Продуктовый кризис и массовое вымирание. Почему ученые бьют тревогу из-за исчезновения пчел

К 2035 году пчелы могут превратиться в исчезающий вид, причем их вымирание грозит катастрофическими изменениями всей экосистемы планеты. Пищевые цепочки сильно поменяются, люди столкнутся с голодом, яркие цветы исчезнут, как и корм для домашнего скота. Почему пчел невозможно заменить и что могут сделать люди, чтобы сохранить главных опылителей планеты, во Всемирный день пчел разобралась «Газета.Ru».

Вымирание пчел

Массовая гибель пчел в последние годы фиксируется в разных странах мира. Европейская и американская популяции сокращаются с 2006 года. Так, по разным данным, в США погибли от 60 до 80% пчелиных семей. В России, как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского ГАУ, биолог Алексей Муньков, с 2015-го по 2024 год их число уменьшилось почти на миллион — с 3,4 млн до 2,5 млн. В Китае ситуация тоже не лучше: об исчезновении пчел говорят и там. Например, в провинции Сычуань их популяция сократилась на 80% из-за пестицидов, урожайность культур упала на 40% и более, несмотря на ручное опыление. Этот пример демонстрирует, что пчелы незаменимы даже при современных агротехнологиях.

Причем ученые предупреждают: если вымирание продолжится с такой же скоростью, уже к 2035 году пчелы могут превратиться в исчезающий вид . При этом они опыляют более 80% всех растений, включая сельскохозяйственные культуры и плодовые деревья.

Когда мы слышим слово «пчела», чаще всего представляем одомашненную медоносную пчелу Apis mellifera, обитающую в улье с маткой и сотами. Однако в природе насчитывается более 20 000 видов пчел, и медоносная — лишь один из них. Большинство остальных — это дикие одиночные насекомые, которые не создают ульев и не производят мед. Это осмии, шмели (эти насекомые входят в род пчел) и другие виды, которые заполняют ниши, недоступные для привычной нам пчелы.

Дикие пчелы часто работают гораздо эффективнее, чем их одомашненные сородичи. Это возможно благодаря их нечистоплотности, неприхотливости и суперприему, который называется вибрационным опылением. Например, цветы томатов, баклажанов, голубики и клюквы прячут пыльцу глубоко внутри — медоносная пчела не умеет ее доставать. Шмели и дикие пчелы, цепляясь за лепестки, начинают вибрировать крыльями, что позволяет им извлекать пыльцу из цветков. Если их нет, помидоры приходится опылять вручную.

Но в дикой природе происходит инсектоапокалипсис. Так называют глобальный процесс исчезновения членистоногих, замеченный в 2010-х. Масштаб можно оценить по исследованию, проведенному в Германии: в стране обнаружили падение биомассы всех летающих насекомых на 76% за 27 лет. Погибают первыми именно дикие, часто незаменимые виды пчел, однако страдают и одомашненные насекомые.

Почему пчелы вымирают

Пчелы исчезают по нескольким причинам: из-за пестицидов, разрушения естественной среды обитания, климатических изменений и вирусов. Пестициды и особенно неоникотиноиды (нейротоксические яды), которые начали активно использовать с 1990-х годов, стали основной причиной гибели пчел. В России ситуация осложняется вырубкой липовых лесов, которые являются ключевыми источниками нектара в средней полосе. Кроме того, погодные аномалии, такие как ранняя весна и последующие заморозки, также наносят серьезный ущерб пчелиным колониям.

«Российская статистика фиксирует устойчивое сокращение пчелиных семей: с 2015-го по 2024 год их число уменьшилось почти на миллион — с 3,4 млн до 2,5 млн. В зонах интенсивного земледелия — Черноземье, Поволжье, Краснодарский край — потери ощутимее всего. Главные причины: неоникотиноидные пестициды, которыми обрабатывают семена рапса и подсолнечника, монокультурные севообороты, лишающие пчел разнообразного питания на большую часть сезона, и климатические аномалии, нарушающие синхронизацию цветения и лёта», — заметил Муньков.

