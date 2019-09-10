онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Бонус
" aria-hidden="true">
ЧЕ2020 - квалификация
19:00
АзербайджанХорватия
1:1
закончен
21:45
ШотландияБельгия
0:4
закончен
21:45
Сан-МариноКипр
0:4
закончен
21:45
РоссияКазахстан
1:0
закончен
21:45
Северная ИрландияГермания
0:2
закончен
21:45
ЭстонияНидерланды
0:4
закончен
21:45
ВенгрияСловакия
1:2
закончен
21:45
СловенияИзраиль
3:2
закончен
21:45
ПольшаАвстрия
0:0
закончен
21:45
ЛатвияСеверная Македония
0:2
закончен
КХЛ регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
2:3
закончен
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
3:2 (Б)
закончен
19:00
НефтехимикДинамо Р
4:0
закончен
19:30
СеверстальЦСКА
0:4
закончен
19:30
ВитязьДинамо М
4:1
закончен
ЧМ2019 (м)
10:30
ЯпонияЧерногория
65:80
закончен
11:00
Доминиканская РеспубликаЛитва
55:74
закончен
11:00
ИорданияСенегал
79:77
закончен
11:30
ЧехияГреция
77:84
закончен
14:30
ТурцияНовая Зеландия
101:102
закончен
15:00
ФранцияАвстралия
98:100
закончен
15:00
ГерманияКанада
82:76
закончен
15:30
СШАБразилия
89:73
закончен
" aria-hidden="true">
U21 ЧЕ2021
20:30
Болгария U21Россия U21
0:0
2 тайм
ЧЕ2020 - квалификация
21:45
ЧерногорияЧехия
0:0
1 тайм
21:45
АнглияКосово
0:1
1 тайм
21:45
ЛюксембургСербия
0:0
1 тайм
21:45
ЛитваПортугалия
0:0
1 тайм
21:45
МолдавияТурция
0:0
1 тайм
21:45
ФранцияАндорра
0:0
1 тайм
21:45
АлбанияИсландия
0:0
1 тайм
КХЛ регулярный чемпионат
12:30
АдмиралТрактор
2:1
закончен
19:00
ЛокомотивХК Сочи
2:1
закончен
19:30
СКАСибирь
3:2
3 период
19:30
СпартакАвангард
2:2 (ОТ)
овертайм
ЧМ2019 (м)
14:00
АргентинаСербия
97:87
закончен
16:00
ИспанияПольша
90:78
закончен
" aria-hidden="true">
КХЛ регулярный чемпионат
12:00
АмурБарыс
п12.96x4.1п22.23
12:30
АдмиралТрактор
п12.42x3.74п22.86
19:00
НефтехимикМеталлург Мг
п13.35x4.22п22.02
19:00
СеверстальЙокерит
п14.02x4.51п21.79
19:00
ТорпедоЦСКА
п15.7x4.95п21.53
ЧМ2019 (м)
14:00
СШАФранция
п11.28xп23.68
16:00
АвстралияЧехия
п11.16xп25.24
Смотреть все события
Болгария U21 Россия U21

