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Испания / Примера
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БетисЖирона
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ВильярреалАтлетик Б
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ЛевантеВальядолид
2:0
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20:30
Райо ВальеканоРеал Сосьедад
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22:45
БарселонаЛеганес
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Италия / Серия А
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ФрозинонеАталанта
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Англия / Премьер-лига
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Хаддерсфилд ТаунМанчестер Сити
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ФулхэмТоттенхэм Хотспур
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Франция / Лига 1
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РеннМонпелье
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АнжеНант
1:0
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19:00
КанМарсель
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21:00
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Германия / Бундеслига
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НюрнбергГерта
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20:00
Шальке-04Вольфсбург
2:1
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НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
8:5
закончен
23:00
Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
3:0
закончен
00:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
3:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
2:4
закончен
05:30
Эдмонтон ОйлерзКаролина Харрикейнз
4:7
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
93:84
закончен
15:00
Химки Цмоки-Минск
70:50
закончен
18:00
Зенит ЦСКА
93:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
120:95
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
95:103
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
116:114
закончен
Лыжный спорт / 7-й этап Кубка мира
11:30
Гонка 10 км. Классический стиль
1
Тереза Йохауг (Норвегия)
29:53.7
2
Эбба Андерсон (Швеция)
+48.4
3
Наталья Непряева (Россия)
+56.7
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
14:15
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
36.43,8
2
Юлиан Эберхард (Австрия)
+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
закончен
Биатлон /
16:40
Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт
1
Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
2
Ингрид Тандерволд (Норвегия)
+4,9 (0)
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+13,9 (0)
закончен
Гандбол / Чемпионат мира. Матч за 13-е место
17:30
Россия - Катар
28:34
закончен
Фонбет Кубок Матч Премьер
20:00
Спартак МРостов
0:1
1 тайм
Кубок Азии
17:00
АвстралияУзбекистан
0:0 (4:2)
закончен
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
0:2
закончен
22:30
ЮвентусКьево
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
3:1
2 период
19:30
Динамо МСеверсталь
0:0
2 период
19:30
ЙокеритНефтехимик
0:2
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
0:3
1 четверть
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Теннис / Australian Open. Мужчины, 1/8 финала
12:00
Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 15)
6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАвангард
не начался
12:00
АмурСибирь
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
не начался
17:00
АвтомобилистТрактор
не начался
17:00
Металлург МгБарыс
не начался
19:30
ЛокомотивЦСКА
не начался
19:30
СКАДинамо Мн
не начался
20:30
Динамо РСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:30
Оттава СенаторзАризона Койотс
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксНью-Йорк Айлендерс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзДетройт Ред Уингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзКаролина Харрикейнз
не начался
Еврокубок
21:00
Монако Партизан
не начался
22:00
Альба Ритас
не начался
23:00
АСВЕЛ Фрапорт Скайлайнерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Спартак М Ростов

РПЛ в Катаре: «Спартак» пропустил от «Ростова». LIVE

Онлайн-трансляция матча Кубка Матч Премьер «Спартак» — «Ростов»

