«От войны нас отделяют метры»: Польша обвинила Россию в падении ракеты на востоке страны

Туск заявил о падении российской ракеты в Польше до окончания экспертизы

Военные и экстренные службы у кратера, оставшегося от неопознанного объекта в деревне Тарнава-Колония, Польша, 30 июля 2026 года

На востоке Польши обнаружили обломки неопознанного объекта, который премьер-министр страны Дональд Туск назвал, предположительно, российской ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что экспертиза еще не завершена, и призвал дождаться итогов расследования. Украина и руководство Евросоюза также возложили ответственность за инцидент на Россию, а Киев предложил Варшаве помощь в изучении обстоятельств падения объекта.

В Польше обнаружили упавшую на востоке страны ракету, которую власти до проведения экспертизы объявили российской, сообщает агентство РИА Новости.

«В 3:40 (4:40 мск) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16», — цитирует РИА Новости сообщение польского командования.

После того как цель исчезла с радаров, на поиски отправился вертолет Ми-24, который обнаружил место крушения. В поле в районе населенного пункта Тарнавы-Колония Люблинского воеводства обнаружили воронку диаметром 10 м и обломки. Местные СМИ также сообщали о мощном взрыве в этой местности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск направился в Люблин вместе с министром обороны и представителями экстренных служб для выяснения всех обстоятельств. При этом Туск поспешил объявить, что упавшая в Люблинском районе ракета якобы является российской.

«Мы знаем, что произошло. Было нарушено воздушное пространство Польши. Мы имеем дело с серьезным инцидентом. Все указывает на то, что это российская ракета Х-101», — приводит его слова телеканал TVP Info.

Туск добавил, что детальное исследование обломков ракеты еще не закончено, и призвал не делать поспешных выводов.

«Давайте не будем делать поспешных выводов до завершения детального расследования. Мы хотим быть на 100% уверены в том, какой именно снаряд был выпущен», — добавил польский премьер.

Позднее на пресс-конференции Туск заявил, что упавшая ракета, вероятнее всего, не была направлена против Польши.

«Нет никаких оснований утверждать, что Польша была целью», — приводит его слова газета The Guardian.

Премьер сообщил, что интерес к выяснению обстоятельств инцидента проявили Соединенные Штаты, а министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, комментируя ситуацию, заявил, что Польшу от войны «отделяют метры».

«Это всего лишь несколько метров, которые отделяют нас от этой войны, и эта ночь в очередной раз доказывает — не тем, кто сидит за этим столом, не командирам, не пожарным, не полицейским, — а нам всем еще раз, что ситуация очень серьезная», — заявил Косиняк-Камыш.

По его словам, ВС Польши готовы принимать любые решения, чтобы защитить страну и ее граждан.

Что говорит Украина

О том, что неопознанная ракета является якобы российской, ранее заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, а также председатель Евросовета Антониу Кошта.

«Это еще одно наглядное свидетельство того, что укрепление противовоздушной обороны Украины в настоящее время является актуальным и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества», — написал Сибига в соцсети X.

Глава МИД Украины заявил, что для Киева и Варшавы «нет ничего более важного, чем противостояние нашему общему, вековому врагу».

Украина также предложила направить своих специалистов в Польшу для содействия в расследовании падения неопознанного объекта, сообщил Reuters прокурор Люблинского воеводства Гжегож Трусевич.

В ночь на 30 июля российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Львову и ряду регионов Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также три сухогруза с вооружением. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.