спартака» и выполнил бросок в угол, Трушков вновь не дал себя переиграть. Вскоре Бондарев и Жарков между собой повздорили, но на этот раз судьи решили обойтись без удалений.
'31
Минуту команды уже вновь отыграли в формате четыре на четыре, сейчас «Спартак» ведёт себя активнее на площадке, у Сорокина появилось больше работы.
'30
'30
'29
Жарков от левого борта выполнил бросок в ближний угол ворот, Трушков щитками отвёл угрозу от своих ворот.
'28
Трунёв здорово прорвался к воротам ЦСКА, а затем выполнил бросок с неудобной руки, Сорокин был на месте.
'27
Перешла у нас пока игра в среднюю зону, есть время у защитников «Спартака» немного перевести дух.
'26
Робинсон, Капризов и Шумаков поочередно с не самым высоким интервалом выполнял броски по воротам «Спартака», Трушков продолжает стоять стеной, но вечно рассчитывать на своего голкипера игрокам «Спартака» нельзя.
'25
Удалось игрокам ЦСКА ещё одну атаку довести до броска по воротам, Трушков вновь шлемом шайбу отбил. Жарков пока на скамейке получил небольшую помощь от врача, заморозили ему руку.
'24
Блажиевский выполнил бросок по воротам от синей линии, шайба попала в руку Жаркову.
'23
Стоу решил попробовать выполнить бросок по воротам с острого угла и с неудобной руки, попытка вышла не самой лучшей.
'22
Шумаков прорвался к воротам «Спартака» и выполнил бросок, Трушков спас свою команду.
'21
Начинается второй период!
'20
Лещенко выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба не пошла в створ ворот и на этот раз. По итогам первого периода игроки московского «Спартака» и ЦСКА между собой играю вничью 0:0. Оба клуба могли забивать, но пока отлично играют Илья Сорокин и Александр Трушков. Второй период начнётся также в формате четыре на четыре. Сегодня «Спартаку» уже нельзя проигрывать, битва сегодня будет до самого конца.
'20
'20
'19
Осипов выполнил бросок в ближний угол ворот ЦСКА со средней дистанции, на этот раз штанга уже сыграла за «армейцев».
'18
'17
Отличный момент был у ЦСКА для взятия ворот. Кузьменко получил передачу от правого борта и выполнил бросок по воротам, Трушков успел переместиться и спасти свою команду. Чуть ранее бросок по воротам «армейского» клуба выполнил Воронин, Сорокин спокойно отбил шайбу в том эпизоде.
'16
Кулик выполнил наброс на ворота ЦСКА от синей линии, никого из партнёров не оказалось в нужной зоне, в итоге Сорокин щитками отбил шайбу к углу площадки.
'15
Любимов теперь имел неплохой момент для взятия ворот, Роман выполнил бросок под перекладину, Трушков теперь уже шлемом отбил шайбу.
'14
Наконец-то и «Спартак» ответил своей атакой. Воронин выполнил бросок в ближний угол ворот, Сорокин был на месте.
'13
Ничушкин прорвался к воротам «Спартака» и попытался выполнить бросок с неудобной руки, попытка вышла не самой лучшей.
'12
Капризов от синей линии выполнил бросок по воротам «Спартака», Трушков спокойно поймал шайбу в ловушку.
'11
Теперь уже Петров отметился броском по воротам со средней дистанции, вновь Трушков щитком сыграл и отбил шайбу к углу площадки.
'10
Григоренко выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Трушков всё видел и на этот раз щитками отвёл угрозу от своих владений.
'9
Провольнев в борьбе с Блажиевским выполнил бросок по воротам со средней дистанции, шайба не пошла в створ на этот раз.
'8
Андронов в борьбе с защитниками смог выполнить бросок по воротам «Спартака» с пятачка, Трушков вновь выручил свою команду.
'7
Кулик попытался по центру прорваться к воротам ЦСКА на этот раз, его уверенно встретили «армейские» защитники и перехватили шайбу.
'6
Удалось ЦСКА сразу провести ответную атаку на ворота «Спартака», завершилась она броском в исполнении Шумакова, Трушков также готов свою команду выручать.
'5
Лаюнен выполнил бросок по воротам от синей линии, Сорокин щитками на этот раз отвёл угрозу от своих ворот. Под конец большинства «Спартак» мог открывать счёт в матче, но Стоу не смог обыграть Сорокина.
'4
Первую минуту при игре в меньшинстве ЦСКА пока провёл довольно уверенно, ничего опасного у ворот Сорокина «Спартаку» придумать ещё не удалось.
'3
'2
Радил с острого угла выполнил бросок по воротам, Сорокин без всяких проблем забрал шайбу в ловушку.
'1
Матч стартовал! Ворота московского «Спартака» сегодня защищает Александр Трушков, а на страже ворот ЦСКА будет играть Илья Сорокин.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-0 в пользу ЦСКА.