Самый массированный удар и горящие склады: ВСУ атаковали Приволжье

Украинские дроны атаковали Приволжье: в Пермском крае зафиксировали самую массированную атаку с начала СВО, а в Пензенской области и Удмуртии из-за беспилотников загорелись склады. Известно о пострадавших и одном погибшем. Подробнее о налете — в материале «Газеты.Ru».

Атака на «промышленную опору страны»

Пермский край подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала конфликта , сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, накануне силы ПВО уничтожили 23 дрона, а 30 июля — еще 30. В результате отражения атаки незначительные повреждения получили два нежилых здания. Обломки одного из беспилотников упали на придомовой участок в Очерском районе. Пострадавших нет.

«Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям. И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны», — заявил глава региона.

Махонин заверил, что власти края совместно с министерством обороны принимают все меры для защиты граждан и предприятий, силы экстренного реагирования работают круглосуточно.

«Своими атаками враг пытается посеять панику. Наша задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации», — добавил губернатор.

Пожары на складах

Также 30 июля ВСУ ударили по складу в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он уточнил, что логистический центр атаковали 15 беспилотников, после удара на объекте вспыхнул крупный пожар. Из здания оперативно эвакуировали 226 сотрудников.

«К счастью, никто не погиб, но есть четверо пострадавших. Всем своевременно была оказана медицинская помощь. К настоящему моменту трое уже отпущены, один человек пока находится в стационаре», — заявил губернатор.

Огонь охватил 62 тыс. кв. м, в тушении были задействованы более 100 сотрудников МЧС и спасателей, свыше 50 единиц техники, два пожарных поезда и авиация .

Атакованный склад принадлежит маркетплейсу Wildberries, подтвердили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Там сообщили, что пожар уже удалось локализовать.

«Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — подчеркнули в компании.

Еще один логистический объект Wildberries подвергся атаке беспилотников в городе Сарапуле в Удмуртии.

Как сообщили в пресс-службе, в результате происшествия никто не пострадал. К моменту удара сотрудники уже были эвакуированы благодаря введенному в регионе режиму «Опасное небо». На объекте также возник пожар, его продолжают тушить 308 человек и 95 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Удмуртии.

Роспотребнадзор сообщил, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена . Следственный комитет России возбудил уголовное дело, сообщила врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

По словам Абрамовой, на севере республики были уничтожены еще два беспилотника.

«К сожалению, по оперативным данным, погиб один мирный житель. Он точно не представлял военную цель. На месте этого происшествия также работают все оперативные службы», — рассказала Абрамова.

Атаки 30 июля

По данным Минобороны РФ, всего за сутки силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 258 украинских беспилотников над территорией России.

Власти нескольких регионов вводили режим беспилотной опасности, а в отдельных субъектах временно ограничивали работу мобильного интернета и авиации.

В МО РФ уточнили, что украинские беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и акваториями Азовского и Черного морей.