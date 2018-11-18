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Трансляция
С конца
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'13
Налдо выпрыгнул после навеса с углового и опасно пробил головой — рядом со штангой!
'11
Шатов ворвался в штрафную слева, прошёл к лицевой и прострелил, но гостям удалось выбить мяч.
'10
Анюкова толкнул Бенталеб в штрафной «Зенита» в борьбе за мяч.
'8
В официальных матчах, между прочим, Краневиттер не забивал ни разу пока что.
'6
'3
В невысоком темпе начинается матч. К чужим штрафным игроки пока не подходят.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Шальке-04». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.