В военкоматах по всей Украине идут обыски. Ищут тех, кто помогал «откосить» за деньги

Во время обысков в одном из офисов ТЦК

Госбюро расследований Украины совместно с генштабом ВСУ провело обыски более чем в 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) в большинстве регионов страны. Обыски проходят на фоне роста жалоб украинцев на действия ТЦК, а в Раде ранее заявляли, что ситуация вокруг военкоматов достигла «точки кипения». Что известно о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

На Украине прошли массовые проверки более чем в 100 территориальных центрах комплектования, или ТЦК, — украинском аналоге военных комиссариатов и призывных пунктов. Об этом сообщает издание «Страна».

Обыски проводит Государственное бюро расследований Украины (ГБР), пишет газета, а операция получила название «Честный призыв». В ведомстве пояснили, что следственные действия направлены на выявление коррупционных схем и злоупотреблений в системе военкоматов.

«Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также на превышении военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, на избиениях и пытках военнообязанных», — цитирует издание заявление ведомства.

При этом в ГБР утверждают, что обыски — не реакция на какой-либо отдельный «резонансный эпизод», а часть масштабной работы по «очищению системы».

«Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил чистый четверг», — заявили в ведомстве.

По итогам обысков правоохранители ожидают задержаний и предъявления подозрений фигурантам в разных областях Украины.

Проблемы с ТЦК на Украине

Действия сотрудников ТЦК на Украине регулярно оказываются в центре внимания СМИ и соцсетей из-за чрезмерно жестоких задержаний военнообязанных граждан. В соцсетях публикуются видео, где граждане и очевидцы зачастую «отбивают» задержанных мужчин у сотрудников ТЦК и вступают с ними в потасовки.

По данным украинских СМИ, в 2024 году было зафиксировано 3312 жалоб на действия ТЦК, а по итогам 2025-го их количество достигло 6127. Во время внезапных проверок территориальных центров комплектования с декабря 2025 года по июнь 2026-го выявили 208 нарушений.

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 21 июля заявил, что ситуация с ТЦК достигла «точки кипения», а граждане Украины готовы линчевать их сотрудников.

«Я вижу, что сейчас, на мой взгляд, примерно в 10% случаев все происходит с соблюдением установленных процедур. В остальных 90% случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины», — отметил Лубинец.

Он также указал на коррупционную составляющую таких задержаний. Как утверждает омбудсмен, выйти из автобуса ТЦК сразу после задержания можно за взятку в размере $10 тыс., а покинуть военкомат — уже за $20 тыс. В результате на фронт, по его словам, отправляют прежде всего тех, кто не смог «откупиться».

При этом сотрудники военкоматов, стремясь выполнить установленный план, задерживают «всех подряд для галочки». Из-за этого среди мобилизованных оказываются люди с заболеваниями и граждане предпенсионного возраста, многих из которых впоследствии признают непригодными к службе.

Омбудсмен добавил, что обращался к трем последним министрам обороны Украины с предложением запретить подобную практику, однако ответа на свои инициативы не получил.

Реформа ТЦК на Украине

Состояние ТЦК стало одной из причин, из-за которой был отправлен в отставку глава минобороны Украины Михаил Федоров. Об этом 16 июля в Telegram сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он утверждает, что на встрече с нардепами из своей парламентской фракции «Слуги народа» президент Владимир Зеленский якобы обвинил Федорова в провале реформы ТЦК.

По cловам Железняка, Зеленский сообщил нардепам, что провести реформу ТЦК сможет глава МВД Игорь Клименко, которого президент Украины хочет сделать министром обороны.

При этом сам Зеленский в своем заявлении по поводу недавних кадровых перестановок в минобороны Украины об этом не упоминал.

В свою очередь издание «Украинская правда» тогда сообщило, что президент Украины торопит реформу ТЦК из-за опасений якобы готовящейся мобилизации в РФ.

«Всем будет уже не до шуток и не до цифровых реформ. С мобилизацией нужно разобраться до этого», — цитирует газета слова украинского президента, ссылаясь на присутствовавшего на встрече депутата.

«Страна» отмечает, что исходя из этих слов Зеленского следует, что реформа ТЦК проводится не для прекращения так называемой «бусификации» (термин, которым в соцсетях называют силовое задержание военнообязанных), а для увеличения числа мобилизуемых.