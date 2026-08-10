«Били по жилому сектору»: ВСУ атаковали Нижнекамск, более 70 человек пострадали

75 человек обратились за медицинской помощью после атаки ВСУ на Нижнекамск

Дроны ВСУ атаковали Нижнекамск, под удар попал в том числе жилой сектор. В результате погибли 13 человек, включая одного ребенка, еще более 70 пострадали. В Татарстане объявлен траур, в Нижнекамск направлены дополнительные бригады скорой помощи, а местные жители призывают отменить празднование 60-летия города. Что известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

10 августа украинские беспилотники атаковали гражданские и производственные объекты Нижнекамска, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Цели атаки не раскрываются, однако известно, что в результате ударов погибли минимум 13 человек и более 70 пострадали.

Изначально мэр города Радмир Беляев заявил, что жертвами стали 12 мирных жителей, ранения получили 39 человек. Впоследствии же стало известно еще об одном погибшем, а число пострадавших выросло до 75.

По информации пресс-службы главы республики, среди жертв есть ребенок . Как уточнил Беляев, атака пришлась в том числе по жилому сектору города .

«Тяжело осознавать, что среди погибших есть ребенок. Жестокость этой атаки особенно страшна тем, что вражеские беспилотники били не только по промышленным объектам, но и по жилому сектору <...> Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — заявил он (цитата по 116.RU)

На данный момент беспилотная опасность в республике отменена, она продлилась около семи часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан.

«Мы боимся за своих детей»

Глава Татарстана поручил членам правительства проконтролировать оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшим, а экстренным службам — оперативно ликвидировать последствия атаки.

Для помощи раненым в Нижнекамск отправили шесть бригад скорой помощи: пять выехали из Набережных Челнов, еще одну направил Республиканский центр медицины катастроф. А в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создали оперативный штаб по оказанию медицинской помощи.

По данным Минздрава России, после атаки БПЛА в медицинские учреждения города доставили 28 человек, в том числе одного ребенка. При этом пресс-служба главы Татарстана сообщила о 21 госпитализированном. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял оказание медицинской помощи пострадавшим под личный контроль.

Минниханов объявил 10 августа траурным днем в Татарстане. По данным 116.RU, в республике уже приостанавливают развлекательные мероприятия: такие решения уже приняли в Набережных Челнах, Альметьевске, Тукаевском районе, также от увеселительных программ отказываются и коммерческие организации. Тем временем жители города в соцсетях призывают отменить празднования 60-летния Нижнекамска, запланированные на 15 августа.

«В связи с прошедшими сегодня атаками обстановка в городе крайне напряженная, у людей — глубокое чувство тревоги и скорби. В этих условиях проведение масштабного торжественного мероприятия представляется неуместным», — написал один из местных.

Также нижнекамцы просят «запретить салюты», а если праздник все же решат провести — отменить детские выступления.

«Мы, родители, просим убрать детей из концертной программы Дня города. Собирать сотни детей на открытой площади — это риск, на который мы больше не согласны. Мы боимся за своих детей <...> Мы не хотим подвергать жизнь и здоровье наших детей опасности», — призывают они.

«Нужно нанести серьезный удар»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку ВСУ на Нижнекамск «военным преступлением». Информацию об ударах украинских беспилотников передадут российским делегациям в международных организациях, заявил дипломат.

По его словам, ответственность за гибель мирных жителей в результате ударов украинских БПЛА также лежит на тех, кто поставлял Киеву вооружение .

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал ответить на атаку массированными ударами по критической инфраструктуре ВСУ и «бить по лицам, которые принимают решения» на Украине .

По словам депутата, необходимо «рвать логистику окончательно», причем не только в порту Одессы. Колесник считает, что удары следует наносить по «местам дислокации и сборки, логистическим центрам».

«Нужно нанести серьезный удар, чтобы все почувствовали — никто не в безопасности», — сказал депутат.