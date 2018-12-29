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Онлайн-трансляция матча шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» — «Селтик»
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Лестер СитиКардифф Сити
не начался
18:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
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18:00
УотфордНьюкасл Юнайтед
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ЛиверпульАрсенал
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
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00:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
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Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
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03:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
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03:30
Атланта ХоуксКливленд Кавальерс
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04:00
Юта ДжазНью-Йорк Никс
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Мемфис ГриззлизБостон Селтикс
не начался
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Финикс СанзДенвер Наггетс
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15:00
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не начался
16:00
ХК СочиСпартак
не начался
17:00
ЛокомотивДинамо Мн
не начался
17:30
АвангардБарыс
не начался
17:30
ЦСКАТорпедо
не начался
18:00
Динамо РДинамо М
не начался
19:00
СлованЙокерит
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04:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
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Орландо МэджикДетройт Пистонс
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02:00
Торонто РэпторсЧикаго Буллз
не начался
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Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
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Джеррард в огне: «Рейнджерс» бьется с «Селтиком». LIVE

Онлайн-трансляция матча шотландской Премьер-лиги «Рейнджерс» — «Селтик»

«Рейнджерс» под руководством легенды Стивена Джеррарда встречается с «Селтиком» в матче 21-го тура шотландской Премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   29 декабря 15:57   |  
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'21

Альфредо Морелос опасно выбежал один на один с вратарем после длинного заброса на чужую половину поля! Колумбиец пробил мимо голкипера, метя в дальний угол, но немного не попал! Опасно!

'18

Опасно! Вратарь Крэйг Гордон спасает «Селтик» от пропущенного мяча! Защитник «Рейнджерс» Коннор Голдсон опасно пробил из пределов штрафной — мяч удобно лег ему на ногу после углового, но голкипер успел прыгнуть в сторону и отбить мяч!

'15

«Рейнджерс» в кои-то веки перехватил инициативу на своем поле. Теперь «Селтик» вынужден попеременно отбиваться от атак.

'12

Полузащитник «Селтика» Скотт Браун очень опасно въехал шипами в голень нападающего «Рейнджерс» Даниэла Кандеяша, но перед этим попал в мяч, так что судья не стал давать желтой.

'9

«Рейнджерс» зарабатывает два угловых подряд, но никак не может извлечь из этого пользы. Последняя подача отправляет мяч просто на сетку ворот «Селтика». Похоже, надо сменить подающего.

'7

Полузащитник «Селтика» Райан Кристи пробил с дальней дистанции с правой ноги — мимо. Все-таки он левоногий футболист.

'5

«Селтик» пока явно активнее хозяев поля, которые не выигрывали у своего принципиального соперника с 2012 года. Постоянные атаки (хоть и пока без опасных ударов) нагнетают обстановку у ворот «Рейнджерс».

'3

Новичок «Селтика» Майки Джонс пронесся по левому флангу и попытался обыграть сразу нескольких защитников. Вышколенные Джеррардом «Рейнджерс» дерзкого молодца не пропустили.

'1

Матч начался!

15:32

Стартовый состав «Селтика»:

15:31

Стартовый состав «Рейнджерс»:

15:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Рейнджерс» под руководством легенды Стивена Джеррарда встречаются с «Селтиком» в матче 21-го тура шотландской Премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.