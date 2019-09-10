Болгария U21

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Трансляция
С конца
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'60
Антов пробил прямо в девятку по высокой траектории метров с сорока. Максименко на месте.
'59
Теперь уже Евгеньева сбивают, и для него вызывает медиков арбитр.
'57
'55
Пришлось оказывать помощь голкиперу сборной Болгарии.
'53
Отменили гол сборной России. Игорь Дивеев замкнул передачу со стандарта. Но вратарь хозяев столкнулся с собственным защитником, а судья усмотрел атаку на вратарю.
'52
Петков возле своей штрафной фолит на Ломовицком. Опасный стандарт!
'50
Россияне держат мяч, но пока что ничего опасного это не даёт.
'48
Чалов головой замкнул передачу — выше ворот.
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'46
'46
'45+1
В первой половине игры игра была примерно равной, с небольшим перевесом россиян. Всё омрачают проблемы с реализацией. Понадеемся, что во втором тайме всё сложится лучше для сборной России.
'45+1
Звучит свисток на перерыв!
'45+1
Три в три развивалась атака болгарской сборной. Иванов ошибся в передаче.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Рассказов выполнил передачу на Ломовицкого, который не поверил в пас и не побежал за мячом.
'43
Дошла до штрафной атака россиянин. Сначала она вернулась обратно вглубь, а потом Ломовицкий сумел прострелить на Чалова, который немного не попал в створ.
'41
Стадион почти пустой, и на этом фоне очень хорошо слышно российских болельщиков.
'39
Гости глубоко прессингуют, болгары не могут выйти со своей половины поля сейчас.
'37
'37
Крастев сумел передавить Дивеева и вышел один на один с вратарём. Максименко не дал сопернику забить, добивание тоже не получилось.
'35
Пару минут владеет мячом российская команда, но в штрафной теряет мяч.
'33
Вновь в центр поля перешла игра.
'31
'29
Угловой подавала Болгария. Ничего опасного.
'27
Да, всё в порядке с Обляковым. Пробил он с линии штрафной — рядом со штангой.
'25
Грубо сбивают Облякова. Понадобилась ему небольшая помощь медиков, но вроде бы всё нормально.
'22
Контратака россиян. Обляков делает передачу на 11-метровую отметку, где мяч подбирает Кучаев и пробивает в левый нижний угол. Точнее, немного дальше угла.
'21
Второй момент за две минуты — Минчев замыкает головой навес, но пробивает значительно выше ворот.
'20
Первое удачное действие Иванова в атаке соперников — пробил он по воротам со штрафного. Максименко без проблем забрал мяч.
'18
Плотная борьба идёт в центре поля, обмениваются соперники нарушениями правил.
'16
Снова Кучаев пробивает — на этот раз прямо рядом со штангой.
'15
Кучаев пробивает из-за пределов штрафной и попадает в защитника.
'13
Ломовицкий выкатил мяч к чужой штрафной на Степанова — наш левый защитник к мячу не успел.
'12
Защитники Болгарии здорово выбили мяч из штрафной на угловом.
'11
В борьбе в чужой штрафной не получился удар у Чалова. Но Россия зарабатывает угловой.
'10
Пытается и российская сборная атаковать, но пока что слишком много неточностей.
'8
Митков из центра поля делает передачу на Иванова — Максименко оказывается быстрее на мяче.
'6
Голову Петкова находит мяч с углового — выше ворот.
'5
Рассказов в своей штрафной проигрывает борьбу Минчеву. Первый угловой в матче — и будет он у ворот Максименко.
'3
Фёдор Чалов получил мяч на ударной позиции, но пробил неточно. Вообще же активнее начинает матч российская сборная.
'1
Поехали! Матч начался.
'0
Команды уже на поле, звучат государственные гимны.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к ЧЕ-2021: Болгария U21 — Россия U21. Это соперники по группе 5. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.