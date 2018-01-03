Онлайн-трансляция четвертьфинала молодежного ЧМ США — Россия

Только вышел пятый игрок у сборной России, как сразу же убежала в быструю атаку наша команда. Костин выкатил шайбу на Марселя Шолохова. 19 номеру оставалось только расстрелять ворота американцев. Причем, бросил он настолько сильно, что шайба вылетела из ворот и арбитры просматривали видеоповтор, чтобы понять, залетала ли она туда вообще. Но все хорошо — 1:1!