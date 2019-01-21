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Вновь Шомуродов! Порвался Эльдор по левому флангу, придержал мяч и отдал пас на Хамдамова. Тот мог сыграть правее, но предпочел пробить с линии штрафной — сильно выше ворот.
Шомуродов потерял мяч рядом с чужой штрафной. Быстро разогнался Эльдор, не хватило техники.
Зотеев накрутил финтами Мабиля, а тот ударил узбеку по ногам. Просит узбекистанский защитник играть спокойнее австралийца.
Больше владеют мячом австралийцы, но в атаке интереснее выглядят узбекистанцы. Команда Грэма Арнольда пока не создала ни одного голевого момента.
Макларен у края штрафной попытался переиграть Хашимова, перебросил его и упал. Нет нарушения правил, считает арбитр.
Макларен ворвался в штрафную, увидел Бехич его подключение и выполнил длинный кросс. Вовремя на выходе сыграл Нестеров.
Немного прихрамывает узбек, но игру продолжит.
Еще один фол со стороны австралийцев. Ирвайн грубо въехал Машарипову по ногам сзади. Без желтой.
Все в порядке с узбекистанским форвардом «Ростова». Может он продолжить игру.
Шомуродов упал после столкновения с Сэйнсбари. Держится за поясницу Эльдор.
Бехич открылся в чужой штрафной, сразу же последовал пас в сторону австралийца, но сыграл рукой 16-й номер сборной Австралии.
Последовал длинный заброс на Машарипова. Перехватил мяч Грант и хотел уже убежать в контратаку. Не дал этого сделать Зотеев, выбивший мяч в аут.
Бехич сходи пробил из-за пределов штрафной. Нестеров легко с этим ударом справляется.
Вновь взяли мяч под свой контроль австралийцы. Узбеки высоко обороняются.
Нестеров сыграл коротким пасом через Шукурова, тот сильно отдал обратно. Не самая удачная передача в адрес вратаря, но Игнатий справился.
Зотеев оказался у чужой штрафной, хотел отыграть на Шомуродова, но защитник сборной Австралии передачу прервал.
Развернул атаку Шомуродов, отдал на Ахмедова, тот сыграл правее, и все — на этом быстрый выпад завершился. В позиционную атакую уходят узбекистанцы.
Традиционно на этом турнире узбекистанцы стараются развить атаку через правый фланг. Пас Ахмедова был заблокирован.
Штрафной зарабатывают австралийцы на чужой половине поля. Последовала подача на Гранта. Неточно.
Миллиган предпринял попытку пробить издали — попал в защитника.
Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Австралии и Узбекистана.
Сборная Узбекистана:
Вратарь: Игнатий Нестеров;
Даврон Хашимов, Олег Зотеев, Ислам Тухтахуджаев, Анзур Исмаилов, Отабек Шукуров, Достонбек Хамдамов, Жавохир Сидиков, Одил Ахмедов, Жалолиддин Машарипов, Эльдор Шомуродов.
Стартовые составы команд. Сборная Австралии:
Вратарь: Мэтью Райан;
Райан Грант, Азиз Бехич, Милош Дегенек, Трент Сэйнсбари, Джексон Ирвайн, Марк Миллигэн, Томас Рогич, Кристофер Икономидис, Авер Мабиль, Джейми Макларен.
Встреча начнется в 17.00 мск.
В матче 1/8 финала Кубка Азии встречаются сборные Австралии и Узбекистана, занявшие вторые места в своих подгруппах. Вместе с вами за ходом матча будет следить Андрей Сенченко.