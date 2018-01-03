Онлайн-трансляция четвертьфинала молодежного ЧМ США — Россия

Выстояла сборная России в концовке матча. С преимуществом хозяев прошел первый период. У российских игроков пока проблемы с организацией игры и дисциплиной. Пока все не в нашу пользу, посмотрим, что будет дальше.
Беззубо отыграла сборная России свое численное преимущество. Кстати, наша команда — абсолютно худшая на этом турнире по реализации большинства наша команда.
Затяжную атаку провели американцы. Сэмберг от борта набросил на ворота, Ямамото выиграл борьбу на пятаке и с разворота послал шайбу в верхний угол — 2:1.
В шоке пребывают хоккеисты американской команды. Огроменное преимущество было у хозяев даже после их первого гола, но забросили все равно россияне. Игра немного успокоилась в последние секунды.
Только вышел пятый игрок у сборной России, как сразу же убежала в быструю атаку наша команда. Костин выкатил шайбу на Марселя Шолохова. 19 номеру оставалось только расстрелять ворота американцев. Причем, бросил он настолько сильно, что шайба вылетела из ворот и арбитры просматривали видеоповтор, чтобы понять, залетала ли она туда вообще. Но все хорошо — 1:1!
Второе большинство у сборной США получилось явно хуже, чем первое. Проблемы у американцев с входом в зону.
Посещаемость сегодня оставляет желать лучшего... Заполнена в лучшем случае лишь половина арены «КиБэнк-центр», а ведь здесь играет команда хозяев турнира. Возможно, Баффало слишком избалован хоккеем высокого уровня.
Продолжают атаковать хоккеисты сборной США. Мощное начало проводят хозяева турнира. Нашим пока не удается ничего.
Вроде справились наши ребята с американцами во время быстрой атаки, однако не получилось защитникам вовремя вынести шайбы из зоны, куда влетел Киффер Беллоуз. Владислав Сухачев с его броском не справился — 1:0.
Матч начался! Поехали!
На данную минуту уже известны два полуфиналиста. Первую путевку в финал разыграют Канада и Чехия. Матче Швеция — Словакия идет третий период, скандинавы впереди — 2:1.
До начала матча около десяти минут. Время принять участие в нашем опросе. Кто сегодня победит?
Состав национальной команды США:
Уолл (Эттингер);
Сэмберг — Фокс, Беллоуз — Ямамото — Пилинг;
Лингдрен — Хагс, Ткачук — Миттельштадт — Андерсон;
Андерсон — Перунович, Джонс — Норрис — Харпер;
Пик, Тафти — Фредерик.
Нападающий Логан Браун пропустит матч из-за травмы.
Состав сборной России на сегодняшний матч:
Сухачев (Мельничук);
Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов,
Кныжов — Семин, Соколов — Мальцев — Полодян,
Саморуков — Елизаров, Алтыбармакян — Шолохов — Абрамов,
Макеев — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Приветствуем вас в Баффало на матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею США — Россия.