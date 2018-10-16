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Бельгия Нидерланды

Ничья в Брюсселе: Нидерланды сражаются с Бельгией. LIVE

Онлайн-трансляция товарищеского матча Бельгия — Нидерланды

Сборная Бельгии проводит товарищеский матч против команды Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи 1  |   16 октября 21:45   |  1 тайм
Бельгия
1:1
Нидерланды
Стадион «Руа Бодуэн», Брюссель | Главный судья:
Мертенс 5'
Грёневельд 27'
Подробная статистика матча
Основные составы
12 (в)   Симон Миньоле
21 (з)   Тимоти Кастань
5 (з)   Джейсон Денайер
20 (з)   Анга Дедрик
2 (з)   Тоби Алдервейрелд
22 (п)   Насер Шадли
8 (п)   Юри Тилеманс
6 (п)   Аксель Витсель
10 (п)   Эден Азар
9 (н)   Ромелу Лукаку
14 (н)   Дрис Мертенс 5'
1 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Дензел Дюмфрис
5 (з)   Натан Аке
6 (з)   Дейли Блинд
3 (з)   Матейс де
4 (з)   Стефан де
7 (п)   Донни ван
8 (п)   Кевин Стротман
9 (п)   Квинси Промес
10 (н)   Мемфис Депай
11 (н)   Арно Грёневельд 27'
Запасной состав
1 (в)   Тибо Куртуа
13 (в)   Коэн Кастельс
4 (з)   Венсан Компани
3 (з)   Брандон 
18 (з)   Кристиан Кабазель
15 (з)   Тома Мёнье
11 (п)   Янник Карраско
7 (п)   Ханс Ванакен
19 (п)   Деннис Прает
16 (п)   Торган Азар
23 (н)   Миши Батшуайи
23 (в)   Марко Бизот
13 (в)   Йерун Зут
15 (з)   Патрик ван
12 (з)   Ханс Хатебур
14 (п)   Френки де
16 (п)   Мартен де
17 (п)   Пабло Паулино
21 (п)   Тонни де
18 (п)   Жоржиньо Вейналдум
22 (н)   Райан Бабель
20 (н)   Стевен Бергвейн
19 (н)   Люк де
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'40
Шадли в подкате попал сопернику по ногам.
'38
Азар обработал мяч в штрафной и нанёс сильный удар с разворота — рядом со штангой получилось!
'36
Де Врей в прыжке пробил головой после навеса Депая с углового — над перекладиной пролетел мяч.
'35
Угловой зарабатывают голландцы.
'33
Промес! Получил мяч перед штрафной Квинси и сильно пробил в левый нижний угол, но попал в штангу!
'31
Кастань прострелил в штрафную на Лукаку, которому не удалось обыграть Блинда.
'29
Лукаку получил мяч в штрафной, однако защитник успел сыграть в подкате и не дал ему пробить.
'27
ГОЛ! Прошла быстрая контратака у голландцев. Депай получил мяч, пробежал к штрафной и вырезал отличную передачу на Грёневельда, который оказался один на один с Миньоле и уверенно переиграл его, сильно пробив в левый нижний угол.
'26
Боята получил мяч в штрафной после навеса с углового и рикошета и пробил в касание — рядом со штангой!
'24
В офсайд попал Грёневельд.
'22
Депай на скорости ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол, однако Миньоле среагировал и спас команду!
'21
Азар нарушил правила в атаке.
'19
Депай выполнил навес с фланга в штрафную — Миньоле в прыжке поймал мяч.
'17
Азар с левого фланга слишком сильно прострелил в штрафную — мяч укатился за лицевую линию.
'15
Хороший навес в штрафную выполнил Мертенс, но Лукаку в прыжке пробил головой выше ворот.
'14
Мертенс в подкате врезал сопернику по ногам.
'13
Не дошёл навес в штрафную до Грёневельда — защита выбила мяч.
'11
Лукаку получил мяч в штрафной после навеса с углового, но защитник выбил его у Ромелу из-под ног.
'9
Хотел Лукаку вырезать передачу в штрафную на Промеса, однако покатил мяч правее и сильнее, чем было необходимо.
'7
Депай нарушил правила в атаке.
'5
ГОЛ! Азар в правой части штрафной получил мяч, прошёл к лицевой и навесил вдоль ворот. Шадли головой из неудобной позиции скинул мяч назад, Мертенс оказался на подборе и мощно пробил в дальний угол, застав Силлессена врасплох!
'3
В невысоком темпе проходят первые минуты. Бельгийцы перекатывают мяч неподалёку от центра поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бельгия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.