В Катаре в рамках ФОНБЕТ Кубка Матч Премьер встречаются московский «Спартак» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
Фонбет Кубок Матч Премьер. 1-й тур  |   21 января 20:00   |  1 тайм
Спартак М
0:1
Ростов
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Гулиев 27'
Кьяртанссон 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
98 (в)   Александр Максименко
6 (з)    Айртон
14 (з)   Георгий Джикия
29 (з)   Илья Кутепов
92 (з)   Николай Рассказов
7 (п)   Аяз Гулиев 27'
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
54 (п)   Наиль Умяров
88 (п)   Александр Ташаев
12 (н)   Луис Адриано
99 (н)   Педро Роша
30 (в)   Сергей Песьяков
24 (з)   Иван Новосельцев
15 (з)   Сверрир Ингасон
33 (з)   Константин Плиев
4 (з)   Сергей Паршивлюк
92 (п)   Артём Щадин
84 (п)   Александр Гацкан
20 (п)   Бактийор Зайнутдинов
8 (п)   Александр Гулевский
10 (п)   Александр Зуев
23 (н)   Видар Кьяртанссон 40'
Запасной состав
31 (в)   Антон Шитов
23 (з)   Дмитрий Комбаров
39 (з)   Павел Маслов
56 (з)   Илья Гапонов
8 (п)   Денис Глушаков
15 (п)   Максим Глушенков
22 (п)   Михаил Игнатов
27 (п)   Александр Ломовицкий
94 (п)   Софьян Ханни
37 (н)   Георгий Мелкадзе
31 (в)   Илья Абаев
48 (в)   Сергей Айдаров
3 (з)   Мацей Вилюш
5 (з)   Деннис Хаджикадунич
87 (з)   Максим Сухомлинов
81 (з)   Михаил Осинов
25 (з)   Арсений Логашов
11 (п)   Алексей Ионов
17 (п)   Антон Салетрос
18 (п)   Александр Трошечкин
77 (п)   Дмитрий Скопинцев
71 (п)   Данил Глебов
9 (н)   Бьорн Сигурдарсон
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'44
Плиев дотянулся до мяча и снял подачу с фланга, помешав Педро Роше убежать на ворота Песьякова.
'42
Паршивлюк с фланга выполнил подачу в центр штрафной, мяч прилетел в руки Максименко.
'40
ГОЛ! Ростовчане после перехвата убежали три в два! Кьяртанссон дошёл до штрафной, показал, что будет делать передачу, а сам пробил на исполнение точно в угол!
'37
По-прежнему много борьбы в центре поля. Видно, что команды находятся под нагрузками.
'35
Мельгарехо с правого края вошёл штрафную, дошёл до лицевой и прострелил в центр! Партнёрам не удалось замкнуть.
'33
Луис Адриано рухнул в борьбе с Ингасоном. Но всё было чисто — арбитр грамотно разобрался.
'31
Зуев с углового навесил на ближнюю штангу, Максименко сумел забрать мяч в руки.
'29
Ташаев со штрафного выполнил подачу во вратарскую, Джикия не сумел головой переправить мяч в дальний угол.
'27
Гулиев далековато отпустил от себя мяч и в подкате ударил по ногам Гацкана. Жёлтая карточка.
'25
Опасно! Песьяков завозился в штрафной и потерял, Луис Адриано сделал передачу в центр, Роша бил по пустым воротам, но защитник подстраховал голкипера!
'23
«Ростов» отошёл в оборону, стараясь ловить соперника на контратаках. Пока мало моментов в игре.
'21
Луис Адриано! Со штрафного целил в верхний угол ворот, Песьяков кулаками отразил мяч в сторону!
'20
Луис Адриано поставил корпус и вынудил соперника нарушить правила. До ворот метров 25.
'18
Спартаковцы перекатывают мяч в центре поля, но никак не могут подойти к чужим воротам.
'16
Айртон! Дошёл до штрафной и пробил верхом — мяч просвистел над перекладиной.
'14
Паршивлюк рванул в свободную зону и пробил из-за пределов штрафной! Мяч застрял в ногах спартаковцев.
'12
Спартаковцы ответили контратакой. Ташаев прострелил с левого края, но Мельгарехо неудачно обработал мяч и упустил его за лицевую.
'10
Щадин подключился к атаке и выполнил подачу в центр штрафной! Джикия вынес мяч далеко в сторону.
'8
Паршивлюк не успел к мячу и ударил по ногам Айртона. Бразилец поднялся с газона и готов продолжить игру.
'6
Хороший темп в игре, мяч ходит от одной штрафной до другой.
'4
Ташаев бросил в прорыв по флангу Педро Рошу, бразилец догнал мяч у лицевой и прострелил в центр! Ростовчане отбились.
'2
Ростовчане сразу перешли в атаку. Зайнутдинов пробил из угла штрафной, попал в соперника и заработал угловой.
'1
Матч начался! Ростовчане разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.