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Трансляция
С конца
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'44
Плиев дотянулся до мяча и снял подачу с фланга, помешав Педро Роше убежать на ворота Песьякова.
'42
Паршивлюк с фланга выполнил подачу в центр штрафной, мяч прилетел в руки Максименко.
'40
'37
По-прежнему много борьбы в центре поля. Видно, что команды находятся под нагрузками.
'35
Мельгарехо с правого края вошёл штрафную, дошёл до лицевой и прострелил в центр! Партнёрам не удалось замкнуть.
'33
Луис Адриано рухнул в борьбе с Ингасоном. Но всё было чисто — арбитр грамотно разобрался.
'31
Зуев с углового навесил на ближнюю штангу, Максименко сумел забрать мяч в руки.
'29
Ташаев со штрафного выполнил подачу во вратарскую, Джикия не сумел головой переправить мяч в дальний угол.
'27
'25
Опасно! Песьяков завозился в штрафной и потерял, Луис Адриано сделал передачу в центр, Роша бил по пустым воротам, но защитник подстраховал голкипера!
'23
«Ростов» отошёл в оборону, стараясь ловить соперника на контратаках. Пока мало моментов в игре.
'21
Луис Адриано! Со штрафного целил в верхний угол ворот, Песьяков кулаками отразил мяч в сторону!
'20
Луис Адриано поставил корпус и вынудил соперника нарушить правила. До ворот метров 25.
'18
Спартаковцы перекатывают мяч в центре поля, но никак не могут подойти к чужим воротам.
'16
Айртон! Дошёл до штрафной и пробил верхом — мяч просвистел над перекладиной.
'14
Паршивлюк рванул в свободную зону и пробил из-за пределов штрафной! Мяч застрял в ногах спартаковцев.
'12
Спартаковцы ответили контратакой. Ташаев прострелил с левого края, но Мельгарехо неудачно обработал мяч и упустил его за лицевую.
'10
Щадин подключился к атаке и выполнил подачу в центр штрафной! Джикия вынес мяч далеко в сторону.
'8
Паршивлюк не успел к мячу и ударил по ногам Айртона. Бразилец поднялся с газона и готов продолжить игру.
'6
Хороший темп в игре, мяч ходит от одной штрафной до другой.
'4
Ташаев бросил в прорыв по флангу Педро Рошу, бразилец догнал мяч у лицевой и прострелил в центр! Ростовчане отбились.
'2
Ростовчане сразу перешли в атаку. Зайнутдинов пробил из угла штрафной, попал в соперника и заработал угловой.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.