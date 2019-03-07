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Урал Спартак

За полуфинал: «Спартак» бьется с «Уралом». LIVE

Онлайн матча 1/4 финала Олимп Кубка России «Урал» — «Спартак»

Московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» играют в ответном матче 1/4 финала Олимп Кубка России по футболу. Первая встреча, которая прошла на поле красно-белых, завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/4 финала. 2-й матч  |   07 марта 17:00   |  1 тайм
Урал
0:0
Спартак
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
19 (з)   Денис Поляков
27 (з)   Михаил Меркулов
8 (з)   Стефан Страндберг
15 (п)   Денис Кулаков
13 (п)   Петрюс Бумаль
58 (п)   Отман Эль-Кабир
44 (п)   Андрей Егорычев
17 (п)   Николай Димитров
10 (н)   Эрик Бикфалви
88 (н)   Павел Погребняк
57 (в)   Александр Селихов
6 (з)    Айртон
92 (з)   Николай Рассказов
14 (з)   Георгий Джикия
16 (з)   Сальваторе Боккетти
8 (п)   Денис Глушаков
7 (п)   Аяз Гулиев
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
9 (н)    Зе
37 (н)   Георгий Мелкадзе
12 (н)   Луис Адриано
Запасной состав
77 (в)   Олег Баклов
2 (з)   Шамсиддин Шанбиев
3 (з)   Вараздат Ароян
4 (з)   Сергей Брызгалов
6 (з)   Грегор Балажиц
7 (з)   Александр Данцев
14 (п)   Юрий Бавин
21 (п)   Марко Араторе
70 (п)   Илья Жигулёв
94 (п)   Анатолий Катрич
11 (н)   Владимир Ильин
20 (н)   Андрей Панюков
31 (в)   Антон Шитов
98 (в)   Александр Максименко
39 (з)   Павел Маслов
56 (з)   Илья Гапонов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
15 (п)   Максим Глушенков
47 (п)   Роман Зобнин
54 (п)   Наиль Умяров
88 (п)   Александр Ташаев
94 (п)   Софьян Ханни
99 (н)   Педро Роша
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'5
Спартаковцы после перехвата провели быструю атаку. Мелкадзе получил передачу у штрафной и сделал скидку под удар Гулиеву — Годзюр уверенно забрал мяч.
'3
В центре поля идёт борьба на первых минутах, спартаковцы стараются наладить контроль над мячом.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Урал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.