Уничтожить лидера: Россия против Болгарии в отборе Евро. LIVE

Отбор на молодежный Евро-2021. Болгария — Россия. ОНЛАЙН

Сборная России во главе с нападающим Федором Чаловым играет на выезде с командой Болгарии в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы — 2021. Болгары на данный момент возглавляют группу 5, а россияне располагаются на третьем месте. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Группа 5. 2-й тур  |   10 сентября 20:30   |  2 тайм
Болгария U21
0:0
Россия U21
Стадион «Славия», София | Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария)
Петков 37'
Чалов 30'
Рассказов 58'
Умяров 61'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Даниел Наумов
5 (з)   Алекс Петков 37'
19 (з)   Иван Турицов
15 (з)   Петко Христов
21 (п)   Лачезар Котев
17 (п)   Мартин Янков 46'
13 (п)   Митко Митков
4 (н)   Илья Юруков
7 (н)   Калоян Крастев
10 (н)   Станислав Иванов
9 (н)   Томислав Йорданов
12 (в)   Александр Максименко
5 (з)   Данил Степанов
3 (з)   Игорь Дивеев
16 (з)   Никита Калугин
2 (з)   Николай Рассказов 58'
4 (з)   Роман Евгеньев
7 (п)   Александр Ломовицкий
10 (п)   Иван Обляков
8 (п)   Константин Кучаев 46'
20 (п)   Наиль Умяров 61'
9 (н)   Фёдор Чалов 30'
Запасной состав
12 (в)   Иван Дюлгеров
6 (з)   Валентин Антов 46'
2 (з)   Виктор Попов
11 (п)   Здравко Димитров
8 (п)   Доминик Янков
16 (п)   Ивайло Найденов
3 (п)   Стефан Гаврилов
20 (н)   Джошкун Михайлов
18 (н)   Кристиан Добрев
23 (в)   Денис Адамов
6 (з)   Артём Голубев
15 (з)   Иван Лапшов
22 (п)   Даниил Лесовой 46'
18 (п)   Даниил Уткин
19 (п)   Роман Тугарев
21 (п)   Юрий Горшков
11 (н)   Иван Игнатьев
17 (н)   Вячеслав Грулёв
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'60
Антов пробил прямо в девятку по высокой траектории метров с сорока. Максименко на месте.
'59
Теперь уже Евгеньева сбивают, и для него вызывает медиков арбитр.
'57
Рассказов сорвал атаку соперника на левом фланге и получил предупреждение. Правда, не совсем понятно, за сам фол, или за эмоциональный выплеск после.
'55
Пришлось оказывать помощь голкиперу сборной Болгарии.
'53
Отменили гол сборной России. Игорь Дивеев замкнул передачу со стандарта. Но вратарь хозяев столкнулся с собственным защитником, а судья усмотрел атаку на вратарю.
'52
Петков возле своей штрафной фолит на Ломовицком. Опасный стандарт!
'50
Россияне держат мяч, но пока что ничего опасного это не даёт.
'48
Чалов головой замкнул передачу — выше ворот.
'46
Начался второй тайм!
'46
Вместо Кучаева выходит Лесовой.
'46
У российской же сборной замена по позиции.
'46
Хозяева усиливают оборону.
'46
По одной замене сделали команды в перерыве.
'45+1
В первой половине игры игра была примерно равной, с небольшим перевесом россиян. Всё омрачают проблемы с реализацией. Понадеемся, что во втором тайме всё сложится лучше для сборной России.
'45+1
Звучит свисток на перерыв!
'45+1
Три в три развивалась атака болгарской сборной. Иванов ошибся в передаче.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Рассказов выполнил передачу на Ломовицкого, который не поверил в пас и не побежал за мячом.
'43
Дошла до штрафной атака россиянин. Сначала она вернулась обратно вглубь, а потом Ломовицкий сумел прострелить на Чалова, который немного не попал в створ.
'41
Стадион почти пустой, и на этом фоне очень хорошо слышно российских болельщиков.
'39
Гости глубоко прессингуют, болгары не могут выйти со своей половины поля сейчас.
'37
Христов прихватил за футболку Кучаева. Это жёлтая.
'37
Крастев сумел передавить Дивеева и вышел один на один с вратарём. Максименко не дал сопернику забить, добивание тоже не получилось.
'35
Пару минут владеет мячом российская команда, но в штрафной теряет мяч.
'33
Вновь в центр поля перешла игра.
'31
Первое предупреждение в матче получает Фёдор Чалов.
'29
Угловой подавала Болгария. Ничего опасного.
'27
Да, всё в порядке с Обляковым. Пробил он с линии штрафной — рядом со штангой.
'25
Грубо сбивают Облякова. Понадобилась ему небольшая помощь медиков, но вроде бы всё нормально.
'22
Контратака россиян. Обляков делает передачу на 11-метровую отметку, где мяч подбирает Кучаев и пробивает в левый нижний угол. Точнее, немного дальше угла.
'21
Второй момент за две минуты — Минчев замыкает головой навес, но пробивает значительно выше ворот.
'20
Первое удачное действие Иванова в атаке соперников — пробил он по воротам со штрафного. Максименко без проблем забрал мяч.
'18
Плотная борьба идёт в центре поля, обмениваются соперники нарушениями правил.
'16
Снова Кучаев пробивает — на этот раз прямо рядом со штангой.
'15
Кучаев пробивает из-за пределов штрафной и попадает в защитника.
'13
Ломовицкий выкатил мяч к чужой штрафной на Степанова — наш левый защитник к мячу не успел.
'12
Защитники Болгарии здорово выбили мяч из штрафной на угловом.
'11
В борьбе в чужой штрафной не получился удар у Чалова. Но Россия зарабатывает угловой.
'10
Пытается и российская сборная атаковать, но пока что слишком много неточностей.
'8
Митков из центра поля делает передачу на Иванова — Максименко оказывается быстрее на мяче.
'6
Голову Петкова находит мяч с углового — выше ворот.
'5
Рассказов в своей штрафной проигрывает борьбу Минчеву. Первый угловой в матче — и будет он у ворот Максименко.
'3
Фёдор Чалов получил мяч на ударной позиции, но пробил неточно. Вообще же активнее начинает матч российская сборная.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды уже на поле, звучат государственные гимны.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Болгария U21 — Россия U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.