Еще одна важная причина — клещи и вирусы.

«Среди биотических угроз первое место занимает клещ Varroa destructor, распространившийся по всему миру из Юго-Восточной Азии. Он поражает жировое тело пчелы, снижает иммунитет и служит вектором для вирусов — в частности вируса деформации крыла. В сочетании с пестицидной нагрузкой и обеднением кормовой базы это дает синергетический эффект: ослабленные химией пчелы не способны противостоять паразитам, а применение химических акарицидов для борьбы с клещом дополнительно подрывает иммунную систему насекомых, запуская отрицательный отбор», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ), биолог Павел Амосов.

Последствия исчезновения пчел

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 35% сельхозпродукции в мире зависит от опылителей. Особенно уязвимы дикорастущие цветы, а также до 75% овощных, фруктовых и ореховых культур и кофейные деревья.

Эти маленькие существа важны для сохранения биологического разнообразия, поскольку они играют главную роль в перекрестном опылении цветковых растений. Процесс переноса пыльцы довольно прост, но при этом эффективен: когда пчела прилетает за сладким нектаром, пыльцевые зерна цепляются за волоски на ее лапках и теле, а затем переносятся на рыльца других цветов. Благодаря этому растения могут размножаться и сохранять генетическое разнообразие, что крайне важно для их устойчивости к болезням и неблагоприятным климатическим условиям. Без пчел многие аспекты сельского хозяйства теряют свою значимость.

«Около трети всего мирового продовольствия зависит от энтомофильного опыления, причем именно медоносная пчела обеспечивает подавляющую его долю — шмели, бабочки и другие насекомые в совокупности не компенсируют ее отсутствие ни по охвату, ни по эффективности. Для аграрного сектора особенно критична зависимость конкретных культур. Миндаль опыляется пчелами на сто процентов — альтернативы не существует. Яблоня, гречиха, подсолнечник, клевер, люцерна теряют от 40 до 90% урожайности без насекомых-опылителей. При этом клевер и люцерна — основа кормовой базы животноводства, то есть исчезновение пчел бьет не только по садоводству и овощеводству, но и по производству молока и мяса», — добавил Муньков.

Если бы не пчелы, многие растения утратили бы основной способ размножения. Примерно 90% диких цветковых растений полностью полагаются на опыление насекомыми, в основном пчелами и шмелями. Помимо редких цветов, исчезли бы и важные для экосистемы растения. Например, клевер, который обогащает почву азотом, и ивы, укрепляющие берега рек.

«Экосистемные последствия сокращения популяции пчел, как домашних, так и диких, развиваются каскадно. Сначала уменьшается численность энтомофильных растений (зависимых от опыления насекомых), следом — фитофагов (растительноядных животных — от птиц до крупных млекопитающих), питающихся их плодами и семенами, затем нарушается вся трофическая цепь (цепь питания организмов). Моделирование, опубликованное в Nature Communications, показывает: полное исчезновение опылителей способно сократить биоразнообразие на 15–20% в течение десяти лет. Для ветеринарной науки это означает и прямые последствия — деградацию пастбищ, снижение качества кормов, рост алиментарных патологий у сельскохозяйственных животных», — рассказал Амосов.

Получается, без пчел прилавки и столы сильно опустеют, причем пропадут не только фрукты и овощи, но и мясо, молоко, крупы, кофе, орехи и многое другое.

Можно ли заменить пчел?

Некоторые уповают на то, что домашнее пчеловодство может спасти ситуацию, однако эксперты считают, что домашние пчелы — лишь один из элементов большой системы, они не могут полностью заменить диких собратьев, поэтому возлагать на них главные надежды не стоит.

