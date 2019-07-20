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Манчестер Юнайтед Интер М

Испытать резервы: «МЮ» встречается с «Интером». LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча «Манчестер Юнайтед» — «Интер»

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» встречаются в товарищеском матче Международного кубка чемпионов, который проходит в рамках подготовки к новому сезону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   20 июля 14:30   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
0:0
Интер М
Стадион «Национальный», Сингапур | Главный судья: Гопала Кришнан Летчман (Сингапур)
Брозович 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
23 (з)   Люк Шоу
38 (з)   Аксель Туанзебе
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
31 (п)   Неманья Матич
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
21 (п)   Даниэль Джеймс
11 (н)   Антони Марсьяль
10 (н)   Маркус Рашфорд
1 (в)   Самир Ханданович
6 (з)   Стефан де
33 (з)   Данило Д'Амброзио
37 (з)   Милан Шкриньяр
29 (з)    Далберт
87 (п)   Антонио Кандрева
77 (п)   Марсело Брозович 27'
5 (п)   Роберто Гальярдини
12 (п)   Стефано Сенси
21 (н)   Самуэле Лонго
70 (н)   Себастьяно Эспозито
Запасной состав
40 (в)   Жоэл Перейра
22 (в)   Серхио Ромеро
12 (з)   Крис Смоллинг
18 (з)   Эшли Янг
36 (з)   Маттео Дармиан
4 (з)   Фил Джонс
20 (з)   Диогу Далот
16 (з)   Маркос Рохо
3 (з)   Эрик Бейи
37 (п)   Джеймс Гарнер
8 (п)   Хуан Мата
39 (п)   Скотт МакТоминай
17 (п)    Фред
54 (п)   Мэйсон Гринвуд
47 (п)   Анхель Гомес
15 (п)   Андреас Перейра
44 (н)   Тахит Чон
46 (в)   Томмазо Берни
27 (в)   Даниэле Паделли
13 (з)   Андреа Раноккия
96 (з)   Микаэль Нтубе
98 (з)   Лоренцо Пирола
95 (з)   Алессандро Бастони
15 (п)   Жоау Мариу
73 (п)   Люсьен Агум
44 (п)   Иван Перишич
20 (п)   Борха Валеро
24 (п)   Николо Барелла
99 (н)   Эдоардо Вергани
61 (н)   Факундо Колидио
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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Владение мячом
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Трансляция
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'46
Замена у «Интера». Ушел с поля Лонго.
'46
Начался второй тайм!
'45+4
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Тем не менее, команды пытались атаковать и есть надежда на более голевую вторую часть противостояния.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'44
Кандрева навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где попытался пробить Далберт, но попал он в партнера по команде, который был в офсайде.
'42
Момент у «Манчестер Юнайтед»! После классно разыгранной комбинации расстреливал чужие ворота из центра штрафной Рашфорд, но отправил мяч прямо в Хандановича!
'40
Опасная подача была исполнена с углового с левого фланга в центр штрафной «Манчестер Юнайтед», где на опережение сыграл один из соперников.
'38
Момент у «Интера»! После подачи с левого фланга атаки Де Хеа ошибся на выходе и Д'Амброзио пробил головой, но умудрился с нескольких метров промазать!
'36
Лингард по центру прорвался к чужой штрафной и отпасовал на правый край чужой штрафной, откуда Джеймс неудачно попытался прострелить в центр.
'34
Пауза на водопой в нашем матче. Жарко в Сингапуре.
'32
Люк Шоу получил пас от Марсьяля на левом краю чужой штрафной и опасно прострелил во вратарскую, где Рашфорд лишь немного не успел к мячу.
'30
Даниэль Джеймс проиграл единоборство Шкриньяру в центре поля, после чего был вынужден фолить против игрока «Интера».
'28
Рашфорд неудачно на исполнение пробил со штрафного метров с 23-х в стенку из футболистов «Интера».
'27
Лингард прокинул себе мяч на ход в центральной зоне у чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Брозовича.
'26
Погба принялся подбрасывать мяч в чужой штрафной с целью выбраться на ударную позицию, но мяч в итоге был вынесен в падении через себя защитником.
'24
Ван-Биссака подключился к атаке своей команды по правому флангу, отпасовал вперед на Лингарда, но слишком жестко и Джесси нормально обработать мяч не сумел.
'22
Туанзебе не по правилам сыграл в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но без желтой карточки.
'20
Сенси исполнил слишком сильную и неточную подачу с углового с правого фланга. Никто из партнеров не успел на этот пас.
'18
Ван-Биссака подключился к атаке своей команды по правому флангу, попытался навесить в чужую штрафную, но угодил в ближайшего соперника.
'16
Люк Шоу получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и попытался на силу пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Хандановича.
'14
Рашфорд попытался на скорости прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе Д'Амброзио
'12
Далберт подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался прострелить в центр, но рикошетом от соперника мяч ушел за боковую линию поля в аут.
'10
Марсьяль выполнил слишком сильную и высокую подачу с углового с левого фланга. Мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'9
Рашфорд получил пас на левом краю чужой штрафной и попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'7
Матич перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной против Гальярдини, что и зафиксировал арбитр.
'5
Лучше контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед» на первых минутах нашего матча. Миланцы пока в основном обороняются.
'3
Рашфорд получил пас от Лингарда на левом фланге атаки и попытался самостоятельно прорваться в чужую штрафную мимо нескольких соперников, но быстро лишился мяча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.