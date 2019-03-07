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Трансляция
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'5
Спартаковцы после перехвата провели быструю атаку. Мелкадзе получил передачу у штрафной и сделал скидку под удар Гулиеву — Годзюр уверенно забрал мяч.
'3
В центре поля идёт борьба на первых минутах, спартаковцы стараются наладить контроль над мячом.
'1
Матч начался! Спартаковцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России: «Урал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.