«Когда человек ставит улей на даче, он поддерживает опыление в радиусе нескольких километров — и это реальный вклад. Но масштаб проблемы несопоставим с масштабом такого решения. Медоносные пчелы остаются главными опылителями в сельском хозяйстве именно потому, что живут большими семьями и их можно целенаправленно перемещать туда, где нужно опыление. Дикие одиночные пчелы устроены иначе: каждое гнездо маленькое, и на огромных полях они не справятся. Однако для отдельных культур они незаменимы — так, пчелу-листореза специально разводят для опыления люцерны: гнезд делают много, и в сумме эффект значительный . При этом одиночные пчелы несут в себе риск: в их гнездах клещи, грибки и вирусы проходят полный цикл развития и могут передаваться медоносным пчелам, особенно в южных районах, где заражение распространяется быстрее. Поэтому там, где разводят и тех, и других, пасеки приходится разносить на достаточное расстояние друг от друга», — рассказал Муньков.

Отдельный разговор — промышленное опыление. По словам Мунькова, чтобы опылить 200 гектаров, нужно от 800 пчелиных семей: в зависимости от культуры расчет идет от четырех до десяти семей на гектар.

«Любительская пасека с таким объемом справиться не может. В советское время эту задачу решали колхозные пасеки, которые специально привлекали к посевам. На Западе опыление давно превратилось в отдельный бизнес — пчеловоды получают за него серьезные деньги. В России такой практики пока нет, и дело не только в отсутствии традиции: пчеловод, который привезет семьи на поле, рискует их потерять из-за обработки пестицидами. Пока этот риск не компенсируется, экономического смысла в таком сотрудничестве нет», — рассказал ученый.

Хотя ситуация выглядит не слишком оптимистично, существует возможность ее улучшить. Одним из решений может стать ручное опыление. В провинции Сычуань, например, фермеры привлекают работников с кисточками для опыления яблоневых садов. Этот метод повышает производственные затраты на 30% и увеличивает урожайность на 15–20%. Для России с ее обширными сельхозугодьями такой способ окажется экономически нецелесообразным.

В 2024 году в Татарстане начались испытания дронов-опылителей. Эти устройства способны за час обработать до трех гектаров садов. На данный момент их эффективность уступает естественному опылению, однако разработчики намерены повысить ее в ближайшие годы.

Также сейчас активно разрабатываются системы мониторинга состояния пчелиных семей, позволяющие отслеживать основные показатели их жизнедеятельности. Применение такого программного обеспечения демонстрирует положительные результаты — уровень смертности пчел снижается. Однако такие технологии пока остаются труднодоступными и чрезмерно дорогими для большинства пчеловодческих хозяйств России.

«Ручное опыление и дроны-опылители — рабочие концепции, но не решение в масштабах страны: например, китайский опыт провинции Сычуань показал, что ручной труд увеличивает себестоимость на треть при одновременном снижении урожайности. Дроны тоже пока не могут полностью заменить пчел, да и не все хозяйства могут себе их позволить. Реальные изменения требуют другого подхода. Нужно сокращать применение инсектицидов — химических препаратов, которыми обрабатывают поля для борьбы с вредителями. Часть из них, особенно так называемые неоникотиноиды, действует на нервную систему насекомых и нарушает способность пчел ориентироваться и запоминать маршруты — они просто не могут вернуться в улей. Альтернатива — переход к более избирательным методам: биологическим препаратам, точечным обработкам в то время суток, когда пчелы не летают, и агрономическим практикам, которые снижают потребность в химии в принципе. Нужно также восстанавливать места, где дикие опылители могут кормиться и укрываться, — луга, полевые обочины, опушки. И нужна государственная поддержка фермеров, которые готовы менять подход к земледелию. Любительское пчеловодство вполне вписывается в эту работу — но как дополнение, а не как ответ на вопрос», — заключил Муньков.

Оба эксперта сходятся в одном: пока что самый рабочий способ — системные изменения. Нужно создавать заповедные зоны для диких пчел, развивать домашние пасеки, ограничить применение пестицидов рядом с пасеками, разрабатывать новые методы борьбы с пчелиными паразитами и вирусами, а также придерживаться других правил экологического земледелия. Только такой подход поможет восстановить численность пчел.