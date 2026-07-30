Дурова признали террористом. Чем это грозит Telegram и пользователям?

Основатель Telegram Павел Дуров попал в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг включил его в этот перечень спустя сутки после того, как ФСБ обвинила бизнесмена в содействии терроризму. Что влечет за собой новый статус Дурова, как это скажется на работе Telegram в России, чем рискуют пользователи мессенджера и останутся ли без наследства сотни детей предпринимателя — в материале «Газеты.Ru».

Какими будут последствия для Дурова?

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства.

«Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., город Ленинград», — отмечается в перечне. Знаком «*» в реестре отмечают тех, против кого возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме.

По состоянию на 30 июля позиция Дурова в списке — 6895-я. Как сообщили РИА Новости в Росфинмониторинге, ограничения против предпринимателя не распространяются на Telegram как юридическое лицо .

Сам бизнесмен пока не прокомментировал свой новый статус.

Накануне Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами. Аккаунт Telegram в социальной сети X после этого опубликовал старую фотографию Дурова, где предприниматель показывает средний палец.

Основатель Telegram после попадания в список террористов не сможет пользоваться своими счетами в России — они будут заблокированы , сообщила почетный адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарева.

«Он может тратить только 10 тысяч рублей в месяц», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Также запрещены покупка имущества, продажа квартир или автомобилей. Кроме того, новый статус влечет за собой запрет на выезд за пределы России (с 2014 года бизнесмен живет в эмиграции) и работу на государственной службе. Кроме того, Дуров не сможет зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем или стать самозанятым на российской территории.

Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, что внесение в перечень террористов «не означает признания виновным» .

«Это обеспечительная мера, она работает, скажем, как аналог ареста имущества в гражданском процессе», — сказал он ТАСС.

Покупка Telegram Premium и Stars — финансирование терроризма?

Покупка подписки Telegram Premium или внутренней валюты Stars не считается преступлением даже после включения Дурова в реестр террористов и экстремистов, сообщил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. Однако такие платежи могут «повлечь практические последствия», предупредил он.

«Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ, обязательному контролю подлежит любая операция, одной из сторон которой является включенное в перечень лицо, а также организация, прямо или косвенно находящаяся в его собственности или под его контролем», — отметил Жорин.

По его словам, из-за этого финансовые организации могут блокировать или отклонять транзакции .

При этом Жорин напомнил, что пользователи покупают Stars у самой платформы Telegram, через Apple или Google, а не отправляют деньги лично Дурову. Поэтому реакция банков будет зависеть от того, посчитают ли они конечного юридического получателя платежа связанным с основателем мессенджера, разъяснил адвокат.

Уголовная ответственность грозит в том случае, если пользователь отправляет купленные «звезды» в качестве доната другому лицу или организации из списка террористов и экстремистов, предупредил эксперт.

«Поэтому значительно опаснее не само приобретение Stars, а их заведомое перечисление в качестве доната лицу или организации, связанным с терроризмом», — пояснил Жорин.

По его словам, продавать рекламу блогерам в Telegram «в общем случае можно» , поскольку это расчеты между рекламодателем и владельцем конкретного канала, а не с Дуровым или площадкой.

«Разумеется, необходимо проверять статус блогера и канала, соблюдать законодательство о рекламе и не размещаться у запрещенных организаций», — сказал он.

Покупка рекламы непосредственно у Telegram также не становится автоматически преступлением, однако, как и оплата Premium или Stars, может попасть под банковские и комплаенс-ограничения, добавил Жорин.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» подтвердил, что оплата подписки в Telegram и покупка подарков в мессенджере не считаются финансированием терроризма.

«Переводы Дурову лично — финансирование терроризма. Никакого решения в отношении социальных сетей, насколько я понимаю, принято не было. Это абсолютно разные вещи в правовом смысле», — сказал он.

И все же пользователям мессенджера теперь стоит внимательнее относиться к переводам денег через платформу, подчеркнул адвокат Александр Добровинский.

«Читать новостные каналы и писать комментарии не запрещается, но относительно переводов денег, сначала подумайте, что вы делаете и зачем. А потом подумайте еще три раза. Все же, что касается дальнейшей деятельности мессенджера, зависит только от самого Павла [Дурова]», — добавил он в разговоре с ТАСС.

В частности, теперь за личное сообщение Дурову в Telegram может грозить уголовная ответственность , поскольку он установил платные входящие сообщения — одно такое стоит 11 250 звезд в Telegram Stars (примерно 19 тысяч рублей).

«В связи со внесением Дурова в реестр террористов и экстремистов оплата пользователем личного сообщения основателю Telegram может квалифицироваться по статье о содействии террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы», — предупредил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Адвокат Дмитрий Рощин в беседе с РИА Новости согласился с тем, что перевод средств лично Дурову «может считаться финансированием терроризма».

«Если будет доказано, что средства предоставляется именно на финансирование террористической деятельности», — резюмировал эксперт.

Что ждет Telegram в России?

Telegram в России после внесения Дурова в перечень террористов могут признать экстремистской платформой, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Telegram повторит судьбу Instagram и Facebook, которые также признаны экстремистскими за отказ удалять экстремистский контент, предоставлять информацию о переписках террористов, различных мошенников, преступников. Судя по всему, мы с вами видим закат этого сервиса», — сказал он «Газете.Ru».

Свинцов добавил, что «закон выше любых коммерческих интересов любого цифрового пирата, которым является Павел Дуров».

Однако вопрос о законодательном запрете Telegram в России пока не обсуждается , заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Вопрос о законодательном запрете Telegram в Думе не обсуждался и не обсуждается на данный момент», — отметил парламентарий.

Получат ли наследство дети Дурова?

Сотни биологических детей Дурова рискуют остаться без обещанного наследства в России, если с основателя Telegram не снимут статус террориста и экстремиста, сообщает Mash.

«Сотни детей Дурова, которым он гарантировал право на наследство, — в пролете. Если к моменту его раздачи с Павла Валерьевича не снимут статус экстремиста и террориста», — говорится в публикации.

Юридически передать деньги Дуров сможет, однако российские потомки столкнутся с ограничениями. При переводе средств в РФ Росфинмониторинг зафиксирует транзакцию и с высокой вероятностью конфискует средства. Ведомство может признать эти активы доходом от террористической деятельности, поскольку они получены от работы мессенджера Telegram, добавил Mash.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием донорской спермы Дурова продолжает действовать в Москве , несмотря на его включение в перечень террористов и экстремистов.

Дуров в 2024 году открыто признался, что на протяжении примерно 15 лет сдавал сперму в качестве донора. Его генетический материал помог появиться на свет более чем 100 детям в 12 странах. Свои действия предприниматель объяснил «гражданским долгом» — из-за дефицита качественного донорского материала.