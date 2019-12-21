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Ливерпуль Фламенго

Укротить Бразилию: «Ливерпуль» в финале клубного ЧМ. LIVE

Клубный чемпионат мира. Финал. «Ливерпуль» — «Фламенго». ОНЛАЙН

Английский «Ливерпуль» играет с бразильским «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финал  |   21 декабря 20:30   |  1 тайм
Ливерпуль
0:0
Фламенго
Стадион «Халифа Интернейшнл», Доха | Главный судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (з)   Трент Александер-Арнольд
15 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
14 (п)   Джордан Хендерсон
8 (п)   Наби Кейта
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
11 (н)   Мохамед Салах
1 (в)   Диего Алвес
3 (з)   Родриго Кайо
13 (з)    Рафинья
16 (з)   Филипе Луис
4 (з)    Пабло
5 (п)   Виллиан Арау
8 (п)    Жерсон
7 (п)    Эвертон
14 (п)   Хиорхьян де
27 (н)   Бруно Энрике
9 (н)    Габриэл
Запасной состав
22 (в)   Эндрю Лонерган
13 (в)    Адриан
51 (з)   Ки-Яна Хувер
72 (з)   Сепп ван
76 (з)   Неко Уильямс
67 (п)   Харви Эллиот
48 (п)   Кертис Джонс
20 (п)   Адам Лаллана
7 (п)   Джеймс Милнер
23 (п)   Шердан Шакири
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
27 (н)   Дивок Ориги
22 (в)   Габриэл Батиста
37 (в)    Сезар
44 (з)   Луис Родолфо
6 (з)    Рене
26 (з)    Тулер
2 (з)    Родиней
19 (п)    Рейниер
25 (п)   Роберт Пирис
10 (п)    Диего
28 (н)   Орландо Беррио
11 (н)    Витиньо
29 (н)    Линкольн
Удары
%
По воротам: 3
В створ:
Владение мячом
51%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 0
  • 2
Удары
%
По воротам: 1
В створ:
Владение мячом
50%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
Самоечитаемое
Трансляция
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'15
Александер-Арнольд не успел за диагональю Окслейд-Чемберлена, мяч покинул лицевую линию.
'13
Кейта подыграл себе рукой, принимая мяч в середине поля.
'12
Окслейд-Чемберлен потерял мяч при входе в штрафную «Фламенго».
'10
Салах и Мане неудачно разыграли стеночку перед чужой штрафной.
'8
Рибейро угодил в положение вне игры, открывшись на правом фланге атаки.
'6
Александер-Арнольд подключился к атаке и пробил рядом с дальней штангой!
'5
Кейта! Салах зацепился за мяч впереди и покатил Кейта, который из пределов штрафной выстрелил над перекладиной.
'3
Де Арраскаета решился на дальний удар, послав мяч выше цели.
'1
И сразу момент! Фирмино выскочил на заброс и оказался перед Диего Алвесом, но пробил мимо ворот.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала клубного чемпионата мира: «Ливерпуль» — «Фламенго». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.