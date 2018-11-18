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Милуоки БаксДенвер Наггетс
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Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОклахома-Сити Тандер
не начался
Зенит Шальке-04

Битва под крышей: «Зенит» принимает «Шальке». LIVE

Онлайн товарищеского матча «Зенит» — «Шальке»

Санкт-Петербургский «Зенит» принимает «Шальке-04» из немецкого Гельзенкирхена в товарищеском матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
  |   18 ноября 15:00   |  1 тайм
Зенит
1:0
Шальке-04
Стадион «Санкт-Петербург», Санкт-Петербург | Главный судья:
Краневиттер 6'
Подробная статистика матча
Основные составы
41 (в)   Михаил Кержаков
28 (з)   Евгений Чернов
80 (з)   Илья Скроботов
6 (з)   Бранислав Иванович
2 (з)   Александр Анюков
15 (з)   Эльмир Набиуллин
33 (п)    Эрнани
8 (п)   Матиас Краневиттер 6'
27 (п)   Магомед Оздоев
17 (п)   Олег Шатов
11 (н)   Себастьян Дриусси
34 (в)   Михаэль Лангер
14 (з)   Абдул Баба
29 (з)    Налдо
24 (з)   Бастиан Очипка
10 (п)   Набиль Бенталеб
6 (п)   Омар Маскарель
11 (п)   Нассим Буджеллаб
19 (п)   Луис Самсон
25 (п)   Сандро Плехаты
9 (н)   Франко Ди
22 (н)   Стивен Скрыбски
Запасной состав
1 (в)   Юрий Лодыгин
3 (з)   Денис Терентьев
38 (п)   Леон Мусаев
74 (п)   Сергей Иванов
84 (н)   Илья Воробьёв
Самоечитаемое
Трансляция
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'13
Налдо выпрыгнул после навеса с углового и опасно пробил головой — рядом со штангой!
'11
Шатов ворвался в штрафную слева, прошёл к лицевой и прострелил, но гостям удалось выбить мяч.
'10
Анюкова толкнул Бенталеб в штрафной «Зенита» в борьбе за мяч.
'8
В официальных матчах, между прочим, Краневиттер не забивал ни разу пока что.
'6
ГОЛ! Краневиттер получил мяч за пределами штрафной, дошёл до её линии и сильным ударом попал точно в девятку! Отличный удар получился у Матиаса.
'3
В невысоком темпе начинается матч. К чужим штрафным игроки пока не подходят.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Шальке-04». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.