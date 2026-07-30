Разобранный байк и выстрелы в джунглях: в Таиланде ищут брата и сестру из России

В Таиланде уже несколько дней ищут 22-летнюю Диану Назимову и ее 17-летнего брата Романа, которые пропали утром 26 июля в пригороде Паттайи. Закопанный скутер россиян нашли возле кладбища. Полиция объявила в розыск 43-летнего мужчину и его друга. Что говорят местные жители, следствие и родственники подозреваемых — в материале «Газеты.Ru».

Ночная поездка

Утром 26 июля в пригороде Паттайи пропали 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман. Поиски продолжаются уже несколько дней. В операции участвуют более 200 человек: сотрудники полиции, спецподразделения, туристическая полиция и волонтеры. Задействованы вертолеты и служебные собаки.

Накануне исчезновения, 25 июля, на iPhone Дианы появилось уведомление о том, что рядом с ней находится неизвестное Bluetooth-устройство, похожее на трекер. Девушка рассказала матери Зарине, что за ней и братом могли следить.

Около 04:00 26 июля Диана и Роман выехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya в районе Хуай Яй на черно-сером скутере Honda ADV 150. За рулем находился Роман.

В 04:16 камеры видеонаблюдения зафиксировали их на въезде на автомагистраль Map Ta Phut – Na Jomtien.

Мотоцикл пропавших россиян Telegram-канал «Паттайя о А до Я»

Спустя две минуты на записи появился второй скутер, который поехал за россиянами, держась на небольшом расстоянии. Позже следствие идентифицировало водителя и пассажира байка — ими оказались местные жители, 43-летний Понг (Тхану Кэрдтхонг) и его близкий друг Тхонг.

В 04:21 брат и сестра остановились возле развязки Чак Нгаео, где находились терминалы оплаты. Диана ненадолго сошла со скутера, но вскоре вернулась, после чего Роман развернулся и съехал на служебную дорогу, идущую параллельно трассе.

По данным камер, россияне остановились рядом со скутером Понга и Тхонга и начали говорить. После этого оба байка вместе уехали в сторону района Чак Нгаео. Это последний момент, когда Диану и Романа зафиксировали камеры.

В 04:24 мать девушки получила сообщение с телефона дочери с текстом «Срочно!» и координатами. Последняя геолокация была отмечена примерно в 200 метрах от дома семьи. После этого оба телефона перестали выходить на связь.

Зарина предположила, что дети поехали в круглосуточный магазин, так как были в обычной одежде и взяли с собой только мобильные телефоны.

По версии следствия, около 10 часов утра Понг и Тхонг приехали к дому сестры одного из них. Женщина рассказала следователям, что оба мужчины были грязными, а на ее вопросы ответили, что ловили рыбу. Ближе к вечеру того же дня жители тайской деревни приехал к своей 74-летней тете и сообщил, что собирается срочно уехать в провинцию Чантабури к больному ребенку.

На следующий день местный староста рассказал чиновникам о группе мужчин с лопатами и ломами возле заброшенного кладбища Тунглуанг. По его словам, они несколько часов что-то копали.

«Сначала я подумал, что они могут закапывать тело, поэтому сразу сообщил главе деревни и отошел, поскольку опасался, что они могут быть вооружены», — рассказал 56-летний помощник старосты деревни Джаккрит Бунмак.

Подозреваемый по делу о пропаже двоих россиян Тхану (Понг) Кэрдтхонг Telegram-канал «Паттайя о А до Я»

29 июля криминалисты обследовали этот участок и обнаружили разобранный скутер. Его руль был обернут в несколько полиэтиленовых пакетов. Проверка номеров подтвердила, что это Honda ADV 150, на котором уехали Диана и Роман . 30 июля к поискам подключили кинологов.

По данным тайских СМИ, Понг ранее дважды задерживался за незаконное хранение огнестрельного оружия, а также находился под следствием по делу о похищении человека, он недавно вышел из тюрьмы. Суд Паттайи уже выдал официальный ордер на арест Понга и Тхонга.