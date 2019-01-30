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Барселона Севилья

Борьба за полуфинал: Промес против «Барселоны». LIVE

Онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» - «Севилья»

«Барселона» принимает «Севилью» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
1/4 финала. 2-й матч  |   30 января 23:30   |  1 тайм
Барселона
0:0
Севилья
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
20 (з)   Серхи Роберто
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Артур Рамос
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
13 (в)   Хуан Сориано
23 (з)   Гильерме Арана
3 (з)   Серджи Гомес
4 (з)   Симон Кьер
6 (з)   Даниэл Каррису
10 (п)   Эвер Банега
7 (п)   Роке Меса
17 (п)   Пабло Сарабия
5 (п)   Ибраим Амаду
21 (н)   Квинси Промес
12 (н)   Андре Силва
Запасной состав
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
24 (з)   Томас Вермален
19 (п)   Кевин-Принс Боатенг
21 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
14 (н)    Малком
1 (в)   Томаш Вацлик
25 (з)   Габриэль Меркадо
40 (з)   Хави Васкес
20 (п)   Марко Рог
22 (п)   Франко Васкес
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
41 (н)   Бриан Хиль
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'7
Гости стараются при первой возможности отодвигать игру от своих ворот, переходя на чужую половину поля большими силами.
'5
Кьер разрушил каталонскую игру в стенку в исполнении Альбы и Месси на подступах к штрафной площади «Севильи».
'3
Силлессен мяч забрал в руки после контратаки гостей с ударом Сарабии от радиуса штрафной площади!
'1
Матч начался! Мяч с центра поля разыграли севильцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка Испании: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени. В первом матче победила «Севилья» — 2:0.