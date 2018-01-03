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Майами ХитДетройт Пистонс
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04:00
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
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04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
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04:00
Милуоки БаксИндиана Пэйсерс
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МЧМ-2018. Россия проигрывает США. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала молодежного ЧМ США — Россия

Константин Лесик

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею встречаются сборные США и России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Микко Каукокари, Робин Шир / Баффало, КиБэнк-центр
Перерыв
США U20
2 : 1 2:1
Россия U20
Киффер Беллоуз (Брэди Ткачук, Адам Фокс), 02:18 - бол
Кайлер Ямамото, 14:34
Марсель Шолохов (Клим Костин, Анатолий Елизаров), 10:32
США U20
Россия U20
ВРАТАРИ
30 Джейк Эттингер
31 Джозеф Уолл
ЗАЩИТНИКИ
5 Райан Линдгрен
6 Куинн Хагс
8 Адам Фокс
12 Дилан Сэмберг
15 Скотт Перунович
20 Эндрю Пик
24 Мики Андерсон
НАПАДАЮЩИЕ
4 Райан Пилинг
7 Брэди Ткачук
9 Джош Норрис
11 Кейси Миттельштадт
13 Джоуи Андерсон
17 Кайлер Ямамото 1
21 Патрик Харпер
23 Киффер Беллоуз 1
27 Райли Тафти
34 Трент Фредерик
49 Макс Джонс
Тренер: Боб Моцко
ВРАТАРИ
1 Алексей Мельничук
30 Владислав Сухачёв
ЗАЩИТНИКИ
2 Никита Макеев
4 Александр Шепелев
5 Артём Минулин
6 Егор Зайцев
15 Анатолий Елизаров
22 Николай Кныжов
25 Дмитрий Саморуков
26 Владислав Сёмин
НАПАДАЮЩИЕ
7 Дмитрий Соколов
10 Артём Манукян
11 Виталий Абрамов
12 Георгий Иванов
13 Михаил Мальцев
14 Андрей Свечников
16 Андрей Алтыбармакян
17 Герман Рубцов
19 Марсель Шолохов 1
24 Клим Костин
27 Алексей Полодян
28 Артур Каюмов
Тренер: Валерий Николаевич Брагин
Трансляция
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Перерыв

Выстояла сборная России в концовке матча. С преимуществом хозяев прошел первый период. У российских игроков пока проблемы с организацией игры и дисциплиной. Пока все не в нашу пользу, посмотрим, что будет дальше.

'19

Ох, Семин! Зачем ты это сделал? Удален до конца матча наш игрок за грубейшую атаку в голову соперника. Еще и пять минут в меньшинстве будет наша команда. Причем, независимо от того, забросят ли американцы шайбу.

'18

Беззубо отыграла сборная России свое численное преимущество. Кстати, наша команда — абсолютно худшая на этом турнире по реализации большинства наша команда.

'17

Первое удаление в американской сборной. Беллоуз за удар соперника клюшкой получил малый штраф. Отличный шанс для россиян сравнять счет.

'16

Затяжную атаку провели американцы. Сэмберг от борта набросил на ворота, Ямамото выиграл борьбу на пятаке и с разворота послал шайбу в верхний угол — 2:1.

'16

ГОЛ. Эх, снова пропустила сборная России. Кайлер Ямамото.

'14

В шоке пребывают хоккеисты американской команды. Огроменное преимущество было у хозяев даже после их первого гола, но забросили все равно россияне. Игра немного успокоилась в последние секунды.

'12

Только вышел пятый игрок у сборной России, как сразу же убежала в быструю атаку наша команда. Костин выкатил шайбу на Марселя Шолохова. 19 номеру оставалось только расстрелять ворота американцев. Причем, бросил он настолько сильно, что шайба вылетела из ворот и арбитры просматривали видеоповтор, чтобы понять, залетала ли она туда вообще. Но все хорошо — 1:1!

'12

ГО-О-ОЛ! Сравнивает счет сборная России! Шолохов!

'11

Второе большинство у сборной США получилось явно хуже, чем первое. Проблемы у американцев с входом в зону.

'9

Еще одно удаление в составе сборной России. Клим Костин попал клюшкой в лицо американского соперника. Две минуты получил наш игрок.

'8

Посещаемость сегодня оставляет желать лучшего... Заполнена в лучшем случае лишь половина арены «КиБэнк-центр», а ведь здесь играет команда хозяев турнира. Возможно, Баффало слишком избалован хоккеем высокого уровня.

'6

Продолжают атаковать хоккеисты сборной США. Мощное начало проводят хозяева турнира. Нашим пока не удается ничего.

'4

Вроде справились наши ребята с американцами во время быстрой атаки, однако не получилось защитникам вовремя вынести шайбы из зоны, куда влетел Киффер Беллоуз. Владислав Сухачев с его броском не справился — 1:0.

'4

ГОЛ! Пропускает шайбу сборная России. Беллоуз.

'2

Практически сразу же удаляют игрока российской сборной. Две минуты американцы проведут в большинстве.

'1

Матч начался! Поехали!

3:55

На данную минуту уже известны два полуфиналиста. Первую путевку в финал разыграют Канада и Чехия. Матче Швеция — Словакия идет третий период, скандинавы впереди — 2:1.

3:50

До начала матча около десяти минут. Время принять участие в нашем опросе. Кто сегодня победит?

3:45

Состав национальной команды США:

Уолл (Эттингер);

Сэмберг — Фокс, Беллоуз — Ямамото — Пилинг;

Лингдрен — Хагс, Ткачук — Миттельштадт — Андерсон;

Андерсон — Перунович, Джонс — Норрис — Харпер;

Пик, Тафти — Фредерик.

Нападающий Логан Браун пропустит матч из-за травмы.

3:40

Состав сборной России на сегодняшний матч:

Сухачев (Мельничук);

Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов,

Кныжов — Семин, Соколов — Мальцев — Полодян,

Саморуков — Елизаров, Алтыбармакян — Шолохов — Абрамов,

Макеев — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.

3:30

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Приветствуем вас в Баффало на матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею США — Россия.