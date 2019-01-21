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Эбба Андерсон (Швеция)
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Наталья Непряева (Россия)
+56.7
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
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Масс-старт 15 км, мужчины
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Йоханнес Бё (Норвегия)
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Юлиан Эберхард (Австрия)
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3
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+2,8
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Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт
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Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
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Ингрид Тандерволд (Норвегия)
+4,9 (0)
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Кубок Азии
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ДженоаМилан
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СпартакТорпедо
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Динамо МСеверсталь
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Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
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Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
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Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
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Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
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Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
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Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
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Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
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23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
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01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
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Теннис / Australian Open. Мужчины, 1/8 финала
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6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3
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АдмиралАвангард
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12:00
АмурСибирь
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14:30
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Металлург МгБарыс
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АСВЕЛ Фрапорт Скайлайнерс
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Торонто РэпторсСакраменто Кингз
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04:00
Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Финикс СанзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Австралия Узбекистан

Борьба за 1/4: Узбекистан против Австралии в Кубке Азии. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Азии Австралия — Узбекистан

В матче 1/8 финала Кубка Азии по футболу встречаются занявшие вторые места в своих группах сборные Австралии и Узбекистана. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
1/8 финала  |   21 января 17:00   |  1 тайм
Австралия
0:0
Узбекистан
Стадион «Шейх Халифа», Аль-Айн | Главный судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар)
Рогич 20'
Бехич 25'
Тухтахуджаев 2'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Мэтью Райан
4 (з)   Райан Грант
16 (з)   Азиз Бехич 25'
2 (з)   Милош Дегенек
20 (з)   Трент Сэйнсбари
22 (п)   Джексон Ирвайн
5 (п)   Марк Миллигэн
23 (п)   Томас Рогич 20'
15 (п)   Кристофер Икономидис
21 (н)   Авер Мабиль
9 (н)   Джейми Макларен
1 (в)   Игнатий Нестеров
6 (з)   Даврон Хашимов
13 (з)   Олег Зотеев
20 (з)   Ислам Тухтахуджаев 2'
5 (з)   Анзур Исмаилов
19 (п)   Отабек Шукуров
17 (п)   Достонбек Хамдамов
22 (п)   Жавохир Сидиков
9 (п)   Одил Ахмедов
11 (п)   Жалолиддин Машарипов
14 (н)   Эльдор Шомуродов
Запасной состав
12 (в)   Митчелл Ланжерак
18 (в)   Даниэль Вукович
3 (з)   Александер Герсбах
6 (з)   Мэттью Юрман
19 (з)   Джош Рисдон
7 (п)   Мэтью Леки
8 (п)   Массимо Луонго
11 (п)   Эндрю Наббаут
13 (п)   Джеймс Джегго
17 (п)   Мохаммад Мустафа
10 (н)   Робби Круз
14 (н)   Апостолос Янну
12 (в)   Санжар Кувватов
21 (в)   Уткир Юсупов
2 (з)   Акмал Шорахмедов
3 (з)   Достонбек Турсунов
4 (з)   Фаррух Сайфиев
15 (з)   Егор Кримец
8 (п)   Икрам Алибаев
16 (п)   Азизбек Тургунбаев
18 (п)   Фозиль Мусаев
23 (п)   Одил Хамробеков
7 (н)   Сардор Рашидов
10 (н)   Марат Бикмаев
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'36

Вновь Шомуродов! Порвался Эльдор по левому флангу, придержал мяч и отдал пас на Хамдамова. Тот мог сыграть правее, но предпочел пробить с линии штрафной — сильно выше ворот.

'33

Шомуродов потерял мяч рядом с чужой штрафной. Быстро разогнался Эльдор, не хватило техники.

'32

Зотеев накрутил финтами Мабиля, а тот ударил узбеку по ногам. Просит узбекистанский защитник играть спокойнее австралийца.

