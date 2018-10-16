'27

ГОЛ! Прошла быстрая контратака у голландцев. Депай получил мяч, пробежал к штрафной и вырезал отличную передачу на Грёневельда, который оказался один на один с Миньоле и уверенно переиграл его, сильно пробив в левый нижний угол.