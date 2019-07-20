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Трансляция
С конца
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'46
'46
Начался второй тайм!
'45+4
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Тем не менее, команды пытались атаковать и есть надежда на более голевую вторую часть противостояния.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к основному времени матча.
'44
Кандрева навесил с правого фланга атаки на левый край чужой штрафной, где попытался пробить Далберт, но попал он в партнера по команде, который был в офсайде.
'42
Момент у «Манчестер Юнайтед»! После классно разыгранной комбинации расстреливал чужие ворота из центра штрафной Рашфорд, но отправил мяч прямо в Хандановича!
'40
Опасная подача была исполнена с углового с левого фланга в центр штрафной «Манчестер Юнайтед», где на опережение сыграл один из соперников.
'38
Момент у «Интера»! После подачи с левого фланга атаки Де Хеа ошибся на выходе и Д'Амброзио пробил головой, но умудрился с нескольких метров промазать!
'36
Лингард по центру прорвался к чужой штрафной и отпасовал на правый край чужой штрафной, откуда Джеймс неудачно попытался прострелить в центр.
'34
Пауза на водопой в нашем матче. Жарко в Сингапуре.
'32
Люк Шоу получил пас от Марсьяля на левом краю чужой штрафной и опасно прострелил во вратарскую, где Рашфорд лишь немного не успел к мячу.
'30
Даниэль Джеймс проиграл единоборство Шкриньяру в центре поля, после чего был вынужден фолить против игрока «Интера».
'28
Рашфорд неудачно на исполнение пробил со штрафного метров с 23-х в стенку из футболистов «Интера».
'27
'26
Погба принялся подбрасывать мяч в чужой штрафной с целью выбраться на ударную позицию, но мяч в итоге был вынесен в падении через себя защитником.
'24
Ван-Биссака подключился к атаке своей команды по правому флангу, отпасовал вперед на Лингарда, но слишком жестко и Джесси нормально обработать мяч не сумел.
'22
Туанзебе не по правилам сыграл в борьбе за мяч поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но без желтой карточки.
'20
Сенси исполнил слишком сильную и неточную подачу с углового с правого фланга. Никто из партнеров не успел на этот пас.
'18
Ван-Биссака подключился к атаке своей команды по правому флангу, попытался навесить в чужую штрафную, но угодил в ближайшего соперника.
'16
Люк Шоу получил пас на левом фланге атаки у чужой штрафной и попытался на силу пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Хандановича.
'14
Рашфорд попытался на скорости прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе Д'Амброзио
'12
Далберт подключился к атаке своей команды по левому флангу, попытался прострелить в центр, но рикошетом от соперника мяч ушел за боковую линию поля в аут.
'10
Марсьяль выполнил слишком сильную и высокую подачу с углового с левого фланга. Мяч перелетел через всех партнеров по команде.
'9
Рашфорд получил пас на левом краю чужой штрафной и попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'7
Матич перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной против Гальярдини, что и зафиксировал арбитр.
'5
Лучше контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед» на первых минутах нашего матча. Миланцы пока в основном обороняются.
'3
Рашфорд получил пас от Лингарда на левом фланге атаки и попытался самостоятельно прорваться в чужую штрафную мимо нескольких соперников, но быстро лишился мяча.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча Международного кубка чемпионов: «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.