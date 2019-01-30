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Трансляция
С конца
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'7
Гости стараются при первой возможности отодвигать игру от своих ворот, переходя на чужую половину поля большими силами.
'5
Кьер разрушил каталонскую игру в стенку в исполнении Альбы и Месси на подступах к штрафной площади «Севильи».
'3
Силлессен мяч забрал в руки после контратаки гостей с ударом Сарабии от радиуса штрафной площади!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли севильцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка Испании: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победила «Севилья» — 2:0.