'30

Больше владеют мячом австралийцы, но в атаке интереснее выглядят узбекистанцы. Команда Грэма Арнольда пока не создала ни одного голевого момента.

'28

Момент! Машарипов сместился с левого фланга в центр, отдал на Сидикова, а тот пробил издали. Рядом со штангой!

'26

Хашимов получил по ногам от Бехича. Бехич в свою очередь получил желтую.

'24

Макларен у края штрафной попытался переиграть Хашимова, перебросил его и упал. Нет нарушения правил, считает арбитр.

'23

Макларен ворвался в штрафную, увидел Бехич его подключение и выполнил длинный кросс. Вовремя на выходе сыграл Нестеров.

'21

Немного прихрамывает узбек, но игру продолжит.

'20

И вновь австралийцы нарушают правила, и вновь в роли пострадавшего оказался Машарипов. Ударил ему по ногам Рогич, за что был наказан «горчичником».

'19

Еще один фол со стороны австралийцев. Ирвайн грубо въехал Машарипову по ногам сзади. Без желтой.

'18

Все в порядке с узбекистанским форвардом «Ростова». Может он продолжить игру.

'17

Шомуродов упал после столкновения с Сэйнсбари. Держится за поясницу Эльдор.

'16

Бехич открылся в чужой штрафной, сразу же последовал пас в сторону австралийца, но сыграл рукой 16-й номер сборной Австралии.

'14

Последовал длинный заброс на Машарипова. Перехватил мяч Грант и хотел уже убежать в контратаку. Не дал этого сделать Зотеев, выбивший мяч в аут.

'11

Бехич сходи пробил из-за пределов штрафной. Нестеров легко с этим ударом справляется.

'10

И едва не принесло это плоды! Опасно сейчас было. Шомуродов прорвался по левому флангу, обыграл на замахе защитника и вышел один на один с вратарем. Но не смог форвард «Ростова» переиграть Райана.

'9

Вновь взяли мяч под свой контроль австралийцы. Узбеки высоко обороняются.

'7

Нестеров сыграл коротким пасом через Шукурова, тот сильно отдал обратно. Не самая удачная передача в адрес вратаря, но Игнатий справился.

'6

Зотеев оказался у чужой штрафной, хотел отыграть на Шомуродова, но защитник сборной Австралии передачу прервал.

'5

Развернул атаку Шомуродов, отдал на Ахмедова, тот сыграл правее, и все — на этом быстрый выпад завершился. В позиционную атакую уходят узбекистанцы.

'4

Традиционно на этом турнире узбекистанцы стараются развить атаку через правый фланг. Пас Ахмедова был заблокирован.

'3

Штрафной зарабатывают австралийцы на чужой половине поля. Последовала подача на Гранта. Неточно.

'2

Миллиган предпринял попытку пробить издали — попал в защитника.

'1

Звучит стартовый свисток. Матч начался.

16:55

Вышли команды на поле. Звучат национальные гимны Австралии и Узбекистана.

16:50

Сборная Узбекистана:

Вратарь: Игнатий Нестеров;

Даврон Хашимов, Олег Зотеев, Ислам Тухтахуджаев, Анзур Исмаилов, Отабек Шукуров, Достонбек Хамдамов, Жавохир Сидиков, Одил Ахмедов, Жалолиддин Машарипов, Эльдор Шомуродов.

16:45

Стартовые составы команд. Сборная Австралии:

Вратарь: Мэтью Райан;

Райан Грант, Азиз Бехич, Милош Дегенек, Трент Сэйнсбари, Джексон Ирвайн, Марк Миллигэн, Томас Рогич, Кристофер Икономидис, Авер Мабиль, Джейми Макларен.

16:35

Встреча начнется в 17.00 мск.

16:30

В матче 1/8 финала Кубка Азии встречаются сборные Австралии и Узбекистана, занявшие вторые места в своих подгруппах. Вместе с вами за ходом матча будет следить Андрей Сенченко.