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Трансляция
С конца
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'15
Александер-Арнольд не успел за диагональю Окслейд-Чемберлена, мяч покинул лицевую линию.
'13
Кейта подыграл себе рукой, принимая мяч в середине поля.
'12
Окслейд-Чемберлен потерял мяч при входе в штрафную «Фламенго».
'10
Салах и Мане неудачно разыграли стеночку перед чужой штрафной.
'8
Рибейро угодил в положение вне игры, открывшись на правом фланге атаки.
'6
Александер-Арнольд подключился к атаке и пробил рядом с дальней штангой!
'5
Кейта! Салах зацепился за мяч впереди и покатил Кейта, который из пределов штрафной выстрелил над перекладиной.
'3
Де Арраскаета решился на дальний удар, послав мяч выше цели.
'1
И сразу момент! Фирмино выскочил на заброс и оказался перед Диего Алвесом, но пробил мимо ворот.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала клубного чемпионата мира: «Ливерпуль» — «Фламенго». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.