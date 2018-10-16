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Трансляция
С конца
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'40
Шадли в подкате попал сопернику по ногам.
'38
Азар обработал мяч в штрафной и нанёс сильный удар с разворота — рядом со штангой получилось!
'36
Де Врей в прыжке пробил головой после навеса Депая с углового — над перекладиной пролетел мяч.
'35
Угловой зарабатывают голландцы.
'33
Промес! Получил мяч перед штрафной Квинси и сильно пробил в левый нижний угол, но попал в штангу!
'31
Кастань прострелил в штрафную на Лукаку, которому не удалось обыграть Блинда.
'29
Лукаку получил мяч в штрафной, однако защитник успел сыграть в подкате и не дал ему пробить.
'27
'26
Боята получил мяч в штрафной после навеса с углового и рикошета и пробил в касание — рядом со штангой!
'24
В офсайд попал Грёневельд.
'22
Депай на скорости ворвался в штрафную и пробил низом в ближний угол, однако Миньоле среагировал и спас команду!
'21
Азар нарушил правила в атаке.
'19
Депай выполнил навес с фланга в штрафную — Миньоле в прыжке поймал мяч.
'17
Азар с левого фланга слишком сильно прострелил в штрафную — мяч укатился за лицевую линию.
'15
Хороший навес в штрафную выполнил Мертенс, но Лукаку в прыжке пробил головой выше ворот.
'14
Мертенс в подкате врезал сопернику по ногам.
'13
Не дошёл навес в штрафную до Грёневельда — защита выбила мяч.
'11
Лукаку получил мяч в штрафной после навеса с углового, но защитник выбил его у Ромелу из-под ног.
'9
Хотел Лукаку вырезать передачу в штрафную на Промеса, однако покатил мяч правее и сильнее, чем было необходимо.
'7
Депай нарушил правила в атаке.
'5
'3
В невысоком темпе проходят первые минуты. Бельгийцы перекатывают мяч неподалёку от центра поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Бельгия — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.